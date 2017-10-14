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    Комбаров: «Спартак» становится похож на себя образца прошлого сезона. Обретаем уверенность»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров подвел итог победе над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура РФПЛ.

    «Перед перерывом на матчи национальных сборных мы неплохо сыграли против «Урала», во встрече против «Ахмата» удалось закрепить положительные шаги. Где-то постепенно команда становится похожа на себя образца прошлого сезона, снова обретаем уверенность. Важно, что победы приходят не столько из-за каких-то футбольных качеств, сколько из-за того, что мы бьемся на поле друг за друга. Такие эмоции очень важны для команды, это видно по таким играм, как против «Ахмата».

    После пропущенного гола была уверенность, что сможем победить, хотя пропускать ближе к концовке на выезде всегда очень сложно. Хорошо, что удалось быстро забить второй мяч и более менее спокойно довести игру до победы.

    Наши взаимодействия с Педро Рошей на фланге показались не совсем согласованными? Я такого не заметил, на протяжении игры несколько раз просил его помогать мне или прессинговать в тех или иных ситуация, он слушал, все было нормально», — сказал Комбаров.

    Для 30-летнего игрока матч стал 200-м за красно-белых. Они стал вторым игроком в истории красно-белых по этому показателю после экс-капитана Егора Титова.

    Источник: ТАСС

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    14.10.2017 00:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 12:11

      ну хорошо если так, ждем продолжения успехов.

      0
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      Рейтинг: +33554

      oyabun 14 октября 2017, 07:51

      В игре с Уралом отметил бы очень важный фактор - высокий и непрерывный прессинг. Считаю, это сыграло главную роль в победе. Вчера этого прессинга было мало, в конце так вообще прижались к воротам, в результате было очень тревожно за итоговый результат, но фортуна наконец то повернулась к нам снова лицом

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 октября 2017, 06:58

      Продолжайте в том же духе.

      1
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      Рейтинг: +168

      DQ1 14 октября 2017, 06:27

      Мдааа... если даже так - не поздновато????

      0
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 14 октября 2017, 03:16

      Меньше слов ребята,дайте результат что бы в Вас поверили,а то непонятны концовки матчей впечатление не самое хорошое!

      3
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      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 14 октября 2017, 03:03

      После победы- Спартак поборется за чемпионство! После поражения-им место в середины таблицы.

      0
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      Рейтинг: +11358

      alp 14 октября 2017, 01:46

      Да писец волки барсу парвут нахер держите семеро

      0
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      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 14 октября 2017, 01:18

      Поздравляем с 200-м матчем ! Поздравляем с победой! Но играть надо быстрее, атаки разгоняете медленно. Севилья и Ливерпуль это не простят.

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