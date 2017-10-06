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    Болельщики «Краснодара» признали Синицына лучшим игроком сентября

    Официальный сайт «Краснодара» опубликовал результаты опроса болельщиков за звание лучшего игрока месяца.

    Лучшим футболистом сентября признан вратарь Андрей Синицын. За него проголосовали 24,2 процента участников.

    В голосовании 29-летний игрок обогнал полузащитников Виктора Клаэссона (22,4%) и Маурисио Перейру (9,7%).

    В сентябре Синицын провел три матча, в которых пропустил три гола. Все три встречи пришлись на РФПЛ. Команда Игоря Шалимова одержала победу над «Уфой» (1:0), уступила «Зениту» (0:2) и «Арсеналу» (0:1).

    Источник: ФК «Краснодар»

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    06.10.2017 01:40
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