Фернандес: «Количество травмированных не должно помешать ЦСКА в Краснодаре»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес выразил надежду, что команда сможет добиться положительного результата в матче с «Краснодаром» в 13-м туре РФПЛ, несмотря на проблему с составом. На игру армейцы отправились в количестве 16 футболистов.

«В Краснодаре всегда тяжело играть, и сегодняшний матч не будет исключением. Нам надо будет собрать все свои силы. У нас есть ряд травмированных игроков, но это не должно помешать. Те, кто выйдут на поле, должны показать свою лучшую игру, чтобы мы победили», — сказал Фернандес.

Матч «Краснодар» – ЦСКА пройдет 14 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

