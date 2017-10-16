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    Орлов: «Соперник «Зенита» – сам «Зенит»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о выступлениях «Зенита» и «Спартака» в текущем сезоне.

    «Зенит» проиграл (0:1), но остался на первом месте. «Арсенал» совсем недавно переиграл «Краснодар» (1:0) — значит, это уже не исключение из правила. Божовичу можно поаплодировать. По голевым моментам было 2:1 в пользу «Зенита». Ну это очень пресный футбол, и тульская команда отбивалась все 90 минут, провела одну, но, надо сказать, великолепную атаку. Это холодный душ.

    У «Зенита» вообще соперник — это сам «Зенит», и если он покажет то, на что способен, то будет продолжать оставаться на первом месте. Для нас сейчас, конечно, все соперники, а тульский «Арсенал» оказался главным, но с таким подбором игроков «Зенит» просто должен отрабатывать.

    «Спартак» — это не темная лошадка, а красно-белая. Учтите, что Промес был бесспорно лучшим футболистом прошлого сезона, и здесь двух мнений быть не может. Он же должен обрести себя. У «Спартака» все равно есть напор, желание. И Глушаков уже сказал, что восемь очков отставания от «Зенита» — это досягаемо. Есть запал страсти, желания, амбиций. Очень хорошо, что в РФПЛ наконец появилась конкуренция. Значит, наши футболисты будут прогрессировать», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    Ранее Орлов сказал, что Александр Кокорин в текущем сезоне играет лучше, чем Федор Смолов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2017 22:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 16 октября 2017, 23:47

      понабрали посредственность и кичатся этим все равно Зенит с этими игрочишками и этим тренеришкой ничего не выиграет

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Garrincha58 17 октября 2017, 00:15

      Ну, игроки у них очень даже неплохие - при более грамотном подходе из молодых бы выросли топ-игроки уровня Халка, Виллиана, Думбия, Вагнера Лава. Но с отношением к ним как уже к звездам (а у Манчини и этого Зенита иного и быть не может) ребятам светит не очень многое. Вполне возможно, что многие сдуются

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