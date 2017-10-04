Симеоне отметил возросшую мощь английских клубов в еврокубках

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что в нынешнем сезоне английские клубы здорово выглядят в еврокубках. Он привел в пример матч своей команды с «Челси» в Лиге чемпионов.

«Англичане серьезно прибавили в этом сезоне. Борьба за кубок чемпионов конечно же только обострилась от этого. Теперь ни у кого нет права на ошибки.

Мы еще никогда не играли против такой мощной команды, как «Челси». Они показали очень высокий темп игры. Было очень трудно использовать прессинг против них. Нам удалось прибавить лишь тогда, когда Гризманн стал играть против Бакайоко, при этом дав свободу Давиду Луису.

Но «Атлетико» не хватило точности в завершении атак и времени», – рассказал Симеоне Cadena Ser.

Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – «Челси» завершился со счетом 1:2.