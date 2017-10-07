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    По словам Боккетти, «Спартак» хочет закончить сезон РФПЛ в тройке

    Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью сайту итальянского журналиста Джналуки Ди Марцио рассказал, что помогло его команде стать чемпионом в прошлом сезоне. Также игрок поделился целью красно-белых на текущий розыгрыш РФПЛ.

    «В минувшем сезоне мы излучали огромное желание, полностью отдавались, что и вылилось в итоговую победу. Сейчас «Спартак» тоже должен играть так – в первую очередь для болельщиков, которые заслуживают яркой игры от команды.

    Что касается этого сезона, то старт не совсем получился. Однако впереди солидная дистанция, мы отдадим все силы, чтобы попасть в тройку сильнейших. Будем работать», – сказал Боккетти.

    В текущем сезоне РФПЛ итальянец провел восемь матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 19:14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 8 октября 2017, 16:55

      адекватная цель,тем более ,учитывая что 3 место это ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 октября 2017, 10:34

      Давайте старайтесь тогда все получиться.

      1
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      Рейтинг: +113

      4ekucT911 8 октября 2017, 10:32

      мне вот интересно, а Бокетти случайно чемпионат не хочет выиграть?

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 октября 2017, 07:34

      очень хотелось бы что сказано им удалось можно даже лучше и выше 3

      2
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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 8 октября 2017, 07:32

      Не ниже второго места!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 8 октября 2017, 00:02

      А я так и не понял: Боккетти до Италии пешком дошел или нет? Вот в чем причина неудачного старта.

      1
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 7 октября 2017, 22:07

      Надо говорить: "Отдадим все силы, чтобы выигрывать в каждом матче!"

      1
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 7 октября 2017, 21:57

      Надежда юношей питает...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 октября 2017, 21:48

      Старайтесь ребятки-не подведите нас.

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 октября 2017, 20:59

      Вам хотя бы КПД ваше показывают после игр или так бла-бла -бла. С таким количеством ошибок, можно только хотеть.....

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