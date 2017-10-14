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  • Комбаров: «Спартак» становится похож на себя образца прошлого сезона. Обретаем уверенность»

Комбаров: «Спартак» становится похож на себя образца прошлого сезона. Обретаем уверенность»

14 октября 2017, 00:56
8

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров подвел итог победе над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура РФПЛ.

«Перед перерывом на матчи национальных сборных мы неплохо сыграли против «Урала», во встрече против «Ахмата» удалось закрепить положительные шаги. Где-то постепенно команда становится похожа на себя образца прошлого сезона, снова обретаем уверенность. Важно, что победы приходят не столько из-за каких-то футбольных качеств, сколько из-за того, что мы бьемся на поле друг за друга. Такие эмоции очень важны для команды, это видно по таким играм, как против «Ахмата».

После пропущенного гола была уверенность, что сможем победить, хотя пропускать ближе к концовке на выезде всегда очень сложно. Хорошо, что удалось быстро забить второй мяч и более менее спокойно довести игру до победы.

Наши взаимодействия с Педро Рошей на фланге показались не совсем согласованными? Я такого не заметил, на протяжении игры несколько раз просил его помогать мне или прессинговать в тех или иных ситуация, он слушал, все было нормально», — сказал Комбаров.

Для 30-летнего игрока матч стал 200-м за красно-белых. Они стал вторым игроком в истории красно-белых по этому показателю после экс-капитана Егора Титова.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1507933101
Поздравляем с 200-м матчем ! Поздравляем с победой! Но играть надо быстрее, атаки разгоняете медленно. Севилья и Ливерпуль это не простят.
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alp
1507934801
Да писец волки барсу парвут нахер держите семеро
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Сахалинец за Зенит
1507939415
После победы- Спартак поборется за чемпионство! После поражения-им место в середины таблицы.
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Mihei888
1507940164
Меньше слов ребята,дайте результат что бы в Вас поверили,а то непонятны концовки матчей впечатление не самое хорошое!
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DQ1
1507951645
Мдааа... если даже так - не поздновато????
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Диктор
1507953496
Продолжайте в том же духе.
Ответить
oyabun
1507956688
В игре с Уралом отметил бы очень важный фактор - высокий и непрерывный прессинг. Считаю, это сыграло главную роль в победе. Вчера этого прессинга было мало, в конце так вообще прижались к воротам, в результате было очень тревожно за итоговый результат, но фортуна наконец то повернулась к нам снова лицом
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OfaZavr
1507972272
ну хорошо если так, ждем продолжения успехов.
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