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    Мутко: «Система видеоповторов? В ближайшее время должны подписать договор с ФИФА»

    Глава РФС Виталий Мутко затронул тему внедрения системы видеоповторов в чемпионате России. Как было отмечено, в ближайшее время с ФИФА будет подписан соответствующий договор.

    «Такое станет возможно, когда РФС и РФПЛ подпишут соглашение с ФИФА, которая определит лицензированного поставщика. Дальше мы обучим арбитров. Это непростая тема. В декабре это невозможно сделать! К тому же было бы абсурдно иметь систему лишь на одном стадионе. Мы работаем над решением этого вопроса – в ближайшее время должны подписать договор с ФИФА.

    «Краснодар» действительно приобрел систему, в поддержку введения ВАР выступили «Зенит», «Спартак» и «Рубин». Хочется, чтобы ВАР появились на всех аренах, тогда можно будет говорить о полноценном эксперименте в премьер-лиге.

    На днях президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что следует внедрять систему более ускоренными темпами, поскольку опыт на Кубке конфедераций признан положительным. Будем информировать болельщиков о ходе этого процесса, – сказал Мутко.

    Ранее сообщалось, что система видеоповторов обойдется каждому стадиону в 1,2 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.10.2017 06:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 октября 2017, 14:06

      Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) в футболе должна быть введена и как можно скорее.
      Инфантино заявил, что арбитр допускает ошибки, но, в отличие от зрителя, он лишён возможности посмотреть видеоповтор эпизода.
      А с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR), арбитры уже не будут "случайно" или ПРЕДНАМЕРЕННО ошибаться, в пользу одной из команд.
      Мы должны принять решение о введении системы VAR в футболе как можно скорее, — сказал Инфантино.
      Система видеопомощи арбитрам (VAR) уже установлена в России.
      На установку системы видеопомощи арбитрам российский футбольный клуб «Краснодар», потратил 175 тыс. фунтов.
      Футбольный клуб «Краснодар» заплатил за всё оборудование, доставку, монтаж и первичное обучение 175 тысяч фунтов (более 13 миллионов рублей).
      Это немаленькая сумма, но клубы несут такие ОГРОМНЫЕ издержки, связанные с преднамеренными ошибками арбитров, что затраты на установку VAR вполне приемлемы и разумны.
      Они полностью себя ОПРАВДЫВАЮТ.

      Задача ФИФА требовать от РФС выработать чёткую систему, которая не будет запутывать игроков, арбитров и зрителей.
      Задача клубов РФПЛ – найти деньги на внедрение системы.
      Этот вопрос по-прежнему открыт, хотя всё оказалось не так страшно.
      В мае вице-премьер Виталий Мутко говорил, что стоимость VAR – 1,2 миллиона долларов + ежегодное обслуживание – 100 тысяч.
      Однако, на заседании правления РФПЛ, генеральный директор «Краснодара» назвал сумму 200 тысяч долларов + 100 тыс. в год за обслуживание.
      Интересно, почему, первоначально, стоимость системы была завышена Мутко в 6 раз?
      Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто ПРОТИВ???
      Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 октября 2017, 13:20

      Неужели сдвинулись с мертвой точки?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2017, 10:49

      Придется еще и судей менять. Эти могут судить только за дополнительную оплату.

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