Куртиян нашел виновного в поражении «Зенита» от «Арсенала»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Куртиян считает, что в составе сине-бело-голубых нет виноватого в пропущенном мяче от «Арсенала» в матче 13-го тура РФПЛ. По его словам, в этом мяче виноват футболист тульской команды Кирилл Комбаров, ставший автором результативного паса.

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

– В эпизоде с забитым мячом правильно ли поступил Лунев? Может, стоило оставаться на «ленточке» и не выдергиваться на Кангва?

– Никто из зенитовцев в этом эпизоде не виноват: ни Лунев, ни защитники. Тут виноват Комбаров, который отдал просто шикарный пас. И Кангва здоров сыграл – вариантов прервать этот прострел не было ни у вратаря, ни у игроков обороны.

– Сумел ли как-то оживить игру Дзюба? В который раз ушел с поля без гола, хотя на этот раз и забил из офсайда.

– Там было чистое положение «вне игры». Все справедливо.

– Что должен понять Манчини после такого домашнего поражения? Божович переиграл его сегодня?

– Что должен понимать Манчини? Думаю, он разберется, что ему нужно сделать, он понимает, что нужно быстрее играть. Когда «Зенит» играет в одно-два касания, когда двигаются быстрее, меняют направление атаки, то совсем по-другому «Зенит» смотрится. И когда Кокорин играет центрального нападающего, команда смотрится иначе. Я уверен, что в Лиге Европы «Зенит» будет выглядеть совсем по-другому.

– Владимир Путин недавно ярко ответил на реплику Сергея Фурсенко, сказал, что за «Зенит» в Лиге Европы 8 иностранцев бегают. В матче с «Русенборгом» мы опять можем увидеть подобную картину?

– У нас чемпионат мира на носу, хотелось бы своих футболистов видеть. Я рад, что наконец-то Шатова увидел.

– С августа он не попадал в основной состав.

– Вот поэтому я рад, что он сыграл, получил игровую практику. Это хороший футболист, его нужно использовать, необходимо давать ему играть. Что происходит, почему он не попадает в состав – виднее, конечно, тренеру. Но хотелось бы видеть в составе и Шатова, и Смольникова. К сожалению, вышли – и поражение. Не очень это хорошо для них.

– «Локомотив» сегодня тоже внезапно не набрал очков. В результате ЦСКА еще ближе подобрался к лидерам после победы в Краснодаре, и «Спартак» уже совсем недалеко…

– Я думаю, что сейчас говорить о чемпионстве рановато. ЦСКА и «Спартак» только набирают темп. Считаю, что и «Краснодар» еще выправит свое положение. Не все так однозначно было в поражении от ЦСКА – команда Шалимова смотрелась неплохо. Еще много матчей впереди…