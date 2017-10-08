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    Широков считает, что Кадыров в матче против ветеранов кальчо сыграл лучше Роналдиньо и Александра Кержакова

    Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от участия в товарищеском матче, приуроченном к юбилею Президента РФ Владимира Путина.

    Экс-футболист также выделил одного игрока в составе своей команды, где были среди прочих Роналдиньо и Александр Кержаков.

    «Всегда приятно играть в Грозном, отличная атмосфера, полный стадион.

    У Италии выделялся Марко Дельвеккио, сделавший хет-трик. А у нас Рамзан Кадыров – гол и три передачи», – сказал Широков.

    Напомним, что встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу команды из России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2017 01:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 8 октября 2017, 13:39

      не люблю я эти шоу когда все и так ясно что будет 5-5 или 6-4 когда звезды футбола которые такие сейвы делали пропускают как пацаны и тд и тп лучше среди ребят турнир устроить

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 8 октября 2017, 12:48

      лизанулллл

      1
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      Рейтинг: +5584

      _Marqella_ 8 октября 2017, 09:52

      клоунада одним словом !!!!

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