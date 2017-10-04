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    Агент: «Хотелось бы, чтобы Смольников играл все матчи в основном составе. Как Кришито»

    Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о ситуации вокруг непопадания его клиента Игоря Смольникова в основной состав «Зенита» в последних матчах. Он отметил, что это связано с конкуренцией в борьбе за место в составе, а не с повреждением или травмой.

    — Игорь Смольников не выходит на поле в четырех последних матчах сине-бело-голубых — чемпионата России с «Краснодаром» и «Анжи», Кубка России с «Динамо-СПб» и Лиги Европы с «Реал Сосьедад». Как относитесь к сложившейся ситуации?

    — Игорь понимает, что «Зенит» — большой клуб, ставящий перед собой серьезные задачи, хочет выигрывать все и вся. Отсюда и ротация. Для меня Игорь не просто клиент, а близкий человек, друг. Поэтому меня сложившаяся ситуация немного задевает. Хотелось бы, чтобы Игорь играл все матчи в основном составе. Как тот же Доменико Кришито.

    — Действительно, итальянец под ротацию почему-то не попадает. А как относитесь к появившимся разговорам, что Роберто Манчини, возможно, стоит сделать правым защитником на постоянной основе Бранислава Ивановича?

    — Манчини разберется и без меня, он видит футболистов каждый день. Но, опять же повторюсь, мне бы хотелось, чтобы Игорь играл постоянно. При всем уважении к Бано. К тому же Игорь — россиянин, недалеко чемпионат мира. У Манчини свои задачи, ему не до сборной России. Хочу, чтобы Игорь попал на чемпионат мира и провел его достойно.

    — Для уточнения: у Игоря со здоровьем все в порядке, никаких повреждений?

    — Нет, он здоров. Речь о ротации состава.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    04.10.2017 06:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 4 октября 2017, 08:23

      Не было бы лимита и пришлось бы всем этим смольниковым и дзюбам рвать свою жопу на тренировках, чтобы попасть в основу, причём за более скромную зарплату.

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