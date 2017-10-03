Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку возглавил рейтинг 100 самых выросших в цене футболистов с начала сезона-2017/18. По данным аналитиков центра спортивных исследований в футболе (CIES), его трансферная стоимость возросла на 55,6 миллионов евро, достигнув цифры в 158,5 миллиона евро.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 158,5 млн (+ 55,8 млн)

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 145,8 млн (+ 50,4 млн)

3. Пауло Дибала («Ювентус») – 161,0 млн (+ 47,3 млн)

4. Усман Дембеле («Барселона») – 137,5 млн (+ 45,0 млн)

5. Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль») – 58,7 млн (+ 31,7 млн)

6. Неймар («ПСЖ») – 239,6 млн (+ 28,4 млн)

7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») – 98,6 млн (+ 26,8 млн)

8. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») – 131,3 млн (+ 25,6 млн)

9. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 98 млн (+ 25,2 млн)

10. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 65,1 млн (+ 25,2 млн).