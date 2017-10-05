Вермален: «Я не могу играть даже за дубль «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален рассказал о своем положении в команде. В июне 31-летний футболист вернулся из «Ромы», за которую на протяжении сезона выступал на правах аренды.

«В клубе сказали, что я не могу уйти. Мне пришлось остаться, несмотря на интерес нескольких клубов. Сейчас я не могу играть даже за дубль «Барселоны». Это тяжелая ситуация», – сказал игрок сборной Бельгии.

Вермален пополнил состав сине-гранатовых в августе 2014 года, перейдя из «Арсенала» за 19 миллионов евро. В составе каталонского клуба он провел 21 матч во всех турнирах, отметившись одним голом. При этом защитник выиграл семь трофеев.

В августе «Бомбардир» писал об интересе к бельгийцу со стороны «Эвертона».