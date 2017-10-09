Колосков: «Корея – точно не дворовая сборная»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России с Южной Кореей. Он отметил, что россияне после гола Федора Смолова до конца встречи доминировали на поле.

Напомним, что товарищеский матч Россия – Южная Корея закончился со счетом 4:2.

– Живая игра?

– Да. Матч вышел легким. Хорошие, порой виртуозные комбинации, довольно высокие скорости. Команду физически хватило на все 90 минут. Не было такого, что игроки каждые три минуты бежали на водопой. Не увидел ни одной такой попытки в этой встрече. Значит, сборная находится в оптимальной форме. Еще порадовало, что стадион по ходу встречи потихоньку заполнялся. Болельщики возвращаются, отношение к команде меняется в лучшую сторону.

– Насколько очевидной выглядела победа?

– Да я бы не сказал, что игра шла в одни ворота. Счет на табло где-то похож на разгром, но все-таки не могу утверждать, что мы доминировали весь матч. Корея – точно не дворовая сборная. Более того, в первые 20 минут мне вообще было тревожно.

– Почему?

– Корейцы нас просто переигрывали. Видно, что это техничная, быстрая и сыгранная команда. У России же в этот отрезок времени мало что получалось. После гола со стандарта Смолова мы уже раскрепостились и стали действовать более уверенно. Поздравляю и тренеров, и игроков, и, конечно, РФС, который подобрал такого крепкого спарринг-партнера. Именно в таких матчах проявляется потенциал команды Черчесова. Мы прошли хорошую проверку боем.

– Скептики все равно будут указывать на два автогола…

– Нечасто в футболе такое бывает – нелепость какая-то. Но в обоих случаях наши игроки сидели на спине у соперника и заставили его ошибиться. Это обязательно нужно учитывать!

– Если бы не два гола корейцев в свои ворота, мы бы все равно их дожали?

– Да. Начиная с 25-й минуты, мы стали их переигрывать. Гол Смолова сильно повлиял на ход встречи. У ребят пропала скованность.