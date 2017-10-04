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    Ройс: «Я бы отдал все свои деньги, чтобы вернуться в футбол»

    Травмированный полузащитник «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал разрыв крестообразной связи к финале Кубка Германии-2016/17.

    «Я заплакал прямо на поле. Через пару дней, когда я увидел результаты обследования, слезы вернулись.

    Одиночество – худший момент во время восстановления. На протяжении 12-13 недель ты сидишь с пониманием того, что не способен полноценно выполнять свою работу. Это огромное испытание для психики.

    Мое колено все лучше и лучше, но на данный момент нельзя подвергать его риску, потому что ситуация может ухудшиться.

    Мы, игроки высокого уровня, получаем большие деньги. В каком-то смысле это не просто деньги, а цена твоего здоровья. Я бы отдал все свои сбережения, чтобы вернуться в футбол и продолжить заниматься тем, что люблю», – сказал 28-летний игрок сборной Германии.

    Ожидается, что Ройс приступит к тренировкам в начале 2018 года.

    Источник: Kicker.de

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    04.10.2017 15:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 4 октября 2017, 22:58

      Это лучший футболист Германии последних лет. Надо было давно перейти в Барселону.

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 октября 2017, 21:41

      Хороший игрок травмы губят... евро миро пропустил иза эт

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 октября 2017, 19:02

      Здоровья, Марко! Никто в большом спорте не застрахован от травм.

      0
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 4 октября 2017, 18:42

      После восстановления ему на годик лучше куда нибудь уехать, в какой нибудь середняк, можно даже и в Россию в Зенит (он только зарплату потянет), потом можно домой и на серьезный уровень возвращаться, а так опять залечит болячки попылит полгода и привет пенсия, крепись братан

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 октября 2017, 18:25

      Многим нашим бы так хотеть играть в футбол. Здоровья!

      2
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      Рейтинг: +7736

      mihail200606 4 октября 2017, 18:05

      Терпи... Заплакал он.. Маресьев вон без ног, на протезах летал во время войны и ниче...

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 4 октября 2017, 17:06

      отдавай, а там посмотрим

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 4 октября 2017, 15:55

      Не завидное положение для игрока в самом расцвете сил и возможностей!.. Но и истязать себя не стоит... Всё наладится, эскулапы в Германии приличные!!..

      "Смех и Улыбка — это солнце и воздух: они прогоняют печаль и одиночество с человеческой душ!..." (Майкл Джексон)

      2
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2017, 15:53

      Сочувствуем! Но судя по-всему надо искать новое дело в жизни. Закалка полученная в футболе несомненно поможет.

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 4 октября 2017, 15:47

      Печально, но такими темпами уже лет в 30 может карьеру закончить...

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