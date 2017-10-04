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    Заместитель Будогосского Егоров не видит, чтобы судьи РФПЛ помогали каким-то клубам

    Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал слова президента махачкалинского «Анжи» Османа Кадиева о предвзятом судействе в РФПЛ. По мнению экс-арбитра, рефери не помогают каким-то группам команд.

    «Наверное, у него есть какие-то причины так говорить… Решения на поле принимает арбитр, руководствуясь правилами. К сожалению, я целиком игру не смотрел, не видел этих моментов. Очевидно, Кадиев переживает за свою команду – это нормально. Он же сказал, что это субъективное мнение.

    Я согласен в том, что, когда выходишь на футбольное поле, разделение должно быть условно на белые и черные футболки, а о клубной принадлежности речи идти не может. Я не вижу, чтобы арбитры в России помогали какой-либо группе клубов», – сказал функционер.

    Егоров завершил карьеру судьи летом текущего года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2017 19:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 4 октября 2017, 22:33

      Ох уж эта белозубая улыбка....Ему бы про непредвзятость помолчать.

      0
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 4 октября 2017, 20:49

      Надо на очки ему скинуться, матч Зенит-Урал прошлого сезона ничему не учит

      1
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 4 октября 2017, 20:23

      У Егорова и раньше глаза открывались только при виде баксов. Например, в матче Свинтяк - Зенит прошлого года.

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 4 октября 2017, 19:51

      Ну, глупо было надеяться, что чиновник из руководства СК РФС скажет что-то другое!..
      Хотя, как мне кажется, иногда просто неготовность судьи принять своевременно и верное решение, приводит к ошибке...

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