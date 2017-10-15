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    Точилин: «В «Спартаке-2» собраны игроки, которые могут достичь высокого уровня»

    Главный тренер «Динамо СПБ» Александр Точилин дал оценку игре команды в матче со «Спартаком-2» (2:2) в домашнем матче 18-го тура ФНЛ. Специалист считает, что го подопечные упустили победу в игре, но пи этом выделил потенциал игроков соперников.

    «Опять упущенная победа! Чуть не дотерпели. Надо отдать должное сопернику. Команда молодая и амбициозная. По своему потенциалу там собраны футболисты, которые могут выйти на более высокий уровень. Здесь говорить о результате трудно. Хотели победить, но успехи даются тяжело. Есть над чем работать, надо анализировать ошибки и показывать футбол другого уровня», — сказал специалист.

    Источник: ФНЛ

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    15.10.2017 11:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 октября 2017, 18:05

      будем только рады если кто-то из них достигнет высокого уровня.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Сражатикус 15 октября 2017, 17:17

      Ну хоть не плачет )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 октября 2017, 12:38

      В его словах есть смысл.

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