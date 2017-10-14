Симеоне пошутил над высотой газона на домашнем стадионе «Атлетико» накануне визита «Барселоны»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне накануне матча восьмого тура Примеры с «Барселоной» с сарказмом ответил на вопрос о том, что мадридцы специально не стали подстригать газон на своем стадионе держа в уме то, что каталонцы любят держать мяч внизу.

«Я не садовод, я тренер.

Когда вы приглашаете меня в свой дом, я пользуюсь вашей скатертью, посудой и стаканами. Когда вы приходите ко мне в гости, вы используете мои скатерть, тарелки и стаканы.

Когда я прихожу в ваш дом, я не выбираю блюдо, которое я хочу, а ем то, которое мне дают. Вот почему один играет в качестве домашней команды, а второй как гость.

Новая «Барселона»? У этой «Барселоны» другие характеристики, но полузащитники остались те же, лишь изменив свой стиль. Вальверде играл по схеме 4-4-2 в «Атлетике», но Суарес и Месси, которые не выполняют защитные функции, могут доставить вам проблемы в любой момент», – сказал Симеоне.

Поединок «Атлетико» – «Барселона» состоится сегодня в Мадриде. Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.