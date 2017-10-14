Комбаров: «Спартак» становится похож на себя образца прошлого сезона. Обретаем уверенность»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров подвел итог победе над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура РФПЛ.

«Перед перерывом на матчи национальных сборных мы неплохо сыграли против «Урала», во встрече против «Ахмата» удалось закрепить положительные шаги. Где-то постепенно команда становится похожа на себя образца прошлого сезона, снова обретаем уверенность. Важно, что победы приходят не столько из-за каких-то футбольных качеств, сколько из-за того, что мы бьемся на поле друг за друга. Такие эмоции очень важны для команды, это видно по таким играм, как против «Ахмата».

После пропущенного гола была уверенность, что сможем победить, хотя пропускать ближе к концовке на выезде всегда очень сложно. Хорошо, что удалось быстро забить второй мяч и более менее спокойно довести игру до победы.

Наши взаимодействия с Педро Рошей на фланге показались не совсем согласованными? Я такого не заметил, на протяжении игры несколько раз просил его помогать мне или прессинговать в тех или иных ситуация, он слушал, все было нормально», — сказал Комбаров.

Для 30-летнего игрока матч стал 200-м за красно-белых. Они стал вторым игроком в истории красно-белых по этому показателю после экс-капитана Егора Титова.