Геркус: «Видеоповторы не избавят РФПЛ от судейских ошибок»

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус выразил свою точку зрения по вопросу введения в РФПЛ видеоповторов. По мнению функционера, они не искоренят ошибки судей.

«Внедрением системы будет заниматься РФС. По предварительным прогнозам, на это уйдет как минимум полгода. Вначале предстоят длительные совещания с ФИФА и IFAB, затем будет заключен договор, и только после этого начнется тестирование и обучение судей.

Это не панацея от судейских ошибок, лишь способ заметно повысить качество игры. Уйдет неопределенность многих моментов, зрители станут непосредственными участниками событий. Они будут видеть, почему рефери принимает то или иное решение», – сказал Геркус.

Видеоповторы должны появиться в лиге со следующего сезона.