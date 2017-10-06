Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Полузащитник «Зенита» Капленко отказался играть за сборную Беларуси

Полузащитник «Зенита» Капленко отказался играть за сборную Беларуси

6 октября 2017, 21:15
14

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил об отказе полузащитника Кирилла Капленко выступать за молодежную сборную Беларуси. 18-летний игрок имеет белорусское и российское гражданства.

Хавбек отправил в белорусскую федерацию футбола письмо с отказом. Пресс-аташе Александр Алейник сказал, что федерация пожалуется в ФИФА на «Зенит» в случае отсутствия футболиста на сборах.

«Причем здесь игрок и футбольный клуб «Зенит»? У Капленко есть российское гражданство, и он вправе выбирать, за какую сборную выступать. Он написал письмо Белорусской федерации футбола, что не собирается играть за сборную Беларуси. Никаких нарушений с точки зрения регламента ФИФА нет», — сказал Фурсенко.

Капленко пополнил состав сине-бело-голубых в июле, перейдя из «Краснодара». Игрок дебютировал в РФПЛ в матче 10-го тура против «Уфы» (3:0). Прежде выступал за БАТЭ.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Беларусь Россия Капленко Кирилл
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Tony_93
1507314216
Правильно писать БЕЛОРУССИИ или РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ засудят нахер грамотеи и да какой ему смысл за картошку играть, тут платят больше даже за вызов, премиальные в случаи поражения также выплачиваются
Ответить
insider_retro
1507314486
Сергей Александрович становится человеком с государственным подходом в делах!! Приветствуется!! Законно не выпустил молодого игрока из сферы интересов клуба, а заодно не допустил, что бы игрока заиграли за соседнюю страну!!!...
Ответить
multi1984
1507314595
Учитывая,что его подводят к составу основному,выпуская на замену,хотя на скамейке сидят зубры намного опытнее,то видимо скоро в сборную молодежную России отправят.Манчини что-то знает.
Ответить
3a zenit
1507317150
молодой человек косяк,места ему в стартовом не видать после тех фортелей в кубковом матче.
Ответить
paracetamol
1507317703
Зря отказался. Вряд-ли он сблорной России понадобится. Да и Зенит, посмотрит, посмотрит и выкинет в Хабаровск в аренду.
Ответить
mikitka
1507365852
как раз-таки дело в том, что официального отказа от выступлений сборной Беларуси не поступало. парень просто тянет кота за все подробности и игнорирует вызовы... думаю, в РФ ему есть на что надеяться. я, хоть и белорус, но мне очень-очень больно смотреть на центр защиты нынешней сборной России. всё равно ж за неё болеть на ЧМ придётся
Ответить
Главные новости
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
3
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
1
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
2
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
3
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
15
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Все новости
Все новости
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
6
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
14
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
17
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
78
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+