«Кристал Пэлас» сотворил суперсенсацию в АПЛ. «Краснодар» проиграл ЦСКА. Дайджест событий дня

Семенов пожаловался на непоставленный пенальти в ворота «Спартака».

Рахимич призвал Головина покинуть ЦСКА.

«Ливерпуль» и «МЮ» не забили голов на «Энфилде».

«Кристал Пэлас» забил первый мяч в АПЛ в сезоне и победил «Челси».

«Халл» Слуцкого упустил победу на 96-й минуте.

«Ювентус» проиграл дома «Лацио», хотя вел в счете.

«Бавария» может заплатить штраф ради возвращения Хамеса в «Реал».

ЦСКА выиграл в гостях у «Краснодара».

В турецком футболе впервые в составе одного клуба вышли 11 иностранцев.

Симеоне посмеялся над «Барселоной» перед ее матчем с «Атлетико».