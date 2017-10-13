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    «ПСЖ» в целях безопасности сыграет против «Марселя» без своих болельщиков

    22-го октября «Марсель» примет «ПСЖ» в рамках 10-го тура чемпионата Франции.

    Согласно ESPN, парижские болельщики не смогут посетить матч на «Велодроме» во избежание беспорядков. Вчера начальник французской полиции Оливье де Мазере встретился с работниками обоих клубов, чтобы сообщить о решении. Ожидается, что сегодня его одобрит Министерство внутренних дел страны.

    Противостояние марсельского и парижского клубов имеет статус одного из самых принципиальных в стране.

    После 8-ми туров Лиги 1 команды занимает третье и первое места в турнирной таблице соответственно.

    Источник: ESPN

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    13.10.2017 19:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 13 октября 2017, 19:37

      Комиссар Жибер не справляется

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 13 октября 2017, 19:34

      Европа совсем с катушек слетает ! Футбол ради футбола ? А где театр и зрители ! ((((((((((((

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