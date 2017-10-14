Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Симеоне пошутил над высотой газона на домашнем стадионе «Атлетико» накануне визита «Барселоны»

Симеоне пошутил над высотой газона на домашнем стадионе «Атлетико» накануне визита «Барселоны»

14 октября 2017, 13:13
1

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне накануне матча восьмого тура Примеры с «Барселоной» с сарказмом ответил на вопрос о том, что мадридцы специально не стали подстригать газон на своем стадионе держа в уме то, что каталонцы любят держать мяч внизу.

«Я не садовод, я тренер.

Когда вы приглашаете меня в свой дом, я пользуюсь вашей скатертью, посудой и стаканами. Когда вы приходите ко мне в гости, вы используете мои скатерть, тарелки и стаканы.

Когда я прихожу в ваш дом, я не выбираю блюдо, которое я хочу, а ем то, которое мне дают. Вот почему один играет в качестве домашней команды, а второй как гость.

Новая «Барселона»? У этой «Барселоны» другие характеристики, но полузащитники остались те же, лишь изменив свой стиль. Вальверде играл по схеме 4-4-2 в «Атлетике», но Суарес и Месси, которые не выполняют защитные функции, могут доставить вам проблемы в любой момент», – сказал Симеоне.

Поединок «Атлетико» – «Барселона» состоится сегодня в Мадриде. Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Атлетико Барселона Вальверде Эрнесто
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1507976253
Симеоне конечно силён. Уже не даёт дышать Барсе. Даже через газон.
Ответить
Главные новости
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
1
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
4
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
3
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
5
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
5
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Все новости
Все новости
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
Вчера, 15:17
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
Вчера, 11:12
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
Вчера, 01:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+