Широков считает, что Кадыров в матче против ветеранов кальчо сыграл лучше Роналдиньо и Александра Кержакова

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от участия в товарищеском матче, приуроченном к юбилею Президента РФ Владимира Путина.

Экс-футболист также выделил одного игрока в составе своей команды, где были среди прочих Роналдиньо и Александр Кержаков.

«Всегда приятно играть в Грозном, отличная атмосфера, полный стадион.

У Италии выделялся Марко Дельвеккио, сделавший хет-трик. А у нас Рамзан Кадыров – гол и три передачи», – сказал Широков.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу команды из России.