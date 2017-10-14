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    Серия А. Дубль Иммобиле принес «Лацио» волевую победу над «Ювентусом»

    «Лацио» в матче 8-го тура обыграл «Ювентус» со счетом 2:1. В составе хозяев счет открыл вингер Дуглас Коста. Дубль нападающего гостей Чиро Иммобиле принес римлянам победу.

    Клубы сравнялись по очкам и теперь делят вторую строчку с «Интером».

    Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

    Ювентус – Лацио – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Коста, 23; 1:1 – Иммобиле, 47; 1:2 – Иммобиле, 54 (с пенальти).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2017 20:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 14 октября 2017, 22:06

      Главное конечный результат в чемпионате..............Были моменты Ювентус ужасно отставал , но в конце всегда становился чемпионом........ничего страшного , Юве , будет чемпионом !!!

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