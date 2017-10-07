Команда Кадырова победила ветеранов итальянского футбола в матче, посвященном юбилею Путина

В Грозном состоялся товарищеский матч по футболу, приуроченный к 65 дню рождения Президента РФ Владимира Путина. На поле «Ахмат-Арены» встретились команда «Лидер-65», куда вошли футбольные друзья главы Чечни Рамзана Кадырова, и команда ветеранов кальчо.

В составе хозяев выступали сам Кадыров, а также Роналдиньо, Александр Кержаков, Валерий Карпин, Роман Широков и другие. За итальянцев сыграли Сальваторе Скилаччи, Фабрицио Раванелли, Марко Дельвеккио и другие.

Встречала закончилась со счетом 6:3 в пользу «Лидера-65».