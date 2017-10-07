По словам Боккетти, «Спартак» хочет закончить сезон РФПЛ в тройке

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью сайту итальянского журналиста Джналуки Ди Марцио рассказал, что помогло его команде стать чемпионом в прошлом сезоне. Также игрок поделился целью красно-белых на текущий розыгрыш РФПЛ.

«В минувшем сезоне мы излучали огромное желание, полностью отдавались, что и вылилось в итоговую победу. Сейчас «Спартак» тоже должен играть так – в первую очередь для болельщиков, которые заслуживают яркой игры от команды.

Что касается этого сезона, то старт не совсем получился. Однако впереди солидная дистанция, мы отдадим все силы, чтобы попасть в тройку сильнейших. Будем работать», – сказал Боккетти.

В текущем сезоне РФПЛ итальянец провел восемь матчей.