«Кристал Пэлас» сотворил суперсенсацию в АПЛ. «Краснодар» проиграл ЦСКА. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2017 21:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 15 октября 2017, 04:29

      ЦСКА мододцы,красно-синий самый сильный!!!

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      Рейтинг: +36

      AEerr 15 октября 2017, 03:20

      интересные новости!

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      Рейтинг: +355

      kvm5 14 октября 2017, 22:45

      кристал пэлас-молодцы

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 октября 2017, 22:17

      насыщенный день;)

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