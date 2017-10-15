Точилин: «В «Спартаке-2» собраны игроки, которые могут достичь высокого уровня»

Главный тренер «Динамо СПБ» Александр Точилин дал оценку игре команды в матче со «Спартаком-2» (2:2) в домашнем матче 18-го тура ФНЛ. Специалист считает, что го подопечные упустили победу в игре, но пи этом выделил потенциал игроков соперников.

«Опять упущенная победа! Чуть не дотерпели. Надо отдать должное сопернику. Команда молодая и амбициозная. По своему потенциалу там собраны футболисты, которые могут выйти на более высокий уровень. Здесь говорить о результате трудно. Хотели победить, но успехи даются тяжело. Есть над чем работать, надо анализировать ошибки и показывать футбол другого уровня», — сказал специалист.