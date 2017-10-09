В. Березуцкий не поможет ЦСКА во встрече против «Краснодара»

ЦСКА не сможет рассчитывать на защитника Василия Березуцкого в поединке 13-го тура РФПЛ против «Краснодара». Напомним, 35-летний игрок повредил икроножную мышцу в матче прошлого тура с «Уфой» (0:0). Кроме того, пока остается под вопросом его участие во встрече третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем».

«Василий Березуцкий точно пропустит матч с «Краснодаром». Что касается матча с «Базелем» – о возможности участия будем смотреть непосредственно перед игрой», – сказал врач ЦСКА Шагабутдин Керимов.

Матч армейцев с «быками» состоится в субботу, 14 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени. В среду, 18 числа, красно-синим предстоит на «ВЭБ Арене» принять швейцарскую команду.