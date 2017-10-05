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    Геркус: «Видеоповторы не избавят РФПЛ от судейских ошибок»

    Президент московского «Локомотива» Илья Геркус выразил свою точку зрения по вопросу введения в РФПЛ видеоповторов. По мнению функционера, они не искоренят ошибки судей.

    «Внедрением системы будет заниматься РФС. По предварительным прогнозам, на это уйдет как минимум полгода. Вначале предстоят длительные совещания с ФИФА и IFAB, затем будет заключен договор, и только после этого начнется тестирование и обучение судей.

    Это не панацея от судейских ошибок, лишь способ заметно повысить качество игры. Уйдет неопределенность многих моментов, зрители станут непосредственными участниками событий. Они будут видеть, почему рефери принимает то или иное решение», – сказал Геркус.

    Видеоповторы должны появиться в лиге со следующего сезона.

    Источник: RT

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    05.10.2017 00:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 5 октября 2017, 10:53

      Ну, если будут работать коллективным подрядом (в доле) судьи и видеоассистенты, то точно все пойдет по-старому.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 5 октября 2017, 10:14

      По крайней мере,видеоповторы защитят от грубых судейских ошибок,особенно забитых голов из офсайда,аута,руками,при нарушении правил! Единственно,где видеоповтор не сможет повлиять-так это на принятие решения арбитра,однако каждое ошибочное принятие решения будет серьезно наказываться на основании того же видио повтора! Поэтому особенно важно разработать соответствующее правовое обеспечение,вот тогда уже судьям станет трудно свистеть в одну сторону!

      3
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 октября 2017, 07:14

      ждем

      1
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 5 октября 2017, 00:18

      Ошибок будет в разы меньше , и это главное.

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 октября 2017, 00:11

      С видеоповторами будет лучше !

      4
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 5 октября 2017, 00:10

      Искоренить ошибки человека невозможно - человеческий фактор..

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