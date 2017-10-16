Орлов: «Смолов потерялся и стал ограничен. Кокорин бегает в два раза больше»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем «Краснодара» Федоре Смолове.

«Мне очень жалко Смолова. Он потерялся. Связываю это с тем, что на Кубке конфедераций Федя очень хотел себя показать. Ни одна зарубежная газета не написала: «Какой Смолов хороший футболист». И ни один зарубежный тренер не обратил на него внимания. Для него это мощный удар по репутации. И теперь у него второй шанс — чемпионат мира.

Не знаю, что происходит с Федором. Может быть, это связано и с учебно-тренировочной работой, но он стал не таким ярким, как в прошлом сезоне. Если бы летом он хотел уйти из «Краснодара», то ушел бы. Не в этом дело. Он стал ограничен — Кокорин бегает в два раза больше него. Может быть, Смолова определили в какие-то рамки, но это тогда глупый ход тренера. Игроку надо дать раскрыть себя», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

На Кубке конфедераций Смолов забил один гол.

В текущем клубном сезоне на счету 27-летнего форварда четыре мяча и одна голевая передача в семи играх всех турниров.