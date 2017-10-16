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    Орлов: «Смолов потерялся и стал ограничен. Кокорин бегает в два раза больше»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем «Краснодара» Федоре Смолове.

    «Мне очень жалко Смолова. Он потерялся. Связываю это с тем, что на Кубке конфедераций Федя очень хотел себя показать. Ни одна зарубежная газета не написала: «Какой Смолов хороший футболист». И ни один зарубежный тренер не обратил на него внимания. Для него это мощный удар по репутации. И теперь у него второй шанс — чемпионат мира.

    Не знаю, что происходит с Федором. Может быть, это связано и с учебно-тренировочной работой, но он стал не таким ярким, как в прошлом сезоне. Если бы летом он хотел уйти из «Краснодара», то ушел бы. Не в этом дело. Он стал ограничен — Кокорин бегает в два раза больше него. Может быть, Смолова определили в какие-то рамки, но это тогда глупый ход тренера. Игроку надо дать раскрыть себя», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    На Кубке конфедераций Смолов забил один гол.

    В текущем клубном сезоне на счету 27-летнего форварда четыре мяча и одна голевая передача в семи играх всех турниров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2017 21:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 17 октября 2017, 06:23

      Хорош бакланить, Орлов,
      Федя ещё повыдирает перья, будь здоров.

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 октября 2017, 00:15

      Смолов дедует...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 октября 2017, 00:09

      Дятлов наверно сначала планировал рассуждать о победе зины, на классе, над Арсеналом, но тут такой вот облом, и он подумал, что Федя еще более неудачник, и перевел стрелки на него )))

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 17 октября 2017, 00:09

      Да ... великий спец Орлов и ни кто его не заткнёт .

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 октября 2017, 23:09

      отжигает дед!!! смолов потерялся Халк зениту не нужен. скоро скажет что сам готов на поле выйти и научить всех (ограниченных потерявшихся) играть в футбол.

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 октября 2017, 23:06

      Задолбал уже этот эксперт !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 16 октября 2017, 23:03

      Орлов, ограничься и потеряйся...

      4
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 22:22

      Тот самый случай , когда нет слов ....

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 октября 2017, 22:20

      орлов в 5 раз стал больше болтать об этом все СМИ и мы знаем

      4
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 16 октября 2017, 22:19

      Ну, положим, бегают они почти одинаково. Один из "Динамо" в "Анжи" и обратно, а потом в Питер.
      Другой, из того "Динамо" в "Фейеноорд", потом "Анжи", "Урал" и "Краснодар".
      О, Федя оказывается больше "пробежал".))

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