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    Товарищеский матч. Гол Витиньо с пенальти принес ЦСКА победу над «Уфой»

    Сегодня состоялся контрольный матч между ЦСКА и «Уфой».

    Армейцы одержали минимальную победу благодаря голу нападающего Витиньо, реализовавшего пенальти на 26-й минуте.

    Встреча проходила в формате два тайма по 35 минут.

    Товарищеский матч

    ЦСКА – Уфа – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:1 – Витиньо, 26 (с пенальти).

    ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Миланов, Гордюшенко, Кучаев, Хосонов, Оланаре, Витиньо.

    Уфа: Шелия (Беленов, 36), Аликин (Живоглядов, 36), Сухов, Тумасян (Засеев, 36), Никитин, Сафрониди, Зубарев (Стоцкий, 36), Карп, Фатай (Пауревич, 36), Кротов (Сысуев, 36), Игбун (Абдулавов, 36).

    Предупреждения: Оланаре, 18 – Карп, 40.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2017 13:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +31

      <Бывший Футболист> 10 октября 2017, 04:15

      Молодец Витиньо,он мог и не тока в контрольном матче забить.но и 1 октября,штанга тогда спасла уфу!Да и Беленов молодчик,взял пенальти!

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      Рейтинг: +1713

      volfrik 9 октября 2017, 19:41

      надо и в официальных ему бить, Натхо что то совсем расслабился

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 9 октября 2017, 18:54

      ну тут эта пенка ничего не даст

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 9 октября 2017, 14:46

      Реализовав пенальти, Витиньо поздравил себя с Днем рождения! Удачи в ЦСКА!

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