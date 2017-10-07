Сборная Италии гарантировала себе право на стыковые матчи в отборе к ЧМ-2018

Завершившиеся матчи в группе Н европейского отборочного цикла к чемпионату мира-2018 гарантировали играющей в группе G сборной Италии место в стыковых поединках.

Право на них получат восемь команд из УЕФА, занявших вторые места в своих группах. Однако их, групп, всего девять, поэтому одна сборная с худшими показателями в «стыки» не попадет.

Что касается итальянцев, то их (20 очков в активе) точно не перегонит вторая команда из группы Н, из чего следует участие «скуадры адзурры» в стыковых матчах.