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    Барцальи не нравится, что над сборной Италии смеются болельщики

    Защитник сборной Италии Андреа Барцальи дал комментарий после матча девятого тура отборочного цикла к ЧМ-2018 против Македонии (1:1). В частности, игрок выразил недовольство поведением фанатов своей команды.

    «Во время встречи мне приходилось слышать какие-то насмешки в адрес команды, что сильно выбивало из колеи. Однако фанаты вправе говорить то, что хотят, – они платят за вход на стадион. Заканчивать матч под издевки неприятно, хотя соглашусь: результат мы показали не лучший.

    Во втором тайме мы устали. Если говорить в общем, то сборная Италии просто не может проехать мимо ЧМ», – сказал Барцальи Rai Sport.

    Итальянцам предстоит отбираться через стыковые матчи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 06:51
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