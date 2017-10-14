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  • Семенов: «В ворота «Спартака» был железный пенальти, но судья его не поставил»

Семенов: «В ворота «Спартака» был железный пенальти, но судья его не поставил»

14 октября 2017, 10:13
38

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов дал оценку игре команды в матче со «Спартаком» (1:2) в 13-м туре РФПЛ. Футболист также раскритиковал работу судейской бригады.

«Спартак» реализовал свои моменты, а мы — нет. В принципе, играли достойно. О судействе говорить не хочу. В последних играх мне вообще не нравится, как нас судят. Но обращать на это внимание… Мы играем дома, на своем поле, и при своих болельщиках все равно нужно было выигрывать. Допускаем какие-то грубые ошибки и пропускаем из-за них голы. Должны были набирать хотя бы очко, но, к сожалению, фортуна сейчас не на нашей стороне. Будем работать.

Спорные карточки? Арбитр одинаковые моменты трактовал совсем по-разному. Если наши руки он постоянно свистел, то чужие никогда не замечал. Можно вспомнить фол, за который мне дали желтую карточку. Там ничего грубого не было, я просто играл с оппонентом и чуть попал. Судья сначала не дает карточку, футболист «Спартака» на него набегает, начинает что-то говорить, и после этого арбитр показывает «горчичник». Очень непоследовательно.

Мне кажется, в пользу «Ахмата» должны были назначить второй пенальти. Нашего игрока просто сбили в штрафной. Считаю, что это железный 11-метровый», – сказал Семенов.

«Ахмат» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак К Семенов Андрей
Комментарии (38)
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prezent2017
1507967630
Да ты чё, Андрей! В ворота свинтяка и 2 пенальти...!? Да судью уволят, даже в ФНЛ не пустят.
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Вомбат
1507967945
Может там и был пенальти, хотя момент сомнительный. Но уж тебе-то вторая ЖК точно была, но ее не дали. Да и Бериша ваш железно ЖК заработал и тоже не получил. Так что кончайте ныть про судейство, игроки и тренер Ахмата. Не берите пример с вашего начальника, которому мерещится судейский заговор против бывшего Терека. Нет никакого заговора, есть снижение качества игры.
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Полная Канистра
1507968064
сами грязно играли на грани фола а нытики всегда найдутся
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diktatop
1507969045
Семенов сам играл подло!!! то комбарову по ногам то фернандешу и все из подтишка.... а счас ноет, вообще его удалить можно было
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АндрейФКСМ
1507969892
Да удалять можно было 2-х игроков Ахмата за грязную игру
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DOCTOR PENALTY
1507972200
Андрей , ты видел эпизод в суматохе один раз. А явидел несколько повторов с разных ракурсов и считаю , что пеналя ЖЕЛЕЗНО не было.
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red-white-forever
1507973693
«Спартак» реализовал свои моменты, а мы — нет. В принципе, играли достойно. О судействе говорить не хочу. далее три абзаца про судейство
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diadushka
1507973841
если бы второй еще назначили, то все равно Семен бы ныл потом: "нужен еще и третий, мы должны были выигрывать"
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OfaZavr
1507973909
да конечно, а у ахмата вообще удалять двоих судья должен был как раз Семенова и Лео Жабу, играли как костоломы.
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за ЦСКА с 1980г
1507981253
Про железные,деревянные и бумажные пенальти не нам судить. Для этого есть профессионалы..Забивать надо на один гол больше..и всё. А если кто то скажет,что это тяжело,то о каком футболе можно говорить с этим человеком..Разве любимое дело может быть тяжёлым..?
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