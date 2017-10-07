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  • По словам Боккетти, «Спартак» хочет закончить сезон РФПЛ в тройке

По словам Боккетти, «Спартак» хочет закончить сезон РФПЛ в тройке

7 октября 2017, 19:14
13

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью сайту итальянского журналиста Джналуки Ди Марцио рассказал, что помогло его команде стать чемпионом в прошлом сезоне. Также игрок поделился целью красно-белых на текущий розыгрыш РФПЛ.

«В минувшем сезоне мы излучали огромное желание, полностью отдавались, что и вылилось в итоговую победу. Сейчас «Спартак» тоже должен играть так – в первую очередь для болельщиков, которые заслуживают яркой игры от команды.

Что касается этого сезона, то старт не совсем получился. Однако впереди солидная дистанция, мы отдадим все силы, чтобы попасть в тройку сильнейших. Будем работать», – сказал Боккетти.

В текущем сезоне РФПЛ итальянец провел восемь матчей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (13)
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38 попугаев
1507393504
Так вполне реально, если нормально играть и не сливать матчи в концовке.
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paracetamol
1507394216
В тройке от конца?
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RedWhiteFans2
1507399199
Вам хотя бы КПД ваше показывают после игр или так бла-бла -бла. С таким количеством ошибок, можно только хотеть.....
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Диктор
1507402127
Старайтесь ребятки-не подведите нас.
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Алекс 914
1507403238
Надо говорить: "Отдадим все силы, чтобы выигрывать в каждом матче!"
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--Сергей--
1507410120
А я так и не понял: Боккетти до Италии пешком дошел или нет? Вот в чем причина неудачного старта.
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Опорник84
1507437142
Не ниже второго места!
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Полная Канистра
1507437244
очень хотелось бы что сказано им удалось можно даже лучше и выше 3
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4ekucT911
1507447965
мне вот интересно, а Бокетти случайно чемпионат не хочет выиграть?
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OfaZavr
1507448090
Давайте старайтесь тогда все получиться.
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