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    Полузащитник «Зенита» Капленко отказался играть за сборную Беларуси

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил об отказе полузащитника Кирилла Капленко выступать за молодежную сборную Беларуси. 18-летний игрок имеет белорусское и российское гражданства.

    Хавбек отправил в белорусскую федерацию футбола письмо с отказом. Пресс-аташе Александр Алейник сказал, что федерация пожалуется в ФИФА на «Зенит» в случае отсутствия футболиста на сборах.

    «Причем здесь игрок и футбольный клуб «Зенит»? У Капленко есть российское гражданство, и он вправе выбирать, за какую сборную выступать. Он написал письмо Белорусской федерации футбола, что не собирается играть за сборную Беларуси. Никаких нарушений с точки зрения регламента ФИФА нет», — сказал Фурсенко.

    Капленко пополнил состав сине-бело-голубых в июле, перейдя из «Краснодара». Игрок дебютировал в РФПЛ в матче 10-го тура против «Уфы» (3:0). Прежде выступал за БАТЭ.

    Источник: ТАСС

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    06.10.2017 21:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +489

      mikitka 7 октября 2017, 11:44

      как раз-таки дело в том, что официального отказа от выступлений сборной Беларуси не поступало. парень просто тянет кота за все подробности и игнорирует вызовы... думаю, в РФ ему есть на что надеяться. я, хоть и белорус, но мне очень-очень больно смотреть на центр защиты нынешней сборной России. всё равно ж за неё болеть на ЧМ придётся

      2
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 6 октября 2017, 22:21

      Зря отказался. Вряд-ли он сблорной России понадобится. Да и Зенит, посмотрит, посмотрит и выкинет в Хабаровск в аренду.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 октября 2017, 22:12

      молодой человек косяк,места ему в стартовом не видать после тех фортелей в кубковом матче.

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 6 октября 2017, 21:29

      Учитывая,что его подводят к составу основному,выпуская на замену,хотя на скамейке сидят зубры намного опытнее,то видимо скоро в сборную молодежную России отправят.Манчини что-то знает.

      3
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 > multi1984 6 октября 2017, 21:35

      Да ничего он не знает выбора нет в центре, только Паредес, Кузяев и Краневиттер, а Фурс этому сразу паспорт сделал

      0
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      ...
      Рейтинг: +17982

      paracetamol > Tony_93 6 октября 2017, 22:22

      Шатова списал что-ли?

      0
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      Рейтинг: +3503

      acor94 > paracetamol 7 октября 2017, 05:00

      Шатов не очень подходит на роль опорника

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      Рейтинг: +23

      Tony_93 > paracetamol 7 октября 2017, 12:02

      Шатов слева в атаке, когда это он опорника играл

      0
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Tony_93 7 октября 2017, 12:08

      Нобоа, Ерохин...

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      Рейтинг: +23

      Tony_93 > Diesel133 7 октября 2017, 12:10

      Нобоа и Ерохин играют чисто под напами, какие из них опорники, Коко справа, Ригони слева, Дриусси может как слева играть так центрфорварда Дзюба на подмене

      0
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 21:28

      Сергей Александрович становится человеком с государственным подходом в делах!! Приветствуется!!
      Законно не выпустил молодого игрока из сферы интересов клуба, а заодно не допустил, что бы игрока заиграли за соседнюю страну!!!...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23

      Tony_93 6 октября 2017, 21:23

      Правильно писать БЕЛОРУССИИ или РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ засудят нахер грамотеи и да какой ему смысл за картошку играть, тут платят больше даже за вызов, премиальные в случаи поражения также выплачиваются

      -1
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      Рейтинг: +489

      mikitka > Tony_93 7 октября 2017, 11:36

      "Белоруссии" - нет такого слова

      2
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