Комбаров – второй игрок «Спартака» после Титова, сыгравший 200 матчей в ЧР

«Спартак» в игре 13-го тура чемпионата России играет с «Ахматом» – 1:1.

Защитник Дмитрий Комбаров стал вторым игроком клуба, сыгравшим в 200 и более встречах чемпионата страны. Ранее этой отметки достиг экс-полузащитник команды Егор Титов. На его счету 324 матча.

Комбаров пополнил состав красно-белых в августе 2010 года, перейдя из «Динамо» за 4 миллиона евро.

Текстовая онлайн трансляция матча на «Ахмат-Арене» доступна по ссылке.