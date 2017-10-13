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    Комбаров – второй игрок «Спартака» после Титова, сыгравший 200 матчей в ЧР

    «Спартак» в игре 13-го тура чемпионата России играет с «Ахматом» – 1:1.

    Защитник Дмитрий Комбаров стал вторым игроком клуба, сыгравшим в 200 и более встречах чемпионата страны. Ранее этой отметки достиг экс-полузащитник команды Егор Титов. На его счету 324 матча.

    Комбаров пополнил состав красно-белых в августе 2010 года, перейдя из «Динамо» за 4 миллиона евро.

    Текстовая онлайн трансляция матча на «Ахмат-Арене» доступна по ссылке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2017 21:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 14 октября 2017, 00:37

      Нееее не стоит сравнивать кого бы то ни было из нынешних спартаковцев с легендой Титовым!

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      Рейтинг: +240

      _LM_ 13 октября 2017, 23:32

      Казалось бы недавно из динамо переходили с братом _Оо_/

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