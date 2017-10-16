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  • Орлов: «Смолов потерялся и стал ограничен. Кокорин бегает в два раза больше»

Орлов: «Смолов потерялся и стал ограничен. Кокорин бегает в два раза больше»

16 октября 2017, 21:32
17

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем «Краснодара» Федоре Смолове.

«Мне очень жалко Смолова. Он потерялся. Связываю это с тем, что на Кубке конфедераций Федя очень хотел себя показать. Ни одна зарубежная газета не написала: «Какой Смолов хороший футболист». И ни один зарубежный тренер не обратил на него внимания. Для него это мощный удар по репутации. И теперь у него второй шанс — чемпионат мира.

Не знаю, что происходит с Федором. Может быть, это связано и с учебно-тренировочной работой, но он стал не таким ярким, как в прошлом сезоне. Если бы летом он хотел уйти из «Краснодара», то ушел бы. Не в этом дело. Он стал ограничен — Кокорин бегает в два раза больше него. Может быть, Смолова определили в какие-то рамки, но это тогда глупый ход тренера. Игроку надо дать раскрыть себя», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

На Кубке конфедераций Смолов забил один гол.

В текущем клубном сезоне на счету 27-летнего форварда четыре мяча и одна голевая передача в семи играх всех турниров.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Смолов Федор
Комментарии (17)
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insider_retro
1508179862
Во энергетик!!... Геннадий Сергеевич успевает комментировать, анализировать, давать советы и делиться мнением... Обо всём у него есть расклад и всё ему понятно и очевидно!... Как же ему тесно среди нас, простых людей с ограниченным диапазоном способностей!! Вот и Феде досталось...
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avera
1508180184
А что хамелеон говорил года два назад?
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lordmrv
1508180587
Маразм крепчал! А про травму форварда он забыл? А про общий уровень игроков команд (не хочу обидеть этим Краснодар, мне очень симпатичен этот клуб)?
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polt
1508181543
Последние игры толку от беготни Кокорина ничуть. Не набегался ли?
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Tostao
1508181599
Ну, положим, бегают они почти одинаково. Один из "Динамо" в "Анжи" и обратно, а потом в Питер. Другой, из того "Динамо" в "Фейеноорд", потом "Анжи", "Урал" и "Краснодар". О, Федя оказывается больше "пробежал".))
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Полная Канистра
1508181628
орлов в 5 раз стал больше болтать об этом все СМИ и мы знаем
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DOCTOR PENALTY
1508181768
Тот самый случай , когда нет слов ....
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mihail200606
1508184238
Орлов, ограничься и потеряйся...
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Отчаянный Пердун
1508184572
отжигает дед!!! смолов потерялся Халк зениту не нужен. скоро скажет что сам готов на поле выйти и научить всех (ограниченных потерявшихся) играть в футбол.
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VikNMar
1508188146
Да ... великий спец Орлов и ни кто его не заткнёт .
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