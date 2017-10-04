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    «Динамо» потеряло на продаже Жиркова «Зениту» почти 14,5 миллиона

    Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский считает, что бывший капитан сборной России Алексей Смертин достоит должности исполнительного директора столичного клуба. Кроме того, он рассказал о «странных» трансферах бело-голубых. В частности, о продаже Юрия Жиркова в «Зенит» или уход Игоря Денисова в «Локомотив».

    – Алексей Смертин назначен исполнительным директором. Чем это повышение заслужил человек, который на административных должностях запомнился только тем, что приезжал в офис клуба на мотоцикле?

    – А он не запомнился тем, что был капитаном сборной, играл хорошо и признавался лучшим футболистом страны?

    – Но он сейчас не играет, это другая история.

    – Бэкграунд у Алексея достойный. У него была хорошая карьера в зарубежных клубах. Он представляет, как играют команды в Англии, во Франции. Это разве не бэкграунд в понимании того, как работают тренеры и функционируют клубы? А то, что приезжает на мотоцикле, так у нас глава государства тоже ездит на мотоцикле. В этом есть что-то плохое?

    – Правда ли, что зарплата Павла Погребняка составляет 2 миллиона евро в год?

    – Давайте скажу так – эта информация похожа на правду, но несколько завышена. Все же мы еще не потеряли надежду, что Павел заиграет… Я прекрасно помню, как он играл в лучшие годы, это был настоящий лидер тех команд, где он играл. Мы всячески заинтересованы в том, чтобы Павел показывал результат, но определение места игрока в составе – прерогатива главного тренера, и ни руководство клуба, ни общества «Динамо» не влияет и не будет влиять на эти функции тренера.

    – Вы же наверняка хотели встретиться с теми менеджерами, которые подписывали такой договор?

    – А смысл? Кобелев заключал. И что, посмотреть ему в глаза? Он скажет, что думал – Погребняк будет звездой. А вас не удивляет, что Жиркова приобрели за 15 миллионов евро, а в «Зенит» продали за 640 тысяч? Это более значимые суммы, чем в случае с Погребняком. Или Денисов. Он был куплен за 21 миллион, а ушел бесплатно, при этом на срок аренды в «Локомотив» мы ему платили ежемесячно 200 тысяч евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2017 07:56
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    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 4 октября 2017, 14:15

      Кобелев в Динамо, как тренер, закончился тогда, когда погряз в финансовых ТЁМНЫХ делишках!
      Динамо РЕЗКО пошло вниз и Кобелев приложил к этому свою нечестную руку!
      Конечно, после такого КРИМИНАЛА, Кобелеву не место в ДИНАМО и его от Динамо надо пожизненно отлучать и больше туда НЕ ПРИГЛАШАТЬ!
      В его бытность работы тренером - это был ДИЧАЙШИЙ разгул КРИМИНАЛА в Динамо!
      Динамо уже ТОНУЛО, а Кобелев и компания только этому способствовали и высасывали из Динамо последние бюджетные соки!
      Это финансовые ВАМПИРЫ!!!
      Тёмные делишки НЕПРАВЕДНОГО обогащения, помогли БЛАГОПОЛУЧНО забыть им про совесть и честь Динамо.
      Они думали только об одном - КАК можно и БОЛЬШЕ набить свои карманы ДЕНЬГАМИ и успеть УРВАТЬ пока они ещё там.
      А после них, хоть потоп в Динамо и полная НИЩЕТА!
      Там не одно уголовное дело надо заводить, а через одного, в том числе и на Кобелева!
      В Динамо многим удалось УВИЛЬНУТЬ от ответственности за КРИМИНАЛ и воровство!
      Но уголовные дела в Динамо есть и надо их ДОВЕСТИ до конца и посадить коррупционеров и ВОРОВ, которые опустили Динамо на ДНО российского футбола!
      Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ: - "Есть несколько уголовных дел, которыми занимается Следственный комитет."
      Очень хорошо, что есть уголовные дела!
      Фигурантов надо привлечь к уголовной ответственности и пусть они возместят ущерб, который они нанесли Динамо своими коррупционными действиями!
      По одной из КРИМИНАЛЬНОЙ версии, которая опустила "Динамо" на край долговой ПРОПАСТИ, - надо расследовать деятельность Аджоева, который с компанией и братки, ОТЖАЛ у "Динамо" 85 миллионов ЕВРО!!!!!!!!!!!!
      И рассовал по коррупционным карманам братков и себя ЛЮБИМОГО тоже не ОБИДЕЛ!
      Умножьте на курс евро и вы получите ОГРОМНЫЕ воровские деньги!
      КТО-ТО за это ОТВЕТИЛ???
      Владимир Стржалковский: - «Кокорин был куплен за 19 миллионов, а продан Зениту — за 2 лимона!!!!!!!».
      Ущерб Динамо в этой сделке 17 миллионов!
      Представляете какие откаты, за эту криминальную сделку получили те, кто проворачивал этот КРИМИНАЛ в Динамо???
      Если вернуться к купленным у «Анжи» футболистам, сколько «Динамо» позже выручило за Александра Кокорина, Юрия Жиркова и Игоря Денисова?
      За Кокорина «Зенит» заплатил Динамо 2 миллиона, а куплен был Кокорин за 19 миллионов!!!
      Жирков куплен Динамо у Анжи — почти за 15 миллионов, а продан в Зенит за СМЕШНЫЕ — 640 тысяч!!!
      Денисов был приобретён за сумму около 20 миллионов, и перешел за смешные деньги в аренду Локомотиву.
      Вы только ПРЕДСТАВЬТЕ масштабы ВОРОВСТВА в Динамо до Стржалковского на этих КРИМИНАЛЬНЫХ сделках!
      Пусть кто воровал и распихивал по коррупционным карманам - возместит "Динамо" УЩЕРБ!!!
      Вор должен сидеть в тюрьме!
      Верно??? ВЕРНО!!!

      2
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      Рейтинг: +240

      _LM_ > Popularov 4 октября 2017, 20:00

      Рука руку моет в динамо уж точно.

      0
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      Рейтинг: +25028

      bset 4 октября 2017, 13:04

      С Динамо столько возможностей. Аж захотелось самому что-нибудь у них купить за копейки.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 4 октября 2017, 11:38

      без лоха и жизнь плоха

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 октября 2017, 11:01

      все ждут когда погремушка всё же заиграет на поле в полную катушку - ждите ждите осталось совсем скоро когда деньги закончатся в клубе

      2
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 4 октября 2017, 10:54

      Можно вспомнить еще про трансфер Дядюна. Письмецо его? ????

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      adekvat 4 октября 2017, 10:29

      Бардак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 4 октября 2017, 10:26

      Кто то теряет кто то находит))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 4 октября 2017, 10:17

      а помните как Зенит Быстрова в Спартак продавал за 300 тысяч, а покупал обратно за 15 лямов.

      1
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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Отчаянный Пердун 4 октября 2017, 10:55

      не зенит а народ

      -1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 4 октября 2017, 10:15

      Погребняк непременно заиграет! В боулинг, в пейнтбол и в покер.

      8
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 4 октября 2017, 09:45

      А чё им деньги считать, свои чтоль?

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