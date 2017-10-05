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    Вермален: «Я не могу играть даже за дубль «Барселоны»

    Защитник «Барселоны» Томас Вермален рассказал о своем положении в команде. В июне 31-летний футболист вернулся из «Ромы», за которую на протяжении сезона выступал на правах аренды.

    «В клубе сказали, что я не могу уйти. Мне пришлось остаться, несмотря на интерес нескольких клубов. Сейчас я не могу играть даже за дубль «Барселоны». Это тяжелая ситуация», – сказал игрок сборной Бельгии.

    Вермален пополнил состав сине-гранатовых в августе 2014 года, перейдя из «Арсенала» за 19 миллионов евро. В составе каталонского клуба он провел 21 матч во всех турнирах, отметившись одним голом. При этом защитник выиграл семь трофеев.

    В августе «Бомбардир» писал об интересе к бельгийцу со стороны «Эвертона».

    Источник: Marca

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    05.10.2017 19:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 6 октября 2017, 00:37

      вали, травмируйся об лавку, гранд семитрофейный....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 5 октября 2017, 20:57

      Вот это халявщик!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 5 октября 2017, 19:46

      Золотая клетка получилась!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 октября 2017, 19:43

      он играл вообще хоть за какую команду барсы ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 5 октября 2017, 19:24

      Потому что не достойн....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Dima Zavyalov > Kazak ne China 5 октября 2017, 19:41

      Зачем тогда купили, и почему не отпускают?

      0
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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov > Dima Zavyalov 5 октября 2017, 19:44

      Он талисман команды

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Dima Zavyalov > Bulat Sultanov 5 октября 2017, 19:48

      Я всегда думал талисман Барселоны, это судья :D

      2
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