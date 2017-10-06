Через неделю Зобнин вернется в общую группу

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о ходе восстановления полузащитника команды Романа Зобнина. По словам специалиста, оно идет с опережением ранее запланированного графика, но в клубе не хотят ставить рекорды скорости возвращения игрока в строй, немного перестраховываясь.

Уже в ближайшее время Роман сможет приступить к тренировкам.

– Как продвигается реабилитация Романа Зобнина?

– Очень хорошо. Восстановление идет с опережением графика, мы в какой-то степени стараемся перестраховаться. Сам Зобнин рвется в бой. В ближайшее время Роман начнет частично тренироваться в общей группе – разминаться, выполнять некоторые игровые упражнения. Но пока без единоборств. Хавбеку еще предстоят некоторые изометрические исследования – в частности, проверка силы мышц, чтобы сравнить со здоровой ногой.

– С момента хирургического вмешательства прошло всего четыре месяца – это аномальные сроки или в вашей практике случалось нечто подобное? И что позволяет так быстро восстановиться?

– Прекрасная техника операции прежде всего. Была применена самая современная методика, из-за которой мы сменили клинику. В последние несколько лет оперируемся в Риме у хирурга Мариани. Плюс желание Романа, воля, невероятная работоспособность. И, конечно, правильная методика восстановления. Все вместе дало такой результат. В нашей практике столь быстрого возвращения в строй пока не случалось, в мировой практике подобные эпизоды, пусть и единичные, имели место. Мы не гонимся за рекордами, все нужно тщательно взвешивать.

– Есть ли опасность рецидива?

– Она всегда существует у футболиста, который перенес операцию по пластике крестообразной связки. Нужно быть очень внимательным.

– Зобнин начнет тренироваться в общей группе в ближайшую неделю?

– Да, это так. Работу планируется вести с ограничениями, о которых я уже упомянул.