Вместимость «Олд Траффорд» будет увеличена до 88 тысяч зрителей

В руководстве «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность увеличения вместимости своего стадиона. По плану клуба, она моет возрасти почти на 13 тысяч зрителей. Такого показателя можно добиться за счет расширения трибуны сэра Бобби Чарльтона (бывшая Южная трибуна).

На данный момент вместимость «Олд Траффорд» составляет 75 643 зрителей. После реконструкции эта цифра возрастет до 88 000, благодаря чему арена станет третьей по этому показателю в мире после «Камп Ноу» (99 350) и «Уэмбли» (90 000).