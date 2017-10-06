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Вартапетов оценил шансы возвращения Промеса на поле

6 октября 2017, 10:45
2

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о сроках возвращения на поле Квинси Промеса, повредившего заднюю поверхность бедра. Сейчас футболист занимается в Тарасовке каждый день, за исключением одного выходного.

– Промес остался в Москве. Почему?

– Мы всегда на связи с врачом голландской сборной. Он проинформировал тренера о травме, нам ответили, что Промесу нет необходимости приезжать на сбор. Квинси работал в Тарасовке каждый день, за исключением одного выходного.

– Каков характер повреждения у голландца?

– Травма задней поверхности бедра – полусухожильная мышца. И тоже есть надежда, что он вернется в ближайшем туре.

– Есть точка зрения, что частые проблемы с задней поверхностью бедра обусловлены невезением – мол, злой рок. Какого мнения придерживаетесь вы?

– Людям с высшим медицинским образованием как-то некрасиво все сваливать на несчастные случаи или черный глаз. Надо сказать о том, что мы разбираем травмы, делаем биохимический анализ крови, видим, что есть определенная нагрузка в соответствии с тренировочным планом. Он выполняется, но в связи с большим количеством игр и интенсивностью занятий повреждения, к сожалению, стали носить системный характер. Далек от мысли подвергать критике кого-то из тренеров, это совершенно не моя задача. Могу оценивать только работу медицинского штаба, физиотерапевтов и реабилитологов. Но что есть, то есть. Факты налицо.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (2)
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Диктор
1507288428
Быстрее бы уже в строй.
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Mr_Murder
1507346714
Квинси -здоровья!
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