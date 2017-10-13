Юсупов – об операции на колене: «Слабонервным лучше не смотреть»

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды за «Ростов», опубликовал фотографии из клиники, где ему сделали операцию.

Напомним, что 28-летний россиянин травмировал связки колена на одной из тренировок. На восстановление хавбека уйдет около полугода.

«Уже начали реабилитацию. Слабонервным второе фото лучше не смотреть. Спасибо всем за комментарии и добрые слова, все читаю», – сообщил Юсупов.