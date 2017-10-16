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  • Куртиян нашел виновного в поражении «Зенита» от «Арсенала»

Куртиян нашел виновного в поражении «Зенита» от «Арсенала»

16 октября 2017, 09:33
25

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Куртиян считает, что в составе сине-бело-голубых нет виноватого в пропущенном мяче от «Арсенала» в матче 13-го тура РФПЛ. По его словам, в этом мяче виноват футболист тульской команды Кирилл Комбаров, ставший автором результативного паса.

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

– В эпизоде с забитым мячом правильно ли поступил Лунев? Может, стоило оставаться на «ленточке» и не выдергиваться на Кангва?

– Никто из зенитовцев в этом эпизоде не виноват: ни Лунев, ни защитники. Тут виноват Комбаров, который отдал просто шикарный пас. И Кангва здоров сыграл – вариантов прервать этот прострел не было ни у вратаря, ни у игроков обороны.

– Сумел ли как-то оживить игру Дзюба? В который раз ушел с поля без гола, хотя на этот раз и забил из офсайда.

– Там было чистое положение «вне игры». Все справедливо.

– Что должен понять Манчини после такого домашнего поражения? Божович переиграл его сегодня?

– Что должен понимать Манчини? Думаю, он разберется, что ему нужно сделать, он понимает, что нужно быстрее играть. Когда «Зенит» играет в одно-два касания, когда двигаются быстрее, меняют направление атаки, то совсем по-другому «Зенит» смотрится. И когда Кокорин играет центрального нападающего, команда смотрится иначе. Я уверен, что в Лиге Европы «Зенит» будет выглядеть совсем по-другому.

– Владимир Путин недавно ярко ответил на реплику Сергея Фурсенко, сказал, что за «Зенит» в Лиге Европы 8 иностранцев бегают. В матче с «Русенборгом» мы опять можем увидеть подобную картину?

– У нас чемпионат мира на носу, хотелось бы своих футболистов видеть. Я рад, что наконец-то Шатова увидел.

– С августа он не попадал в основной состав.

– Вот поэтому я рад, что он сыграл, получил игровую практику. Это хороший футболист, его нужно использовать, необходимо давать ему играть. Что происходит, почему он не попадает в состав – виднее, конечно, тренеру. Но хотелось бы видеть в составе и Шатова, и Смольникова. К сожалению, вышли – и поражение. Не очень это хорошо для них.

– «Локомотив» сегодня тоже внезапно не набрал очков. В результате ЦСКА еще ближе подобрался к лидерам после победы в Краснодаре, и «Спартак» уже совсем недалеко…

– Я думаю, что сейчас говорить о чемпионстве рановато. ЦСКА и «Спартак» только набирают темп. Считаю, что и «Краснодар» еще выправит свое положение. Не все так однозначно было в поражении от ЦСКА – команда Шалимова смотрелась неплохо. Еще много матчей впереди…

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Комбаров Кирилл Лунев Андрей
Комментарии (25)
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Сражатикус
1508136853
КИРИЛЛА ОБРАТНО В Спартак!!!!)
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Jenea83
1508138194
Зенит всех удивил. Когда прямой конкурент проигрывает свой матч надо было выходить и набирать 3 очка . А Зенит первый тайм нанес один удар в створ ворот. Дзюба еще раз доказал что он не усиление, а наоборот. К сожалению потеряли очки с командой классом ниже. Которая очень хорошо оборонялась. Молодцы Арсенал)
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insider_retro
1508138680
Автор повесил нимб святости и неприкосновенности на вратаря и защитников! Они не виноваты в поражении - хорошо, возможно случайность... Тогда кто виноват? Уже не раз писал, повторюсь... Можно пропустить гол, пусть и на дурака... Но почему не забили на 3 мяча для домашней-то публики??? Без голов побед не будет, а поражения и сами соперники для Зенита создадут...
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subbotaspartak
1508139095
Арсенал не подкачал. А Зенит? Зенит попал. Рановато их Фурсенко чемпионом обозвал.
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polt
1508140025
Зенит транжирит очками. Аукнется потом.
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Igor Belousov
1508142329
все зенит сдулся
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Томь вперёд
1508143976
Рано Зениту отдали победу в Чемпионате! Вся борьба ещё впереди!
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volfrik
1508149556
зенит немного интриги создаёт, хотя с чемпионом с первого тура всё ясно
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Борз-95
1508154276
Скорей всего виноват большой коэффициент на победу Арсенала (1:17),значит кто-то на ставках сыграл,да так что никто не заподозрил.
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Garrincha58
1508159216
а Смольников что не виноват? это же он в спину дышал забивающему гол, а должен был прикрывать Кангву, но Смольников уже который раз проваливается от него в атаке пользы ноль и постоянно не успевает возвращаться
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