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    Рахимич призвал Головина покинуть ЦСКА

    Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич отметил рост в игре полузащитника команды Александра Головина. Ветеран призвал футболиста не затягивать с отъездом в Европу.

    «Качество игры Саши заметно улучшилось. На данный момент Головин для ЦСКА – незаменимый футболист, от его действий очень многое зависит.

    Если будет предложение из топ-клуба – зачем ждать? Сильные команды много раз не зовут. Никогда не рано попробовать себя на Западе. Лондонский «Арсенал» – суперклуб. Если позовут, нужно туда отправляться», – сказал Рахимич.

    Головин в текущем сезоне провел в чемпионате России 11 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.10.2017 10:22
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 октября 2017, 01:02

      Ну и заголовочек, Рахимич, ну зачем-же так, надо беречь нервную систему твоих потенциальных читателей, а если по существу вопроса, то да, надо, но не сейчас-же, дай ему, во-первых оправиться от травм, а во-вторых адаптироваться в команде после них...

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 14 октября 2017, 15:33

      Он Лондонским канонирам даром не сдался,хватит влажные мечты лепить!)

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      Рейтинг: +22

      Да не знаю даже > Pourport 14 октября 2017, 15:36

      А кто там лучше Головина? ок, распиаренные Озил и Санчес не в счет.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Да не знаю даже 14 октября 2017, 17:53

      Даже 16 летний юниор Арсенала(любой,например)лучше Головина если что)

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Да не знаю даже 15 октября 2017, 09:20

      а Головин не распиарен ли????

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      Рейтинг: +22

      Да не знаю даже 14 октября 2017, 15:31

      Нужно играть только в рфпл, запад пускай нафиг идет. Егор Титов вырос в великого игрока играя в России, а не ссаной Англии

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      Рейтинг: +17971

      арейская > Да не знаю даже 15 октября 2017, 01:11

      Я тоже патриотка и считаю что ЛУЧШИЕ наши должны играть у НАС, нет, ну вы сами посудите, взрастить классного игрока чтобы его продать подороже, а в замен купать какого-то "кота в мешке", типа Кариоки...

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      Рейтинг: +15

      Iron Angel 14 октября 2017, 15:12

      Валить из РФПЛ!!!!!

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 октября 2017, 14:32

      К Слуцкому пусть едет..Тот выведет его в английский футбол.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 октября 2017, 13:50

      я не вижу в Головине ничего суперского,его пиарят чтоб продать дороже вот и всё.Обычный средний игрок РФПЛ.Кокорина так-же пиарили...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 октября 2017, 13:23

      Санёк конечно тащит коней без единого вопроса, единственное светлое пятно у конях... Но, всё же, до уровня ТОП-клуба он ещё не дорос, во-первых в скорости и скорости принятия решения. Вот скажем поиграй он год в Англии в условном Суонси или Сток Сити, привыкнув к ритму и если он будет показывать пропорциональный уровень игры и там, тогда да, вопросов нет. А вообще, мне почему-то он видится в перспективе в Дортмунде, и стиль и чемп, как мне видится, больше бы ему подошёл.

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      Рейтинг: +22

      Да не знаю даже > ivanthebest 14 октября 2017, 15:35

      Какие топ клубы в современном футболе? Если Головин перейдет в уловный Арсенал, он там сразу станет лучшим, потому что талантов нет.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 октября 2017, 13:20

      Главное не зацикливаться на клубах уровня Арсенала (то есть топ).А соглашаться на предложения команд уровня Бетиса ,Штутгарта,Стока в этих командах ты скорее будешь играть чаще сразу и расти как футболист в этих командах можно точно не меньше ,чем в топах.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 октября 2017, 13:17

      если хочет развиваться,уезжать надо 100%,даже в середняк чемпионата англии

      4
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 14 октября 2017, 13:05

      уже даже о конкретном клубе говорят)) цирк. Это не солидно. Хорошо, если в Арсенале не знают о том, как мы сами подбираем клубы по вкусу.

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