Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Команда Кадырова победила ветеранов итальянского футбола в матче, посвященном юбилею Путина

    В Грозном состоялся товарищеский матч по футболу, приуроченный к 65 дню рождения Президента РФ Владимира Путина. На поле «Ахмат-Арены» встретились команда «Лидер-65», куда вошли футбольные друзья главы Чечни Рамзана Кадырова, и команда ветеранов кальчо.

    В составе хозяев выступали сам Кадыров, а также Роналдиньо, Александр Кержаков, Валерий Карпин, Роман Широков и другие. За итальянцев сыграли Сальваторе Скилаччи, Фабрицио Раванелли, Марко Дельвеккио и другие.

    Встречала закончилась со счетом 6:3 в пользу «Лидера-65».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2017 23:16
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +106

      DSmoto 8 октября 2017, 08:55

      Раванелли и раньше то седой был, сейчас даже страшно представить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      sergan113 8 октября 2017, 08:05

      Всем ветеранам по мерседесу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 октября 2017, 00:36

      пенсионеры деньги зарабатывают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 8 октября 2017, 00:10

      гонево

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      Psih86 8 октября 2017, 00:10

      О и здесь Рамзанка Дыров засветился, такое гавно даже читать противно,не то что смотреть!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1771

      Alex Y 8 октября 2017, 00:06

      Судья продажная козел ты)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 8 октября 2017, 00:02

      Ну жополизы.....Даже противно.....Идите в дзюдо лучше....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +973

      Krics > zico2205 8 октября 2017, 00:10

      Лучше не скажешь ЖОПОЛИЗЫ и халдеи. С уважением относился к Кержакову, а сейчас, бог им судья, жизнь бумеранг :"богу - богово, кесарю-кесарево.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      forward33 > zico2205 8 октября 2017, 00:52

      По твоей логике ты тоже жополизы, друзей с днюхой поздравляешь ведь)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Шахматист Иванов 7 октября 2017, 23:28

      Что там делал Роналдиньо?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11