Семенов: «В ворота «Спартака» был железный пенальти, но судья его не поставил»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов дал оценку игре команды в матче со «Спартаком» (1:2) в 13-м туре РФПЛ. Футболист также раскритиковал работу судейской бригады.

«Спартак» реализовал свои моменты, а мы — нет. В принципе, играли достойно. О судействе говорить не хочу. В последних играх мне вообще не нравится, как нас судят. Но обращать на это внимание… Мы играем дома, на своем поле, и при своих болельщиках все равно нужно было выигрывать. Допускаем какие-то грубые ошибки и пропускаем из-за них голы. Должны были набирать хотя бы очко, но, к сожалению, фортуна сейчас не на нашей стороне. Будем работать.

Спорные карточки? Арбитр одинаковые моменты трактовал совсем по-разному. Если наши руки он постоянно свистел, то чужие никогда не замечал. Можно вспомнить фол, за который мне дали желтую карточку. Там ничего грубого не было, я просто играл с оппонентом и чуть попал. Судья сначала не дает карточку, футболист «Спартака» на него набегает, начинает что-то говорить, и после этого арбитр показывает «горчичник». Очень непоследовательно.

Мне кажется, в пользу «Ахмата» должны были назначить второй пенальти. Нашего игрока просто сбили в штрафной. Считаю, что это железный 11-метровый», – сказал Семенов.

«Ахмат» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.