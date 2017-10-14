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Чемпионшип. «Халл» Слуцкого упустил победу на 96-й минуте

14 октября 2017, 19:17
11

В матче 12-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» на выезде сыграл вничью с «Норвичем» – 1:1.

Стоит отметить, что команда Леонида Слуцкого вела в этой встрече до 96-й минуты, играя при этом в меньшинстве, но пропустила в самой концовке.

На данный момент «Халл» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, имея на своем счету 13 очков.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 12-й тур

Норвич Сити – Халл Сити – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дико, 29; 1:1 – Оливейра, 90+6.

Удаление: нет – Мейлер, 57.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Халл Сити Норвич Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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alex1951
1507999582
Что тут обсуждать? Английские борзые украли у Лени победу! 6 минут дэпэ? Борзота...
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Lester84
1507999831
Где-то мы такое в РФПЛ уже видели))
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SunRomeS
1508000123
Блин.....ну как так то?
Ответить
dok66
1508000263
И почему не на 100" ?!
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Dominator777
1508000297
"Тигры" в компенсированное время и на последних минутах матча очень много пропускают. Может Лене надо было не на ярмарку идти, а в церковь?
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Полная Канистра
1508000629
еще один такой стресс леню на носилках увезут
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3a zenit
1508001662
чет не работает гениальность да?
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ufos73
1508003582
Гагарин снова пролетел мимо космоса )))
Ответить
Cubinec1989
1508003800
Вести в счете в меньшинстве почти тайм- это круто. Была бы победа - был бы такой мощный заряд эмоций....увы ничья и непонятный осадок
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rammax fcsm
1508005028
о-е!! жидёнка на фарш!!!
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