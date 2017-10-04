Ройс: «Я бы отдал все свои деньги, чтобы вернуться в футбол»

Травмированный полузащитник «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал разрыв крестообразной связи к финале Кубка Германии-2016/17.

«Я заплакал прямо на поле. Через пару дней, когда я увидел результаты обследования, слезы вернулись.

Одиночество – худший момент во время восстановления. На протяжении 12-13 недель ты сидишь с пониманием того, что не способен полноценно выполнять свою работу. Это огромное испытание для психики.

Мое колено все лучше и лучше, но на данный момент нельзя подвергать его риску, потому что ситуация может ухудшиться.

Мы, игроки высокого уровня, получаем большие деньги. В каком-то смысле это не просто деньги, а цена твоего здоровья. Я бы отдал все свои сбережения, чтобы вернуться в футбол и продолжить заниматься тем, что люблю», – сказал 28-летний игрок сборной Германии.

Ожидается, что Ройс приступит к тренировкам в начале 2018 года.