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    Вместимость «Олд Траффорд» будет увеличена до 88 тысяч зрителей

    В руководстве «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность увеличения вместимости своего стадиона. По плану клуба, она моет возрасти почти на 13 тысяч зрителей. Такого показателя можно добиться за счет расширения трибуны сэра Бобби Чарльтона (бывшая Южная трибуна).

    На данный момент вместимость «Олд Траффорд» составляет 75 643 зрителей. После реконструкции эта цифра возрастет до 88 000, благодаря чему арена станет третьей по этому показателю в мире после «Камп Ноу» (99 350) и «Уэмбли» (90 000).

    Источник: Daily Mail

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    04.10.2017 07:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 октября 2017, 14:02

      Это круто

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 4 октября 2017, 10:33

      Достойной команде-достойный стадион

      0
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      Рейтинг: +25028

      bset 4 октября 2017, 08:25

      Каждый раз удивляюсь, насколько тупые люди пишут статьи для Бомбардира... 88 000 - это число, а не цифра. Цифр (арабских) всего 10. И ими ничего не считают. Их используют для графического отображения количественных величин.

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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > bset 4 октября 2017, 09:56

      Знаешь в чем главная проблема? Даже не в том,что тупые лужи пишут, а в том, что тупой главный редактор это все одобряет.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > bset 4 октября 2017, 12:33

      "Цифра" здесь идёт в ином контексте, в переносном смысле. Зачем прикапываться к словам, сами понимаете прекрасно, что это занудство...

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      Рейтинг: +806

      тигрик > Danish Dynamite 4 октября 2017, 13:23

      "По плану клуба,она МОЕТ возрасти"... Не очень приятно читать статьи и верить им, когда в них столько ошибок и опечаток

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