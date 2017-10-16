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    Куртиян нашел виновного в поражении «Зенита» от «Арсенала»

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Куртиян считает, что в составе сине-бело-голубых нет виноватого в пропущенном мяче от «Арсенала» в матче 13-го тура РФПЛ. По его словам, в этом мяче виноват футболист тульской команды Кирилл Комбаров, ставший автором результативного паса.

    Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

    – В эпизоде с забитым мячом правильно ли поступил Лунев? Может, стоило оставаться на «ленточке» и не выдергиваться на Кангва?

    – Никто из зенитовцев в этом эпизоде не виноват: ни Лунев, ни защитники. Тут виноват Комбаров, который отдал просто шикарный пас. И Кангва здоров сыграл – вариантов прервать этот прострел не было ни у вратаря, ни у игроков обороны.

    – Сумел ли как-то оживить игру Дзюба? В который раз ушел с поля без гола, хотя на этот раз и забил из офсайда.

    – Там было чистое положение «вне игры». Все справедливо.

    – Что должен понять Манчини после такого домашнего поражения? Божович переиграл его сегодня?

    – Что должен понимать Манчини? Думаю, он разберется, что ему нужно сделать, он понимает, что нужно быстрее играть. Когда «Зенит» играет в одно-два касания, когда двигаются быстрее, меняют направление атаки, то совсем по-другому «Зенит» смотрится. И когда Кокорин играет центрального нападающего, команда смотрится иначе. Я уверен, что в Лиге Европы «Зенит» будет выглядеть совсем по-другому.

    – Владимир Путин недавно ярко ответил на реплику Сергея Фурсенко, сказал, что за «Зенит» в Лиге Европы 8 иностранцев бегают. В матче с «Русенборгом» мы опять можем увидеть подобную картину?

    – У нас чемпионат мира на носу, хотелось бы своих футболистов видеть. Я рад, что наконец-то Шатова увидел.

    – С августа он не попадал в основной состав.

    – Вот поэтому я рад, что он сыграл, получил игровую практику. Это хороший футболист, его нужно использовать, необходимо давать ему играть. Что происходит, почему он не попадает в состав – виднее, конечно, тренеру. Но хотелось бы видеть в составе и Шатова, и Смольникова. К сожалению, вышли – и поражение. Не очень это хорошо для них.

    – «Локомотив» сегодня тоже внезапно не набрал очков. В результате ЦСКА еще ближе подобрался к лидерам после победы в Краснодаре, и «Спартак» уже совсем недалеко…

    – Я думаю, что сейчас говорить о чемпионстве рановато. ЦСКА и «Спартак» только набирают темп. Считаю, что и «Краснодар» еще выправит свое положение. Не все так однозначно было в поражении от ЦСКА – команда Шалимова смотрелась неплохо. Еще много матчей впереди…

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    16.10.2017 09:33
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 16 октября 2017, 16:09

      а если быть точным то виноват парковщик дядя Ваня или посудомойка тетя Дуня

      0
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 16 октября 2017, 16:06

      а Смольников что не виноват? это же он в спину дышал забивающему гол, а должен был прикрывать Кангву, но Смольников уже который раз проваливается от него в атаке пользы ноль и постоянно не успевает возвращаться

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Garrincha58 16 октября 2017, 16:09

      он бокопор согласен,но он и пашет на поле.

      1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 16 октября 2017, 14:44

      Скорей всего виноват большой коэффициент на победу Арсенала (1:17),значит кто-то на ставках сыграл,да так что никто не заподозрил.

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Борз-95 16 октября 2017, 16:10

      да мутят букмекеры сука,это не заметит только слепой.

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 октября 2017, 13:58

      Кто у вас заголовки придумывает?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 октября 2017, 13:31

      Вай вай вай какой нехороший Камбаров,отдал просто шикарный пас.

      0
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 16 октября 2017, 13:25

      зенит немного интриги создаёт, хотя с чемпионом с первого тура всё ясно

      1
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      Рейтинг: +195

      Colonist 16 октября 2017, 13:07

      Цивра 13 несчастливая для лидеров! А вот Спартак молодец! Играл в пятницу 13го, 13 тур и выиграл! :)))

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 16 октября 2017, 11:56

      Похоже Зенит заработал на ставках!

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Almazovich 16 октября 2017, 16:15

      100%

      2
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 16 октября 2017, 11:52

      Рано Зениту отдали победу в Чемпионате! Вся борьба ещё впереди!

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema > Томь вперёд 16 октября 2017, 11:57

      Кто отдал?)))

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > dyema 16 октября 2017, 19:42

      Практически все новости и обозреватели...

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 16 октября 2017, 11:25

      все зенит сдулся

      -1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > Igor Belousov 16 октября 2017, 12:37

      и эти слова после первого поражения в РФПЛ?))) бред

      2
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