Мутко: «Система видеоповторов? В ближайшее время должны подписать договор с ФИФА»

Глава РФС Виталий Мутко затронул тему внедрения системы видеоповторов в чемпионате России. Как было отмечено, в ближайшее время с ФИФА будет подписан соответствующий договор.

«Такое станет возможно, когда РФС и РФПЛ подпишут соглашение с ФИФА, которая определит лицензированного поставщика. Дальше мы обучим арбитров. Это непростая тема. В декабре это невозможно сделать! К тому же было бы абсурдно иметь систему лишь на одном стадионе. Мы работаем над решением этого вопроса – в ближайшее время должны подписать договор с ФИФА.

«Краснодар» действительно приобрел систему, в поддержку введения ВАР выступили «Зенит», «Спартак» и «Рубин». Хочется, чтобы ВАР появились на всех аренах, тогда можно будет говорить о полноценном эксперименте в премьер-лиге.

На днях президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что следует внедрять систему более ускоренными темпами, поскольку опыт на Кубке конфедераций признан положительным. Будем информировать болельщиков о ходе этого процесса, – сказал Мутко.

Ранее сообщалось, что система видеоповторов обойдется каждому стадиону в 1,2 миллиона евро.