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  • Хайнкес: «Жена и дочь сказали, что я должен вернуться в «Баварию». Моя собака это подтвердила, гавкнув два раза»

Хайнкес: «Жена и дочь сказали, что я должен вернуться в «Баварию». Моя собака это подтвердила, гавкнув два раза»

9 октября 2017, 20:31
8

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что не планировал возвращаться к тренерской деятельности, но родные убедили 72-летнего специалиста вернуться к работе.

Напомним, немец сменил во главе мюнхенского клуба Карло Анчелотти, подписав контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

«Я не хотел возвращаться к тренерской работе. У меня было достаточно предложений от европейских топ-клубов и телевидения, но я на все ответил отказом.

Это был непростой период, но жена и дочь сказали мне, что я должен вернуться в «Баварию». Моя собака это подтвердила, гавкнув два раза», – сказал Хайнкес.

Источник: ESPN
Германия. Бундеслига Бавария Хайнкес Юпп
Комментарии (8)
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1507570474
зато попугай кеша против
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absent32
1507570964
семья и собака голодные, жить не на что, вот и погнали старика работать!!!
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insider_retro
1507571084
Серьёзнейшие аргументы и крыть нечем!!...))
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dok66
1507571128
Жена с дочерью привыкли к роскошной жизни , и подговорили собаку ))) Вот такой ларчик ))
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DeutschlandUberAlles
1507571333
Пёс верный - врать не будет.
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I_R_O_N_M_A_N
1507576725
Обычно 1 раз - это ДА, а 2 раза - это НЕТ)))
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OfaZavr
1507619400
железные аргументы)))
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