«ПСЖ» в целях безопасности сыграет против «Марселя» без своих болельщиков

22-го октября «Марсель» примет «ПСЖ» в рамках 10-го тура чемпионата Франции.

Согласно ESPN, парижские болельщики не смогут посетить матч на «Велодроме» во избежание беспорядков. Вчера начальник французской полиции Оливье де Мазере встретился с работниками обоих клубов, чтобы сообщить о решении. Ожидается, что сегодня его одобрит Министерство внутренних дел страны.

Противостояние марсельского и парижского клубов имеет статус одного из самых принципиальных в стране.

После 8-ми туров Лиги 1 команды занимает третье и первое места в турнирной таблице соответственно.