Товарищеский матч. Гол Витиньо с пенальти принес ЦСКА победу над «Уфой»

Сегодня состоялся контрольный матч между ЦСКА и «Уфой».

Армейцы одержали минимальную победу благодаря голу нападающего Витиньо, реализовавшего пенальти на 26-й минуте.

Встреча проходила в формате два тайма по 35 минут.

Товарищеский матч

ЦСКА – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:1 – Витиньо, 26 (с пенальти).

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Миланов, Гордюшенко, Кучаев, Хосонов, Оланаре, Витиньо.

Уфа: Шелия (Беленов, 36), Аликин (Живоглядов, 36), Сухов, Тумасян (Засеев, 36), Никитин, Сафрониди, Зубарев (Стоцкий, 36), Карп, Фатай (Пауревич, 36), Кротов (Сысуев, 36), Игбун (Абдулавов, 36).

Предупреждения: Оланаре, 18 – Карп, 40.