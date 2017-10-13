«ПСЖ» в целях безопасности сыграет против «Марселя» без своих болельщиков

Комиссар Жибер не справляется
22-го октября «Марсель» примет «ПСЖ» в рамках 10-го тура чемпионата Франции.
Согласно ESPN, парижские болельщики не смогут посетить матч на «Велодроме» во избежание беспорядков. Вчера начальник французской полиции Оливье де Мазере встретился с работниками обоих клубов, чтобы сообщить о решении. Ожидается, что сегодня его одобрит Министерство внутренних дел страны.
Противостояние марсельского и парижского клубов имеет статус одного из самых принципиальных в стране.
После 8-ми туров Лиги 1 команды занимает третье и первое места в турнирной таблице соответственно.