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    Каррера: «Ахмат» много бегает и хорошо играет. Поздравляю обе команды с хорошей игрой»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал исход матча против «Ахмата» в Грозном. Чемпионы России победили со счетом 2:1.

    «Мы провели хорошую игру с хорошей спортивной злостью и концентрацией. Было очень тяжело, поскольку мы встретили команду, которая организованна, много бегает, хорошо играет. Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой.

    Конечно, победы помогают побеждать в дальнейшем. Мы знаем, что дальше нас ждет очередной сложный матч — с «Севильей». Но если мы выходим на поле с такой спортивной злостью и желанием побеждать, то все возможно», — сказал итальянец эфире телеканала «Наш футбол».

    Красно-белые примут «Севилью» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 17-го октября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2017 21:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 октября 2017, 13:42

      Единственная просьба, уберите куда-нибудь Ещенко, я уже даже начал сильно жалеть о том, что отпустили Маурисио, ибо правый край у нас просто печаль-беда в каждом матче.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 октября 2017, 11:44

      тренер молодец обе команды похвалил за игру

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 11:44

      все по делу сказал и соперника оценил. С победой!

      0
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      Рейтинг: +100950

      zigbert 13 октября 2017, 22:54

      Начало было вообще блестящее,во втором тайме потеряли уверенность.И все-же молодцы выстояли.С победой!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 октября 2017, 21:59

      С победой красно-белую братию.

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