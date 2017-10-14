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    Чемпионшип. «Халл» Слуцкого упустил победу на 96-й минуте

    В матче 12-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» на выезде сыграл вничью с «Норвичем» – 1:1.

    Стоит отметить, что команда Леонида Слуцкого вела в этой встрече до 96-й минуты, играя при этом в меньшинстве, но пропустила в самой концовке.

    На данный момент «Халл» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, имея на своем счету 13 очков.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 12-й тур

    Норвич Сити – Халл Сити – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дико, 29; 1:1 – Оливейра, 90+6.

    Удаление: нет – Мейлер, 57.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2017 19:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 14 октября 2017, 21:17

      о-е!! жидёнка на фарш!!!

      -3
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      Рейтинг: +1097

      Cubinec1989 14 октября 2017, 20:56

      Вести в счете в меньшинстве почти тайм- это круто. Была бы победа - был бы такой мощный заряд эмоций....увы ничья и непонятный осадок

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 октября 2017, 20:53

      Гагарин снова пролетел мимо космоса )))

      -1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 октября 2017, 20:21

      чет не работает гениальность да?

      -3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 октября 2017, 20:03

      еще один такой стресс леню на носилках увезут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 14 октября 2017, 19:58

      "Тигры" в компенсированное время и на последних минутах матча очень много пропускают. Может Лене надо было не на ярмарку идти, а в церковь?

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 октября 2017, 19:57

      И почему не на 100" ?!

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 14 октября 2017, 19:55

      Блин.....ну как так то?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm > SunRomeS 14 октября 2017, 21:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      за жирножида расстроился, иудейка?? не плакай, в твоей командишке ещё жидья хватает...

      -4
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 14 октября 2017, 19:50

      Где-то мы такое в РФПЛ уже видели))

      2
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 14 октября 2017, 19:46

      Что тут обсуждать?
      Английские борзые украли у Лени победу!
      6 минут дэпэ?
      Борзота...

      1
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