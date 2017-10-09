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  • Товарищеский матч. Гол Витиньо с пенальти принес ЦСКА победу над «Уфой»

Товарищеский матч. Гол Витиньо с пенальти принес ЦСКА победу над «Уфой»

9 октября 2017, 13:40
4

Сегодня состоялся контрольный матч между ЦСКА и «Уфой».

Армейцы одержали минимальную победу благодаря голу нападающего Витиньо, реализовавшего пенальти на 26-й минуте.

Встреча проходила в формате два тайма по 35 минут.

Товарищеский матч

ЦСКА – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:1 – Витиньо, 26 (с пенальти).

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Миланов, Гордюшенко, Кучаев, Хосонов, Оланаре, Витиньо.

Уфа: Шелия (Беленов, 36), Аликин (Живоглядов, 36), Сухов, Тумасян (Засеев, 36), Никитин, Сафрониди, Зубарев (Стоцкий, 36), Карп, Фатай (Пауревич, 36), Кротов (Сысуев, 36), Игбун (Абдулавов, 36).

Предупреждения: Оланаре, 18 – Карп, 40.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа
Комментарии (4)
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chempion_cska
1507549613
Реализовав пенальти, Витиньо поздравил себя с Днем рождения! Удачи в ЦСКА!
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карасевщина
1507564495
ну тут эта пенка ничего не даст
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volfrik
1507567279
надо и в официальных ему бить, Натхо что то совсем расслабился
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<Бывший Футболист>
1507598144
Молодец Витиньо,он мог и не тока в контрольном матче забить.но и 1 октября,штанга тогда спасла уфу!Да и Беленов молодчик,взял пенальти!
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