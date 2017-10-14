Чемпионшип. «Халл» Слуцкого упустил победу на 96-й минуте

В матче 12-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» на выезде сыграл вничью с «Норвичем» – 1:1.

Стоит отметить, что команда Леонида Слуцкого вела в этой встрече до 96-й минуты, играя при этом в меньшинстве, но пропустила в самой концовке.

На данный момент «Халл» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, имея на своем счету 13 очков.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 12-й тур

Норвич Сити – Халл Сити – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дико, 29; 1:1 – Оливейра, 90+6.

Удаление: нет – Мейлер, 57.

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