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  • «ПСЖ» в целях безопасности сыграет против «Марселя» без своих болельщиков

«ПСЖ» в целях безопасности сыграет против «Марселя» без своих болельщиков

13 октября 2017, 19:22
2

22-го октября «Марсель» примет «ПСЖ» в рамках 10-го тура чемпионата Франции.

Согласно ESPN, парижские болельщики не смогут посетить матч на «Велодроме» во избежание беспорядков. Вчера начальник французской полиции Оливье де Мазере встретился с работниками обоих клубов, чтобы сообщить о решении. Ожидается, что сегодня его одобрит Министерство внутренних дел страны.

Противостояние марсельского и парижского клубов имеет статус одного из самых принципиальных в стране.

После 8-ми туров Лиги 1 команды занимает третье и первое места в турнирной таблице соответственно.

Источник: ESPN
Франция. Лига 1 Марсель ПСЖ
Комментарии (2)
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dok66
1507912465
Европа совсем с катушек слетает ! Футбол ради футбола ? А где театр и зрители ! ((((((((((((
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EsKamilio
1507912645
Комиссар Жибер не справляется
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