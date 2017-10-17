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  • Титов: «Матчи с «Реалом» были особенными. Играли против богов»

Титов: «Матчи с «Реалом» были особенными. Играли против богов»

17 октября 2017, 06:53
5

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов вспомнил свое выступление в составе красно-белых в матчах Лиги чемпионов. Нынешний тренер «Енисея» признался, что в те годы матчи Лиги чемпионов для столичных футболистов были праздником.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.

– Чем была Лига чемпионов для нашего футбола в годы вашей игровой карьеры?

– Счастьем. Помимо того, что это лучший клубный турнир мира, так еще через нее у нас появлялся шанс хорошо себя проявить и уехать в Европу.

– Олег Романцев для того «Спартака» – все, и тренер, и президент. Он говорил, что каждое набранное очко – это еще и способ наполнить бюджет?

– Нет, никогда. Думал только о спорте, жил победами, а не деньгами. Но все ребята понимали, что клубу нужно, чтобы мы выигрывали.

– Самое яркое воспоминание о встречах с испанцами в еврокубках?

– Матчи с «Реалом». Это что-то особенное. Сейчас состав мадридцев просто отдыхает по сравнению с тем, что выходил против нас. Мы играли против богов. А если ты побеждаешь бога, то понимаешь, что не зря пришел в футбол.

– 17 октября исполняется 25 лет первому российскому золоту «Спартака». Есть точка зрения, что в 90-е красно-белые взяли столько титулов из-за отсутствия конкуренции в лиге. «Локомотив» стал сильнее чуть позже, в ЦСКА еще не пришел Евгений Гинер, а в «Зенит» – «Газпром». Согласны?

– Отчасти это правда. Тогда в «Спартак» люди шли пешком. Клуб стал чемпионом СССР в 87-м и 89-м, выиграл последний советский Кубок. На пользу пошло то, что после развала Союза удалось собрать всех лучших. Сегодня есть агенты, а тогда всех приглашал Валерий Жиляев. Но не могу сказать, что нам в 90-е было легко. Набирал силу «Локомотив», вспомните об «Алании». А ЦСКА? Павел Садырин говорил, что выходит в высшую лигу с «Зенитом», чтобы победить «Спартак». Люди этим жили!

– Кстати, вам нынешний ЦСКА пионеротряд «Спартака» 96-го года не напоминает?

– Нет. У армейцев есть опытные Игнашевич, Березуцкие, Акинфеев, Вернблум, на которых можно опереться. У нас был один дед – Горлукович. Плюс Цымбаларь, который вел за собой. Остальные смотрели им в рот и пытались играть в футбол. Кстати, в октябре у многих спартаковцев дни рождения – поздравляю Витю Онопко, Сашу Филимонова и Андрея Тихонова. Пусть у них все будет хорошо!

– Самое главное предложение, которое дошло до вас после выступлений в Лиге чемпионов?

– Лично я знаю об одном. Через Джованни Бранкини, агента Аленичева и Шалимова, в 2001 году возник вариант с «Баварией». Переговоры шли практически онлайн – я стоял рядом с Аленичевым, когда он звонил Бранкини. Димка озвучивал все цифры, меня они устраивали. Но решалось все через клуб, и в итоге не сложилось.

Плюс в 2002-м раздался звонок – когда получил травму и было непонятно, что у меня «кресты». Болгарский агент, специализирующийся по Англии, говорил: «Тебя очень хочет «Астон Вилла», готова взять даже с повреждением, может ждать». Но я отказался, попросил вернуться к разговору, когда восстановлюсь.

– А реакция?

– Согласились, но больше на связь не выходили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Реал Титов Егор
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1508213554
Жаль , что во многом преемственность утеряна. Но осталось ГЛАВНОЕ : Спартак по-прежнему все уважают. Болельщики его любят и никогда не отвернутся.
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Psih86
1508226691
Егорка ты был пьян и не понял,что это были обычные люди!...А вообще интервью адекватное.
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Decorhome
1508236343
Тоже загнул
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Kokmarov
1508258133
Да назвать богами, что-то чересчур им лизнул, а в остальном адекватно.
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yorgenbarenz
1508263057
Не прибедняйся,Егор ! Ты сам играл,как Бог. Тебя бы сейчас в нашу сборную.Появилась бы надежда на приличный результат в ЧМ.
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