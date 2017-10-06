Полузащитник «Зенита» Капленко отказался играть за сборную Беларуси

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил об отказе полузащитника Кирилла Капленко выступать за молодежную сборную Беларуси. 18-летний игрок имеет белорусское и российское гражданства.

Хавбек отправил в белорусскую федерацию футбола письмо с отказом. Пресс-аташе Александр Алейник сказал, что федерация пожалуется в ФИФА на «Зенит» в случае отсутствия футболиста на сборах.

«Причем здесь игрок и футбольный клуб «Зенит»? У Капленко есть российское гражданство, и он вправе выбирать, за какую сборную выступать. Он написал письмо Белорусской федерации футбола, что не собирается играть за сборную Беларуси. Никаких нарушений с точки зрения регламента ФИФА нет», — сказал Фурсенко.

Капленко пополнил состав сине-бело-голубых в июле, перейдя из «Краснодара». Игрок дебютировал в РФПЛ в матче 10-го тура против «Уфы» (3:0). Прежде выступал за БАТЭ.