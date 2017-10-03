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    Президент «Анжи» – судье Матюнину: «Ты что, убиваешь команду?»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев высказал претензии арбитру матча 12-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:2) Алексею Матюнину.

    В перерыве встречи, когда судейская бригада уходила в подтрибунное помещение, глава махачкалинского клуба на повышенных тонах обратился к рефери со словами: «Ты что, убиваешь команду?!»

    После первого тайма «Анжи» вел в счете после гола Олега Данченко. Во второй половине встречи команда из Дагестана позволила Александру Кокорину сравнять счет, однако вновь вышла вперед усилиями Адлана Кацаева. В итоге подопечным Вадима Скрипченко все же не удалось удержать победу: за пять минут до завершения поединка Леандро Паредес сравнял счет и принес петербуржцам ничью.

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.10.2017 17:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11

      Оле Лукойле 4 октября 2017, 16:05

      Хачик и он есть хачик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +521

      kazak1975 3 октября 2017, 21:54

      Человечный видос. Наконец-то показали барышню, что подметает коридоры от грязи, что с бутс слетает. Уважуха!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      Zenit_72 3 октября 2017, 19:32

      Судья не назначил пенальти в ворота Анжи, хотя мяч изменил траекторию после попадания в руку. Видимо этим и возмущен господин Кадиев.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome > Zenit_72 4 октября 2017, 13:38

      Матюнин понимал что если назначит еще один пенал его унесут с поля

      0
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      Рейтинг: +35

      ФК Зенит 3 октября 2017, 18:59

      чем судья команду убил? тем, что вратарь Анжи на выходе ошибся (1й гол) и Брызгалов не смог выбить мяч (2й гол)??????????

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 октября 2017, 18:19

      Первый раз что ли? И разве только в этом матче судьи убивают одну из команд? Я уже никакому судейству не удивляюсь!

      0
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      Рейтинг: +52

      Allanon 3 октября 2017, 17:48

      Хоть написали бы с какой минуты смотреть.
      Смотреть с 7.46

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 3 октября 2017, 17:44

      Анжи с зенитом был хорош.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 3 октября 2017, 17:44

      всякую ...уйню кто то вбрасывает и не понятно зачем

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 3 октября 2017, 17:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судья делает свое дело

      -4
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      ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б > Decorhome 3 октября 2017, 17:44

      Делает Зенит чемпионом?))

      -2
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