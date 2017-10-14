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  • Мутко: «Система видеоповторов? В ближайшее время должны подписать договор с ФИФА»

Мутко: «Система видеоповторов? В ближайшее время должны подписать договор с ФИФА»

14 октября 2017, 06:58
3

Глава РФС Виталий Мутко затронул тему внедрения системы видеоповторов в чемпионате России. Как было отмечено, в ближайшее время с ФИФА будет подписан соответствующий договор.

«Такое станет возможно, когда РФС и РФПЛ подпишут соглашение с ФИФА, которая определит лицензированного поставщика. Дальше мы обучим арбитров. Это непростая тема. В декабре это невозможно сделать! К тому же было бы абсурдно иметь систему лишь на одном стадионе. Мы работаем над решением этого вопроса – в ближайшее время должны подписать договор с ФИФА.

«Краснодар» действительно приобрел систему, в поддержку введения ВАР выступили «Зенит», «Спартак» и «Рубин». Хочется, чтобы ВАР появились на всех аренах, тогда можно будет говорить о полноценном эксперименте в премьер-лиге.

На днях президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что следует внедрять систему более ускоренными темпами, поскольку опыт на Кубке конфедераций признан положительным. Будем информировать болельщиков о ходе этого процесса, – сказал Мутко.

Ранее сообщалось, что система видеоповторов обойдется каждому стадиону в 1,2 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (3)
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prezent2017
1507967379
Придется еще и судей менять. Эти могут судить только за дополнительную оплату.
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Serjoga
1507976424
Неужели сдвинулись с мертвой точки?
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Popularov
1507979171
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) в футболе должна быть введена и как можно скорее. Инфантино заявил, что арбитр допускает ошибки, но, в отличие от зрителя, он лишён возможности посмотреть видеоповтор эпизода. А с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR), арбитры уже не будут "случайно" или ПРЕДНАМЕРЕННО ошибаться, в пользу одной из команд. Мы должны принять решение о введении системы VAR в футболе как можно скорее, — сказал Инфантино. Система видеопомощи арбитрам (VAR) уже установлена в России. На установку системы видеопомощи арбитрам российский футбольный клуб «Краснодар», потратил 175 тыс. фунтов. Футбольный клуб «Краснодар» заплатил за всё оборудование, доставку, монтаж и первичное обучение 175 тысяч фунтов (более 13 миллионов рублей). Это немаленькая сумма, но клубы несут такие ОГРОМНЫЕ издержки, связанные с преднамеренными ошибками арбитров, что затраты на установку VAR вполне приемлемы и разумны. Они полностью себя ОПРАВДЫВАЮТ. Задача ФИФА требовать от РФС выработать чёткую систему, которая не будет запутывать игроков, арбитров и зрителей. Задача клубов РФПЛ – найти деньги на внедрение системы. Этот вопрос по-прежнему открыт, хотя всё оказалось не так страшно. В мае вице-премьер Виталий Мутко говорил, что стоимость VAR – 1,2 миллиона долларов + ежегодное обслуживание – 100 тысяч. Однако, на заседании правления РФПЛ, генеральный директор «Краснодара» назвал сумму 200 тысяч долларов + 100 тыс. в год за обслуживание. Интересно, почему, первоначально, стоимость системы была завышена Мутко в 6 раз? Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто ПРОТИВ??? Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
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