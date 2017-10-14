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Рахимич призвал Головина покинуть ЦСКА

14 октября 2017, 10:22
46

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич отметил рост в игре полузащитника команды Александра Головина. Ветеран призвал футболиста не затягивать с отъездом в Европу.

«Качество игры Саши заметно улучшилось. На данный момент Головин для ЦСКА – незаменимый футболист, от его действий очень многое зависит.

Если будет предложение из топ-клуба – зачем ждать? Сильные команды много раз не зовут. Никогда не рано попробовать себя на Западе. Лондонский «Арсенал» – суперклуб. Если позовут, нужно туда отправляться», – сказал Рахимич.

Головин в текущем сезоне провел в чемпионате России 11 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рахимич Элвир Головин Александр
Комментарии (46)
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prezent2017
1507967229
Парень старательный и волевой, не более того, хотя у нас и этого не мало. Но паса нет, удар не поставлен... Думаю, уровень Свонсии или Эвертона, не больше.
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piligrim1986
1507973993
давайте смотреть правде в глаза - Головин качественный игрок, но не ТОП даже для ЧР, а матчи в ЛЧ показали его реальный уровень - бесполезная беготня. Пусть сидит ровно и набирается опыта играя за цска, чем на лавке в европе.
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BRO_football
1507974019
Муса - лучший игрок ЦСКА за последние несколько лет. Ушёл в Англию. И где он теперь? Так что Головину спешить с переездом не стоит.
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ufos73
1507975213
Зажрались с*ки, всем топ клубы подавай, в середнячки Европы ни кто не хочет, уровень мол не тот... На деле то, не каждый аутсайдер Англии или Испании захочет наших мешков брать, а мы тут сидим Арсеналы и Челси обсуждаем )))))
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chempion_cska
1507975421
Предложения из топ клуба не было, о чем разговор, так что пускай пока играет в ЦСКА и проявит себя ЛЧ и в сборной России.
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exreporter
1507975504
уже даже о конкретном клубе говорят)) цирк. Это не солидно. Хорошо, если в Арсенале не знают о том, как мы сами подбираем клубы по вкусу.
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Asbjorn
1507976250
если хочет развиваться,уезжать надо 100%,даже в середняк чемпионата англии
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ivanthebest
1507976631
Санёк конечно тащит коней без единого вопроса, единственное светлое пятно у конях... Но, всё же, до уровня ТОП-клуба он ещё не дорос, во-первых в скорости и скорости принятия решения. Вот скажем поиграй он год в Англии в условном Суонси или Сток Сити, привыкнув к ритму и если он будет показывать пропорциональный уровень игры и там, тогда да, вопросов нет. А вообще, мне почему-то он видится в перспективе в Дортмунде, и стиль и чемп, как мне видится, больше бы ему подошёл.
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3a zenit
1507978215
я не вижу в Головине ничего суперского,его пиарят чтоб продать дороже вот и всё.Обычный средний игрок РФПЛ.Кокорина так-же пиарили...
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Да не знаю даже
1507984317
Нужно играть только в рфпл, запад пускай нафиг идет. Егор Титов вырос в великого игрока играя в России, а не ссаной Англии
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