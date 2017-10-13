Каррера: «Ахмат» много бегает и хорошо играет. Поздравляю обе команды с хорошей игрой»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал исход матча против «Ахмата» в Грозном. Чемпионы России победили со счетом 2:1.

«Мы провели хорошую игру с хорошей спортивной злостью и концентрацией. Было очень тяжело, поскольку мы встретили команду, которая организованна, много бегает, хорошо играет. Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой.



Конечно, победы помогают побеждать в дальнейшем. Мы знаем, что дальше нас ждет очередной сложный матч — с «Севильей». Но если мы выходим на поле с такой спортивной злостью и желанием побеждать, то все возможно», — сказал итальянец эфире телеканала «Наш футбол».

Красно-белые примут «Севилью» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 17-го октября.