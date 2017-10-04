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  • «Динамо» потеряло на продаже Жиркова «Зениту» почти 14,5 миллиона

«Динамо» потеряло на продаже Жиркова «Зениту» почти 14,5 миллиона

4 октября 2017, 07:56
19

Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский считает, что бывший капитан сборной России Алексей Смертин достоит должности исполнительного директора столичного клуба. Кроме того, он рассказал о «странных» трансферах бело-голубых. В частности, о продаже Юрия Жиркова в «Зенит» или уход Игоря Денисова в «Локомотив».

– Алексей Смертин назначен исполнительным директором. Чем это повышение заслужил человек, который на административных должностях запомнился только тем, что приезжал в офис клуба на мотоцикле?

– А он не запомнился тем, что был капитаном сборной, играл хорошо и признавался лучшим футболистом страны?

– Но он сейчас не играет, это другая история.

– Бэкграунд у Алексея достойный. У него была хорошая карьера в зарубежных клубах. Он представляет, как играют команды в Англии, во Франции. Это разве не бэкграунд в понимании того, как работают тренеры и функционируют клубы? А то, что приезжает на мотоцикле, так у нас глава государства тоже ездит на мотоцикле. В этом есть что-то плохое?

– Правда ли, что зарплата Павла Погребняка составляет 2 миллиона евро в год?

– Давайте скажу так – эта информация похожа на правду, но несколько завышена. Все же мы еще не потеряли надежду, что Павел заиграет… Я прекрасно помню, как он играл в лучшие годы, это был настоящий лидер тех команд, где он играл. Мы всячески заинтересованы в том, чтобы Павел показывал результат, но определение места игрока в составе – прерогатива главного тренера, и ни руководство клуба, ни общества «Динамо» не влияет и не будет влиять на эти функции тренера.

– Вы же наверняка хотели встретиться с теми менеджерами, которые подписывали такой договор?

– А смысл? Кобелев заключал. И что, посмотреть ему в глаза? Он скажет, что думал – Погребняк будет звездой. А вас не удивляет, что Жиркова приобрели за 15 миллионов евро, а в «Зенит» продали за 640 тысяч? Это более значимые суммы, чем в случае с Погребняком. Или Денисов. Он был куплен за 21 миллион, а ушел бесплатно, при этом на срок аренды в «Локомотив» мы ему платили ежемесячно 200 тысяч евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Локомотив Денисов Игорь Погребняк Павел Смертин Алексей Кобелев Андрей
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Артурка32
1507094665
И зачем Жирков Зениту сдался
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dyema
1507094678
Здорово!!! 15000000 - 640000 21000000 - 000000!!! А потом жалуются на отсутствие денег.......
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swot1205
1507096499
Да, такие космические деньги ходокам с мячом могут платить только в России
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ДСА
1507096536
Ясно одно. Тут мошенничеством попахивает.
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paracetamol
1507099508
А чё им деньги считать, свои чтоль?
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vick-north-west
1507101324
Погребняк непременно заиграет! В боулинг, в пейнтбол и в покер.
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VIKZH
1507103686
Можно вспомнить еще про трансфер Дядюна. Письмецо его? ????
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Полная Канистра
1507104117
все ждут когда погремушка всё же заиграет на поле в полную катушку - ждите ждите осталось совсем скоро когда деньги закончатся в клубе
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bset
1507111476
С Динамо столько возможностей. Аж захотелось самому что-нибудь у них купить за копейки.
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Popularov
1507115706
Кобелев в Динамо, как тренер, закончился тогда, когда погряз в финансовых ТЁМНЫХ делишках! Динамо РЕЗКО пошло вниз и Кобелев приложил к этому свою нечестную руку! Конечно, после такого КРИМИНАЛА, Кобелеву не место в ДИНАМО и его от Динамо надо пожизненно отлучать и больше туда НЕ ПРИГЛАШАТЬ! В его бытность работы тренером - это был ДИЧАЙШИЙ разгул КРИМИНАЛА в Динамо! Динамо уже ТОНУЛО, а Кобелев и компания только этому способствовали и высасывали из Динамо последние бюджетные соки! Это финансовые ВАМПИРЫ!!! Тёмные делишки НЕПРАВЕДНОГО обогащения, помогли БЛАГОПОЛУЧНО забыть им про совесть и честь Динамо. Они думали только об одном - КАК можно и БОЛЬШЕ набить свои карманы ДЕНЬГАМИ и успеть УРВАТЬ пока они ещё там. А после них, хоть потоп в Динамо и полная НИЩЕТА! Там не одно уголовное дело надо заводить, а через одного, в том числе и на Кобелева! В Динамо многим удалось УВИЛЬНУТЬ от ответственности за КРИМИНАЛ и воровство! Но уголовные дела в Динамо есть и надо их ДОВЕСТИ до конца и посадить коррупционеров и ВОРОВ, которые опустили Динамо на ДНО российского футбола! Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ: - "Есть несколько уголовных дел, которыми занимается Следственный комитет." Очень хорошо, что есть уголовные дела! Фигурантов надо привлечь к уголовной ответственности и пусть они возместят ущерб, который они нанесли Динамо своими коррупционными действиями! По одной из КРИМИНАЛЬНОЙ версии, которая опустила "Динамо" на край долговой ПРОПАСТИ, - надо расследовать деятельность Аджоева, который с компанией и братки, ОТЖАЛ у "Динамо" 85 миллионов ЕВРО!!!!!!!!!!!! И рассовал по коррупционным карманам братков и себя ЛЮБИМОГО тоже не ОБИДЕЛ! Умножьте на курс евро и вы получите ОГРОМНЫЕ воровские деньги! КТО-ТО за это ОТВЕТИЛ??? Владимир Стржалковский: - «Кокорин был куплен за 19 миллионов, а продан Зениту — за 2 лимона!!!!!!!». Ущерб Динамо в этой сделке 17 миллионов! Представляете какие откаты, за эту криминальную сделку получили те, кто проворачивал этот КРИМИНАЛ в Динамо??? Если вернуться к купленным у «Анжи» футболистам, сколько «Динамо» позже выручило за Александра Кокорина, Юрия Жиркова и Игоря Денисова? За Кокорина «Зенит» заплатил Динамо 2 миллиона, а куплен был Кокорин за 19 миллионов!!! Жирков куплен Динамо у Анжи — почти за 15 миллионов, а продан в Зенит за СМЕШНЫЕ — 640 тысяч!!! Денисов был приобретён за сумму около 20 миллионов, и перешел за смешные деньги в аренду Локомотиву. Вы только ПРЕДСТАВЬТЕ масштабы ВОРОВСТВА в Динамо до Стржалковского на этих КРИМИНАЛЬНЫХ сделках! Пусть кто воровал и распихивал по коррупционным карманам - возместит "Динамо" УЩЕРБ!!! Вор должен сидеть в тюрьме! Верно??? ВЕРНО!!!
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