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Ройс: «Я бы отдал все свои деньги, чтобы вернуться в футбол»

4 октября 2017, 15:41
10

Травмированный полузащитник «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал разрыв крестообразной связи к финале Кубка Германии-2016/17.

«Я заплакал прямо на поле. Через пару дней, когда я увидел результаты обследования, слезы вернулись.

Одиночество – худший момент во время восстановления. На протяжении 12-13 недель ты сидишь с пониманием того, что не способен полноценно выполнять свою работу. Это огромное испытание для психики.

Мое колено все лучше и лучше, но на данный момент нельзя подвергать его риску, потому что ситуация может ухудшиться.

Мы, игроки высокого уровня, получаем большие деньги. В каком-то смысле это не просто деньги, а цена твоего здоровья. Я бы отдал все свои сбережения, чтобы вернуться в футбол и продолжить заниматься тем, что люблю», – сказал 28-летний игрок сборной Германии.

Ожидается, что Ройс приступит к тренировкам в начале 2018 года.

Источник: Kicker.de
Германия. Бундеслига Лига чемпионов Боруссия Д Германия Ройс Марко
Комментарии (10)
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I_R_O_N_M_A_N
1507121243
Печально, но такими темпами уже лет в 30 может карьеру закончить...
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DOCTOR PENALTY
1507121619
Сочувствуем! Но судя по-всему надо искать новое дело в жизни. Закалка полученная в футболе несомненно поможет.
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insider_retro
1507121701
Не завидное положение для игрока в самом расцвете сил и возможностей!.. Но и истязать себя не стоит... Всё наладится, эскулапы в Германии приличные!!.. "Смех и Улыбка — это солнце и воздух: они прогоняют печаль и одиночество с человеческой душ!..." (Майкл Джексон)
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трениришко
1507125998
отдавай, а там посмотрим
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mihail200606
1507129507
Терпи... Заплакал он.. Маресьев вон без ног, на протезах летал во время войны и ниче...
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OfaZavr
1507130712
Многим нашим бы так хотеть играть в футбол. Здоровья!
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Tony_93
1507131734
После восстановления ему на годик лучше куда нибудь уехать, в какой нибудь середняк, можно даже и в Россию в Зенит (он только зарплату потянет), потом можно домой и на серьезный уровень возвращаться, а так опять залечит болячки попылит полгода и привет пенсия, крепись братан
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cska-62
1507132932
Здоровья, Марко! Никто в большом спорте не застрахован от травм.
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de bruyne
1507142494
Хороший игрок травмы губят... евро миро пропустил иза эт
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Александр52
1507147119
Это лучший футболист Германии последних лет. Надо было давно перейти в Барселону.
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