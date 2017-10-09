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    Хайнкес: «Жена и дочь сказали, что я должен вернуться в «Баварию». Моя собака это подтвердила, гавкнув два раза»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что не планировал возвращаться к тренерской деятельности, но родные убедили 72-летнего специалиста вернуться к работе.

    Напомним, немец сменил во главе мюнхенского клуба Карло Анчелотти, подписав контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

    «Я не хотел возвращаться к тренерской работе. У меня было достаточно предложений от европейских топ-клубов и телевидения, но я на все ответил отказом.

    Это был непростой период, но жена и дочь сказали мне, что я должен вернуться в «Баварию». Моя собака это подтвердила, гавкнув два раза», – сказал Хайнкес.

    Источник: ESPN

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    09.10.2017 20:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 октября 2017, 10:10

      железные аргументы)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 9 октября 2017, 22:18

      Обычно 1 раз - это ДА, а 2 раза - это НЕТ)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > I_R_O_N_M_A_N 10 октября 2017, 12:50

      так это ж по-немецки, типа я-я))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 9 октября 2017, 20:48

      Пёс верный - врать не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 9 октября 2017, 20:45

      Жена с дочерью привыкли к роскошной жизни , и подговорили собаку ))) Вот такой ларчик ))

      4
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      Рейтинг: +70673

      insider_retro 9 октября 2017, 20:44

      Серьёзнейшие аргументы и крыть нечем!!...))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 9 октября 2017, 20:42

      семья и собака голодные, жить не на что, вот и погнали старика работать!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 октября 2017, 20:34

      зато попугай кеша против

      2
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