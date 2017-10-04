Заместитель Будогосского Егоров не видит, чтобы судьи РФПЛ помогали каким-то клубам

Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал слова президента махачкалинского «Анжи» Османа Кадиева о предвзятом судействе в РФПЛ. По мнению экс-арбитра, рефери не помогают каким-то группам команд.

«Наверное, у него есть какие-то причины так говорить… Решения на поле принимает арбитр, руководствуясь правилами. К сожалению, я целиком игру не смотрел, не видел этих моментов. Очевидно, Кадиев переживает за свою команду – это нормально. Он же сказал, что это субъективное мнение.

Я согласен в том, что, когда выходишь на футбольное поле, разделение должно быть условно на белые и черные футболки, а о клубной принадлежности речи идти не может. Я не вижу, чтобы арбитры в России помогали какой-либо группе клубов», – сказал функционер.

Егоров завершил карьеру судьи летом текущего года.