«Динамо» потеряло на продаже Жиркова «Зениту» почти 14,5 миллиона

Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский считает, что бывший капитан сборной России Алексей Смертин достоит должности исполнительного директора столичного клуба. Кроме того, он рассказал о «странных» трансферах бело-голубых. В частности, о продаже Юрия Жиркова в «Зенит» или уход Игоря Денисова в «Локомотив».

– Алексей Смертин назначен исполнительным директором. Чем это повышение заслужил человек, который на административных должностях запомнился только тем, что приезжал в офис клуба на мотоцикле?

– А он не запомнился тем, что был капитаном сборной, играл хорошо и признавался лучшим футболистом страны?

– Но он сейчас не играет, это другая история.

– Бэкграунд у Алексея достойный. У него была хорошая карьера в зарубежных клубах. Он представляет, как играют команды в Англии, во Франции. Это разве не бэкграунд в понимании того, как работают тренеры и функционируют клубы? А то, что приезжает на мотоцикле, так у нас глава государства тоже ездит на мотоцикле. В этом есть что-то плохое?

– Правда ли, что зарплата Павла Погребняка составляет 2 миллиона евро в год?

– Давайте скажу так – эта информация похожа на правду, но несколько завышена. Все же мы еще не потеряли надежду, что Павел заиграет… Я прекрасно помню, как он играл в лучшие годы, это был настоящий лидер тех команд, где он играл. Мы всячески заинтересованы в том, чтобы Павел показывал результат, но определение места игрока в составе – прерогатива главного тренера, и ни руководство клуба, ни общества «Динамо» не влияет и не будет влиять на эти функции тренера.

– Вы же наверняка хотели встретиться с теми менеджерами, которые подписывали такой договор?

– А смысл? Кобелев заключал. И что, посмотреть ему в глаза? Он скажет, что думал – Погребняк будет звездой. А вас не удивляет, что Жиркова приобрели за 15 миллионов евро, а в «Зенит» продали за 640 тысяч? Это более значимые суммы, чем в случае с Погребняком. Или Денисов. Он был куплен за 21 миллион, а ушел бесплатно, при этом на срок аренды в «Локомотив» мы ему платили ежемесячно 200 тысяч евро.