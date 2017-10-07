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    Сборная Италии гарантировала себе право на стыковые матчи в отборе к ЧМ-2018

    Завершившиеся матчи в группе Н европейского отборочного цикла к чемпионату мира-2018 гарантировали играющей в группе G сборной Италии место в стыковых поединках.

    Право на них получат восемь команд из УЕФА, занявших вторые места в своих группах. Однако их, групп, всего девять, поэтому одна сборная с худшими показателями в «стыки» не попадет.

    Что касается итальянцев, то их (20 очков в активе) точно не перегонит вторая команда из группы Н, из чего следует участие «скуадры адзурры» в стыковых матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 21:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +142

      SERG63 8 октября 2017, 05:51

      Италия обязана приехать в Россию

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 8 октября 2017, 00:43

      кто-то, а Буффонище должен сыграть у нас на ЧМ)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 8 октября 2017, 00:15

      Главное чтоб стыки прошли,а то с такой игрой как у них против Македонии была могут и лажагуть,а хочется чтоб Буффон на свой последний мир приехал.

      2
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 8 октября 2017, 00:01

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      -1
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