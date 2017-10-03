Президент «Анжи» – судье Матюнину: «Ты что, убиваешь команду?»

Президент «Анжи» Осман Кадиев высказал претензии арбитру матча 12-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:2) Алексею Матюнину.

В перерыве встречи, когда судейская бригада уходила в подтрибунное помещение, глава махачкалинского клуба на повышенных тонах обратился к рефери со словами: «Ты что, убиваешь команду?!»

После первого тайма «Анжи» вел в счете после гола Олега Данченко. Во второй половине встречи команда из Дагестана позволила Александру Кокорину сравнять счет, однако вновь вышла вперед усилиями Адлана Кацаева. В итоге подопечным Вадима Скрипченко все же не удалось удержать победу: за пять минут до завершения поединка Леандро Паредес сравнял счет и принес петербуржцам ничью.