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    Юсупов – об операции на колене: «Слабонервным лучше не смотреть»

    Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды за «Ростов», опубликовал фотографии из клиники, где ему сделали операцию.

    Напомним, что 28-летний россиянин травмировал связки колена на одной из тренировок. На восстановление хавбека уйдет около полугода.

    «Уже начали реабилитацию. Слабонервным второе фото лучше не смотреть. Спасибо всем за комментарии и добрые слова, все читаю», – сообщил Юсупов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    13.10.2017 16:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 15 октября 2017, 09:06

      Слишком много внимания Юсупову - за Ростов пока на поле толком еще ничего не сделал..

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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 13 октября 2017, 17:35

      У Вернблума рваная рана, словно его нога была вспорота о огромной отвёрткой.
      Вот это я понимаю жесть не для слабонервных.
      А тут у Юсупова просто зрелище на уровне детского сада.

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      Рейтинг: +1459

      Mariner 13 октября 2017, 17:28

      Понятно из-за чего второе фото стрёмно смотреть - заставили ногу побрить )))

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 октября 2017, 16:39

      И чего тут слабонервного ?! Или во второй части он начал гримасничать от боли ? Так это нормально ! И чего тут слабонервного ?!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 октября 2017, 16:32

      Слабонервным истерическим девочкам не смотреть )) Я когда асфальт, двумя коленками, со всей дури, пропахал и то круче было )))

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