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    В. Березуцкий не поможет ЦСКА во встрече против «Краснодара»

    ЦСКА не сможет рассчитывать на защитника Василия Березуцкого в поединке 13-го тура РФПЛ против «Краснодара». Напомним, 35-летний игрок повредил икроножную мышцу в матче прошлого тура с «Уфой» (0:0). Кроме того, пока остается под вопросом его участие во встрече третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем».

    «Василий Березуцкий точно пропустит матч с «Краснодаром». Что касается матча с «Базелем» – о возможности участия будем смотреть непосредственно перед игрой», – сказал врач ЦСКА Шагабутдин Керимов.

    Матч армейцев с «быками» состоится в субботу, 14 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени. В среду, 18 числа, красно-синим предстоит на «ВЭБ Арене» принять швейцарскую команду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2017 14:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 октября 2017, 12:05

      Это хорошо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 октября 2017, 08:32

      че мля какие то шагабудиновы там их лечат

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 10 октября 2017, 01:53

      Эх, Вася, Вася, как-же так?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 октября 2017, 21:07

      Здоровья, Василий!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 9 октября 2017, 18:47

      не боитесь шалимов "поможет"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 9 октября 2017, 16:12

      Вася ждём тебя

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25028

      bset 9 октября 2017, 15:10

      Катастрофа...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Mozaguin 9 октября 2017, 14:59

      Здоровья и удачи!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 9 октября 2017, 14:58

      Вася, возвращайся хотя бы к матчу ЛЧ с Базелем! Здоровья!

      5
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