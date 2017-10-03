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  • Президент «Анжи» – судье Матюнину: «Ты что, убиваешь команду?»

Президент «Анжи» – судье Матюнину: «Ты что, убиваешь команду?»

3 октября 2017, 17:32
11

Президент «Анжи» Осман Кадиев высказал претензии арбитру матча 12-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:2) Алексею Матюнину.

В перерыве встречи, когда судейская бригада уходила в подтрибунное помещение, глава махачкалинского клуба на повышенных тонах обратился к рефери со словами: «Ты что, убиваешь команду?!»

После первого тайма «Анжи» вел в счете после гола Олега Данченко. Во второй половине встречи команда из Дагестана позволила Александру Кокорину сравнять счет, однако вновь вышла вперед усилиями Адлана Кацаева. В итоге подопечным Вадима Скрипченко все же не удалось удержать победу: за пять минут до завершения поединка Леандро Паредес сравнял счет и принес петербуржцам ничью.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Матюнин Алексей
Комментарии (11)
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Decorhome
1507041589
Судья делает свое дело
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Garrincha58
1507041846
всякую ...уйню кто то вбрасывает и не понятно зачем
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Чикомас
1507041876
Анжи с зенитом был хорош.
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Allanon
1507042104
Хоть написали бы с какой минуты смотреть. Смотреть с 7.46
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Serjoga
1507043944
Первый раз что ли? И разве только в этом матче судьи убивают одну из команд? Я уже никакому судейству не удивляюсь!
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ФК Зенит
1507046385
чем судья команду убил? тем, что вратарь Анжи на выходе ошибся (1й гол) и Брызгалов не смог выбить мяч (2й гол)??????????
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Zenit_72
1507048364
Судья не назначил пенальти в ворота Анжи, хотя мяч изменил траекторию после попадания в руку. Видимо этим и возмущен господин Кадиев.
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kazak1975
1507056891
Человечный видос. Наконец-то показали барышню, что подметает коридоры от грязи, что с бутс слетает. Уважуха!
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Оле Лукойле
1507122331
Хачик и он есть хачик
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