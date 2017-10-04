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  • Президент «Анжи» считает, что судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол

Президент «Анжи» считает, что судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол

4 октября 2017, 19:16
6

Президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев выступил с критикой в адрес судейского корпуса российского футбола. По мнению функционера, в РФПЛ имеет место предвзятая работа арбитров.

«Мне надоело это гадское судейство в одну сторону. Я спросил у Алексея Матюнина, за что он убивает команду, но он этого объяснить не смог. Это предвзятое судейство; я подчеркиваю, что это мое субъективное мнение, но это предвзятое судейство в пользу одной команды.

Я вижу, когда судья сажает на свисток одну команду, дает понять: «Ребята, я сужу в пользу «Зенита». А это нервирует игроков, в футболе не бывает мелочей. За что Матюнин показал желтую карточку Ивану Маркелову? Когда нам забивали второй гол, то был фол на Адлане Кацаеве — его сбили с ног и забрали мяч. Сносят Александра Прудникова — судья даже не свистнул, а когда Эмилиано Ригони наступает на ногу нашему игроку, то нет даже желтой карточки, хотя это удаление.

Кто может объяснить, за что нам дали пенальти в первом тайме в матче со «Спартаком»? Проблемы с судейством были и в матче первого тура с ЦСКА в Махачкале, пенальти нам не дали, штрафной на Павле Яковлеве не дали. Судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол», – полагает Кадиев.

«Анжи» замыкает турнирную таблицу РФПЛ.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (6)
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Decorhome
1507133915
Все по делу
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Антибиотик
1507135591
К сожалению, он прав.
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shinnik
1507138197
Мы бедные овечки, Никто нас не пасет. Мы таем словно свечки, Ну кто же нас спасет?!..(с)
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kazak1975
1507138343
Купи себе очки и книгу о правилах футбола. И платочек для нытья.
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bashnat013
1507142029
///
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