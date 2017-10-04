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    Президент «Анжи» считает, что судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол

    Президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев выступил с критикой в адрес судейского корпуса российского футбола. По мнению функционера, в РФПЛ имеет место предвзятая работа арбитров.

    «Мне надоело это гадское судейство в одну сторону. Я спросил у Алексея Матюнина, за что он убивает команду, но он этого объяснить не смог. Это предвзятое судейство; я подчеркиваю, что это мое субъективное мнение, но это предвзятое судейство в пользу одной команды.

    Я вижу, когда судья сажает на свисток одну команду, дает понять: «Ребята, я сужу в пользу «Зенита». А это нервирует игроков, в футболе не бывает мелочей. За что Матюнин показал желтую карточку Ивану Маркелову? Когда нам забивали второй гол, то был фол на Адлане Кацаеве — его сбили с ног и забрали мяч. Сносят Александра Прудникова — судья даже не свистнул, а когда Эмилиано Ригони наступает на ногу нашему игроку, то нет даже желтой карточки, хотя это удаление.

    Кто может объяснить, за что нам дали пенальти в первом тайме в матче со «Спартаком»? Проблемы с судейством были и в матче первого тура с ЦСКА в Махачкале, пенальти нам не дали, штрафной на Павле Яковлеве не дали. Судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол», – полагает Кадиев.

    «Анжи» замыкает турнирную таблицу РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    04.10.2017 19:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 4 октября 2017, 21:33

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      -1
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      Рейтинг: +521

      kazak1975 4 октября 2017, 20:32

      Купи себе очки и книгу о правилах футбола. И платочек для нытья.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 октября 2017, 20:29

      Мы бедные овечки,
      Никто нас не пасет.
      Мы таем словно свечки,
      Ну кто же нас спасет?!..(с)

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 4 октября 2017, 19:46

      К сожалению, он прав.

      -1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 октября 2017, 19:18

      Все по делу

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