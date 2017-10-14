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    Семенов: «В ворота «Спартака» был железный пенальти, но судья его не поставил»

    Защитник «Ахмата» Андрей Семенов дал оценку игре команды в матче со «Спартаком» (1:2) в 13-м туре РФПЛ. Футболист также раскритиковал работу судейской бригады.

    «Спартак» реализовал свои моменты, а мы — нет. В принципе, играли достойно. О судействе говорить не хочу. В последних играх мне вообще не нравится, как нас судят. Но обращать на это внимание… Мы играем дома, на своем поле, и при своих болельщиках все равно нужно было выигрывать. Допускаем какие-то грубые ошибки и пропускаем из-за них голы. Должны были набирать хотя бы очко, но, к сожалению, фортуна сейчас не на нашей стороне. Будем работать.

    Спорные карточки? Арбитр одинаковые моменты трактовал совсем по-разному. Если наши руки он постоянно свистел, то чужие никогда не замечал. Можно вспомнить фол, за который мне дали желтую карточку. Там ничего грубого не было, я просто играл с оппонентом и чуть попал. Судья сначала не дает карточку, футболист «Спартака» на него набегает, начинает что-то говорить, и после этого арбитр показывает «горчичник». Очень непоследовательно.

    Мне кажется, в пользу «Ахмата» должны были назначить второй пенальти. Нашего игрока просто сбили в штрафной. Считаю, что это железный 11-метровый», – сказал Семенов.

    «Ахмат» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2017 10:13
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +31

      <Бывший Футболист> 15 октября 2017, 02:57

      да бред,каждое падение в штрафной теперь пенальти ставить что ли!Как в баскетболе!

      -1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 14 октября 2017, 21:56

      Скажи Ещенко спасибо, а то ни одного не забили бы.

      0
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      Рейтинг: +2624

      АЛЕКС 58 14 октября 2017, 18:36

      ИГРУ С ЦСКА ВСПОМНИ,ПЛАКСА!

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 14 октября 2017, 16:54

      У себя в глазу бревно не замечаешь, а у других соринку видно. Стыдно, товарищ Семенов. Судья был в полном порядке. На удивление.

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 октября 2017, 14:40

      Про железные,деревянные и бумажные пенальти не нам судить. Для этого есть профессионалы..Забивать надо на один гол больше..и всё. А если кто то скажет,что это тяжело,то о каком футболе можно говорить с этим человеком..Разве любимое дело может быть тяжёлым..?

      5
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      Рейтинг: +837

      eleng > за ЦСКА с 1980г 14 октября 2017, 15:17

      Правильно сказано

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 14 октября 2017, 13:31

      Да, и красная карточка для этого персонажа тоже должна быть. За аплодисменты.

      1
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 14 октября 2017, 13:25

      ...я просто играл с оппонентом и чуть попал....
      Ни руки, ни ноги не сломал...
      А судья мне карточку дал...
      Во всём судья виноват
      Пидорат.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 октября 2017, 13:16

      Когда кажется, тогда крестятся... А вообще, грозненцам грех жаловаться на чтобы-то ни было в этом матче... Судья не удалил ни одного игрока, хотя вполне мог это сделать и имел на это все основания, как в начале второго тайма, так и по его ходу... Ваша команда играла как сборище уголовников, лишь бы кого-нибудь сломать, игры не было, не было ни единого адекватного подхода, ни единого удара даже в сторону ворот до 70 минуты, когда поставили пендаль. К слову, он был без вопросов, но если бы в очередной раз не обрезался и не повёл себя как ретард, Ещенко, скорее всего до конца матча у Вас бы так не возникло опасных моментов.

      Поэтому нех жаловаться, мы победили вполне заслуженно!

      4
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 14 октября 2017, 13:04

      сегодня бы все СМИ твердили судья из Питера засудил Спартак вот поэтому он и не рискнул поставить пеналь

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 14 октября 2017, 12:54

      Не знаю насчет второго пенальти,но в эпизоде с голом Мельгарехо, Луис Адриано находился в полуметровом офсайде.

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