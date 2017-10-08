Широков считает, что Кадыров в матче против ветеранов кальчо сыграл лучше Роналдиньо и Александра Кержакова

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от участия в товарищеском матче, приуроченном к юбилею Президента РФ Владимира Путина.
Экс-футболист также выделил одного игрока в составе своей команды, где были среди прочих Роналдиньо и Александр Кержаков.
«Всегда приятно играть в Грозном, отличная атмосфера, полный стадион.
У Италии выделялся Марко Дельвеккио, сделавший хет-трик. А у нас Рамзан Кадыров – гол и три передачи», – сказал Широков.
Напомним, что встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу команды из России.
Источник: «Спорт-Экспресс»