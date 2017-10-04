«Динамо» потеряло на продаже Жиркова «Зениту» почти 14,5 миллиона

Кобелев в Динамо, как тренер, закончился тогда, когда погряз в финансовых ТЁМНЫХ делишках!
Динамо РЕЗКО пошло вниз и Кобелев приложил к этому свою нечестную руку!
Конечно, после такого КРИМИНАЛА, Кобелеву не место в ДИНАМО и его от Динамо надо пожизненно отлучать и больше туда НЕ ПРИГЛАШАТЬ!
В его бытность работы тренером - это был ДИЧАЙШИЙ разгул КРИМИНАЛА в Динамо!
Динамо уже ТОНУЛО, а Кобелев и компания только этому способствовали и высасывали из Динамо последние бюджетные соки!
Это финансовые ВАМПИРЫ!!!
Тёмные делишки НЕПРАВЕДНОГО обогащения, помогли БЛАГОПОЛУЧНО забыть им про совесть и честь Динамо.
Они думали только об одном - КАК можно и БОЛЬШЕ набить свои карманы ДЕНЬГАМИ и успеть УРВАТЬ пока они ещё там.
А после них, хоть потоп в Динамо и полная НИЩЕТА!
Там не одно уголовное дело надо заводить, а через одного, в том числе и на Кобелева!
В Динамо многим удалось УВИЛЬНУТЬ от ответственности за КРИМИНАЛ и воровство!
Но уголовные дела в Динамо есть и надо их ДОВЕСТИ до конца и посадить коррупционеров и ВОРОВ, которые опустили Динамо на ДНО российского футбола!
Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ: - "Есть несколько уголовных дел, которыми занимается Следственный комитет."
Очень хорошо, что есть уголовные дела!
Фигурантов надо привлечь к уголовной ответственности и пусть они возместят ущерб, который они нанесли Динамо своими коррупционными действиями!
По одной из КРИМИНАЛЬНОЙ версии, которая опустила "Динамо" на край долговой ПРОПАСТИ, - надо расследовать деятельность Аджоева, который с компанией и братки, ОТЖАЛ у "Динамо" 85 миллионов ЕВРО!!!!!!!!!!!!
И рассовал по коррупционным карманам братков и себя ЛЮБИМОГО тоже не ОБИДЕЛ!
Умножьте на курс евро и вы получите ОГРОМНЫЕ воровские деньги!
КТО-ТО за это ОТВЕТИЛ???
Владимир Стржалковский: - «Кокорин был куплен за 19 миллионов, а продан Зениту — за 2 лимона!!!!!!!».
Ущерб Динамо в этой сделке 17 миллионов!
Представляете какие откаты, за эту криминальную сделку получили те, кто проворачивал этот КРИМИНАЛ в Динамо???
Если вернуться к купленным у «Анжи» футболистам, сколько «Динамо» позже выручило за Александра Кокорина, Юрия Жиркова и Игоря Денисова?
За Кокорина «Зенит» заплатил Динамо 2 миллиона, а куплен был Кокорин за 19 миллионов!!!
Жирков куплен Динамо у Анжи — почти за 15 миллионов, а продан в Зенит за СМЕШНЫЕ — 640 тысяч!!!
Денисов был приобретён за сумму около 20 миллионов, и перешел за смешные деньги в аренду Локомотиву.
Вы только ПРЕДСТАВЬТЕ масштабы ВОРОВСТВА в Динамо до Стржалковского на этих КРИМИНАЛЬНЫХ сделках!
Пусть кто воровал и распихивал по коррупционным карманам - возместит "Динамо" УЩЕРБ!!!
Вор должен сидеть в тюрьме!
Верно??? ВЕРНО!!!
Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский считает, что бывший капитан сборной России Алексей Смертин достоит должности исполнительного директора столичного клуба. Кроме того, он рассказал о «странных» трансферах бело-голубых. В частности, о продаже Юрия Жиркова в «Зенит» или уход Игоря Денисова в «Локомотив».
– Алексей Смертин назначен исполнительным директором. Чем это повышение заслужил человек, который на административных должностях запомнился только тем, что приезжал в офис клуба на мотоцикле?
– А он не запомнился тем, что был капитаном сборной, играл хорошо и признавался лучшим футболистом страны?
– Но он сейчас не играет, это другая история.
– Бэкграунд у Алексея достойный. У него была хорошая карьера в зарубежных клубах. Он представляет, как играют команды в Англии, во Франции. Это разве не бэкграунд в понимании того, как работают тренеры и функционируют клубы? А то, что приезжает на мотоцикле, так у нас глава государства тоже ездит на мотоцикле. В этом есть что-то плохое?
– Правда ли, что зарплата Павла Погребняка составляет 2 миллиона евро в год?
– Давайте скажу так – эта информация похожа на правду, но несколько завышена. Все же мы еще не потеряли надежду, что Павел заиграет… Я прекрасно помню, как он играл в лучшие годы, это был настоящий лидер тех команд, где он играл. Мы всячески заинтересованы в том, чтобы Павел показывал результат, но определение места игрока в составе – прерогатива главного тренера, и ни руководство клуба, ни общества «Динамо» не влияет и не будет влиять на эти функции тренера.
– Вы же наверняка хотели встретиться с теми менеджерами, которые подписывали такой договор?
– А смысл? Кобелев заключал. И что, посмотреть ему в глаза? Он скажет, что думал – Погребняк будет звездой. А вас не удивляет, что Жиркова приобрели за 15 миллионов евро, а в «Зенит» продали за 640 тысяч? Это более значимые суммы, чем в случае с Погребняком. Или Денисов. Он был куплен за 21 миллион, а ушел бесплатно, при этом на срок аренды в «Локомотив» мы ему платили ежемесячно 200 тысяч евро.