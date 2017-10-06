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    Через неделю Зобнин вернется в общую группу

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о ходе восстановления полузащитника команды Романа Зобнина. По словам специалиста, оно идет с опережением ранее запланированного графика, но в клубе не хотят ставить рекорды скорости возвращения игрока в строй, немного перестраховываясь.

    Уже в ближайшее время Роман сможет приступить к тренировкам.

    – Как продвигается реабилитация Романа Зобнина?

    – Очень хорошо. Восстановление идет с опережением графика, мы в какой-то степени стараемся перестраховаться. Сам Зобнин рвется в бой. В ближайшее время Роман начнет частично тренироваться в общей группе – разминаться, выполнять некоторые игровые упражнения. Но пока без единоборств. Хавбеку еще предстоят некоторые изометрические исследования – в частности, проверка силы мышц, чтобы сравнить со здоровой ногой.

    – С момента хирургического вмешательства прошло всего четыре месяца – это аномальные сроки или в вашей практике случалось нечто подобное? И что позволяет так быстро восстановиться?

    – Прекрасная техника операции прежде всего. Была применена самая современная методика, из-за которой мы сменили клинику. В последние несколько лет оперируемся в Риме у хирурга Мариани. Плюс желание Романа, воля, невероятная работоспособность. И, конечно, правильная методика восстановления. Все вместе дало такой результат. В нашей практике столь быстрого возвращения в строй пока не случалось, в мировой практике подобные эпизоды, пусть и единичные, имели место. Мы не гонимся за рекордами, все нужно тщательно взвешивать.

    – Есть ли опасность рецидива?

    – Она всегда существует у футболиста, который перенес операцию по пластике крестообразной связки. Нужно быть очень внимательным.

    – Зобнин начнет тренироваться в общей группе в ближайшую неделю?

    – Да, это так. Работу планируется вести с ограничениями, о которых я уже упомянул.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2017 06:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 6 октября 2017, 18:32

      Дай Бог !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3861

      Кинстифа 6 октября 2017, 13:11

      Прекрасная новость

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 октября 2017, 11:03

      Ура! Дождались!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      4ekucT911 6 октября 2017, 10:46

      Господи! дождались!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 6 октября 2017, 08:38

      Наконец-то! Одно его присутствие в общей группе это уже позитив.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33553

      oyabun 6 октября 2017, 08:20

      Новость Супер! Еще бы и всех остальных травмированным поскорее вернуть в строй.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1449

      spartakuz 6 октября 2017, 07:56

      Отличная новость!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 6 октября 2017, 07:51

      Рома,надеемся

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 6 октября 2017, 07:41

      Важно, чтобы это был тот же Зобнин, что и до травмы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 6 октября 2017, 07:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну наконец-то! Может быть хоть тогда закончатся новости про него.

      -4
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      Рейтинг: +6331

      Добрый Бобер > Евгений П 6 октября 2017, 10:36

      Зобнин, Кокорин, Миранчук, Гловин - это новая надежда нашего футбола, новости про них не закончатся, минимум, до ЧМ-2018.

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