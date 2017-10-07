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    Акинфеев: «В сборной всегда нужно быть лучшим, показывать сильнейшие качества»

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал о конкуренции в национальной команде. Вратарь ЦСКА отметил, что в сборной необходимо показывать свои сильнейшие качества.

    – Как относитесь к возросшей конкуренции со стороны Лунева, который проводит очень сильный отрезок в «Зените»?

    – Вы знаете мое отношение: я никогда не комментирую коллег. Стартовый состав и выбор вратаря – всегда прерогатива тренера, а сборная – это не клуб, где можно что-то исправить на каком-то отрезке. Здесь нужно всегда быть лучшим, показывать сильнейшие качества. Я всегда говорил, что место в национальной команде никому не гарантировано. Слова – это всего лишь слова. Надо доказывать делом, что ты лучший, и все будет на своих местах.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Акинфеев провел десять матчей, в которых пропустил шесть голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.10.2017 10:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 7 октября 2017, 15:15

      уйди из сборной , покажи сильнейшее качество

      0
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 7 октября 2017, 14:08

      Да Гарик и так лучший, если судить по количеству пропущенных голов.

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 7 октября 2017, 12:55

      Да-да-да, особенно ты. На каждом турнире сборной обязательно привезешь ненужный мяч, который потом выльется в потерю очков....

      2
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 11:29

      Если вы будете загонять нас в угол своими вопросами, то мы загоним вас в угол своими ответами.

      1
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