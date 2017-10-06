Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Через неделю Зобнин вернется в общую группу

6 октября 2017, 06:42
13

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о ходе восстановления полузащитника команды Романа Зобнина. По словам специалиста, оно идет с опережением ранее запланированного графика, но в клубе не хотят ставить рекорды скорости возвращения игрока в строй, немного перестраховываясь.

Уже в ближайшее время Роман сможет приступить к тренировкам.

– Как продвигается реабилитация Романа Зобнина?

– Очень хорошо. Восстановление идет с опережением графика, мы в какой-то степени стараемся перестраховаться. Сам Зобнин рвется в бой. В ближайшее время Роман начнет частично тренироваться в общей группе – разминаться, выполнять некоторые игровые упражнения. Но пока без единоборств. Хавбеку еще предстоят некоторые изометрические исследования – в частности, проверка силы мышц, чтобы сравнить со здоровой ногой.

– С момента хирургического вмешательства прошло всего четыре месяца – это аномальные сроки или в вашей практике случалось нечто подобное? И что позволяет так быстро восстановиться?

– Прекрасная техника операции прежде всего. Была применена самая современная методика, из-за которой мы сменили клинику. В последние несколько лет оперируемся в Риме у хирурга Мариани. Плюс желание Романа, воля, невероятная работоспособность. И, конечно, правильная методика восстановления. Все вместе дало такой результат. В нашей практике столь быстрого возвращения в строй пока не случалось, в мировой практике подобные эпизоды, пусть и единичные, имели место. Мы не гонимся за рекордами, все нужно тщательно взвешивать.

– Есть ли опасность рецидива?

– Она всегда существует у футболиста, который перенес операцию по пластике крестообразной связки. Нужно быть очень внимательным.

– Зобнин начнет тренироваться в общей группе в ближайшую неделю?

– Да, это так. Работу планируется вести с ограничениями, о которых я уже упомянул.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
turist82
1507261845
Ждем!
Ответить
Евгений П
1507262652
Ну наконец-то! Может быть хоть тогда закончатся новости про него.
Ответить
Kotofey75
1507264874
Важно, чтобы это был тот же Зобнин, что и до травмы
Ответить
alexivanof197
1507265491
Рома,надеемся
Ответить
spartakuz
1507265818
Отличная новость!
Ответить
oyabun
1507267209
Новость Супер! Еще бы и всех остальных травмированным поскорее вернуть в строй.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1507268328
Наконец-то! Одно его присутствие в общей группе это уже позитив.
Ответить
OfaZavr
1507277025
Ура! Дождались!
Ответить
Кинстифа
1507284661
Прекрасная новость
Ответить
yorgenbarenz
1507303961
Дай Бог !
Ответить
Главные новости
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
2
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
1
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
2
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
3
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
15
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Все новости
Все новости
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
6
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
14
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
17
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+