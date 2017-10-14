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    Фернандес: «Количество травмированных не должно помешать ЦСКА в Краснодаре»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес выразил надежду, что команда сможет добиться положительного результата в матче с «Краснодаром» в 13-м туре РФПЛ, несмотря на проблему с составом. На игру армейцы отправились в количестве 16 футболистов.

    «В Краснодаре всегда тяжело играть, и сегодняшний матч не будет исключением. Нам надо будет собрать все свои силы. У нас есть ряд травмированных игроков, но это не должно помешать. Те, кто выйдут на поле, должны показать свою лучшую игру, чтобы мы победили», — сказал Фернандес.

    Матч «Краснодар» – ЦСКА пройдет 14 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    14.10.2017 11:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15

      Iron Angel 14 октября 2017, 15:13

      2-2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 14 октября 2017, 13:48

      Опять нытьё: тяжело играть...и т.д. и т.п....как обычно. Сидите дома тогда, играйте в фифу на уровне новичок.

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 октября 2017, 12:20

      Коней в этом матче спасет только то, что быков тренерует Шалимов!!!

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