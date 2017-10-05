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Вермален: «Я не могу играть даже за дубль «Барселоны»

5 октября 2017, 19:17
8

Защитник «Барселоны» Томас Вермален рассказал о своем положении в команде. В июне 31-летний футболист вернулся из «Ромы», за которую на протяжении сезона выступал на правах аренды.

«В клубе сказали, что я не могу уйти. Мне пришлось остаться, несмотря на интерес нескольких клубов. Сейчас я не могу играть даже за дубль «Барселоны». Это тяжелая ситуация», – сказал игрок сборной Бельгии.

Вермален пополнил состав сине-гранатовых в августе 2014 года, перейдя из «Арсенала» за 19 миллионов евро. В составе каталонского клуба он провел 21 матч во всех турнирах, отметившись одним голом. При этом защитник выиграл семь трофеев.

В августе «Бомбардир» писал об интересе к бельгийцу со стороны «Эвертона».

Источник: Marca
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона Бельгия Вермален Томас
Комментарии (8)
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Kazak ne China
1507220696
Потому что не достойн....
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84aivengo
1507221832
он играл вообще хоть за какую команду барсы ?
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Artemka69
1507221977
Золотая клетка получилась!
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Павел Буре
1507226234
Вот это халявщик!!!
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rammax fcsm
1507239427
вали, травмируйся об лавку, гранд семитрофейный....
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