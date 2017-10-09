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  • В. Березуцкий не поможет ЦСКА во встрече против «Краснодара»

В. Березуцкий не поможет ЦСКА во встрече против «Краснодара»

9 октября 2017, 14:44
9

ЦСКА не сможет рассчитывать на защитника Василия Березуцкого в поединке 13-го тура РФПЛ против «Краснодара». Напомним, 35-летний игрок повредил икроножную мышцу в матче прошлого тура с «Уфой» (0:0). Кроме того, пока остается под вопросом его участие во встрече третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем».

«Василий Березуцкий точно пропустит матч с «Краснодаром». Что касается матча с «Базелем» – о возможности участия будем смотреть непосредственно перед игрой», – сказал врач ЦСКА Шагабутдин Керимов.

Матч армейцев с «быками» состоится в субботу, 14 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени. В среду, 18 числа, красно-синим предстоит на «ВЭБ Арене» принять швейцарскую команду.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Березуцкий Василий
Комментарии (9)
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chempion_cska
1507550298
Вася, возвращайся хотя бы к матчу ЛЧ с Базелем! Здоровья!
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Mozaguin
1507550361
Здоровья и удачи!
Ответить
bset
1507551043
Катастрофа...
Ответить
СашкаГуров
1507554741
Вася ждём тебя
Ответить
карасевщина
1507564062
не боитесь шалимов "поможет"
Ответить
cska-62
1507572454
Здоровья, Василий!
Ответить
арейская
1507589629
Эх, Вася, Вася, как-же так?
Ответить
Полная Канистра
1507613553
че мля какие то шагабудиновы там их лечат
Ответить
prezent2017
1507626301
Это хорошо!
Ответить
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