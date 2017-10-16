Орлов: «Соперник «Зенита» – сам «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о выступлениях «Зенита» и «Спартака» в текущем сезоне.

«Зенит» проиграл (0:1), но остался на первом месте. «Арсенал» совсем недавно переиграл «Краснодар» (1:0) — значит, это уже не исключение из правила. Божовичу можно поаплодировать. По голевым моментам было 2:1 в пользу «Зенита». Ну это очень пресный футбол, и тульская команда отбивалась все 90 минут, провела одну, но, надо сказать, великолепную атаку. Это холодный душ.

У «Зенита» вообще соперник — это сам «Зенит», и если он покажет то, на что способен, то будет продолжать оставаться на первом месте. Для нас сейчас, конечно, все соперники, а тульский «Арсенал» оказался главным, но с таким подбором игроков «Зенит» просто должен отрабатывать.

«Спартак» — это не темная лошадка, а красно-белая. Учтите, что Промес был бесспорно лучшим футболистом прошлого сезона, и здесь двух мнений быть не может. Он же должен обрести себя. У «Спартака» все равно есть напор, желание. И Глушаков уже сказал, что восемь очков отставания от «Зенита» — это досягаемо. Есть запал страсти, желания, амбиций. Очень хорошо, что в РФПЛ наконец появилась конкуренция. Значит, наши футболисты будут прогрессировать», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее Орлов сказал, что Александр Кокорин в текущем сезоне играет лучше, чем Федор Смолов.