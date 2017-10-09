Хайнкес: «Жена и дочь сказали, что я должен вернуться в «Баварию». Моя собака это подтвердила, гавкнув два раза»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что не планировал возвращаться к тренерской деятельности, но родные убедили 72-летнего специалиста вернуться к работе.

Напомним, немец сменил во главе мюнхенского клуба Карло Анчелотти, подписав контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

«Я не хотел возвращаться к тренерской работе. У меня было достаточно предложений от европейских топ-клубов и телевидения, но я на все ответил отказом.

Это был непростой период, но жена и дочь сказали мне, что я должен вернуться в «Баварию». Моя собака это подтвердила, гавкнув два раза», – сказал Хайнкес.