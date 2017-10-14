Рахимич призвал Головина покинуть ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич отметил рост в игре полузащитника команды Александра Головина. Ветеран призвал футболиста не затягивать с отъездом в Европу.

«Качество игры Саши заметно улучшилось. На данный момент Головин для ЦСКА – незаменимый футболист, от его действий очень многое зависит.

Если будет предложение из топ-клуба – зачем ждать? Сильные команды много раз не зовут. Никогда не рано попробовать себя на Западе. Лондонский «Арсенал» – суперклуб. Если позовут, нужно туда отправляться», – сказал Рахимич.

Головин в текущем сезоне провел в чемпионате России 11 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.