Акинфеев: «В сборной всегда нужно быть лучшим, показывать сильнейшие качества»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал о конкуренции в национальной команде. Вратарь ЦСКА отметил, что в сборной необходимо показывать свои сильнейшие качества.

– Как относитесь к возросшей конкуренции со стороны Лунева, который проводит очень сильный отрезок в «Зените»?

– Вы знаете мое отношение: я никогда не комментирую коллег. Стартовый состав и выбор вратаря – всегда прерогатива тренера, а сборная – это не клуб, где можно что-то исправить на каком-то отрезке. Здесь нужно всегда быть лучшим, показывать сильнейшие качества. Я всегда говорил, что место в национальной команде никому не гарантировано. Слова – это всего лишь слова. Надо доказывать делом, что ты лучший, и все будет на своих местах.

В нынешнем сезоне РФПЛ Акинфеев провел десять матчей, в которых пропустил шесть голов.