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  • Лукаку возглавил рейтинг 100 самых выросших в цене футболистов

Лукаку возглавил рейтинг 100 самых выросших в цене футболистов

3 октября 2017, 10:16
13

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку возглавил рейтинг 100 самых выросших в цене футболистов с начала сезона-2017/18. По данным аналитиков центра спортивных исследований в футболе (CIES), его трансферная стоимость возросла на 55,6 миллионов евро, достигнув цифры в 158,5 миллиона евро.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 158,5 млн (+ 55,8 млн)

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 145,8 млн (+ 50,4 млн)

3. Пауло Дибала («Ювентус») – 161,0 млн (+ 47,3 млн)

4. Усман Дембеле («Барселона») – 137,5 млн (+ 45,0 млн)

5. Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль») – 58,7 млн (+ 31,7 млн)

6. Неймар («ПСЖ») – 239,6 млн (+ 28,4 млн)

7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») – 98,6 млн (+ 26,8 млн)

8. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») – 131,3 млн (+ 25,6 млн)

9. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 98 млн (+ 25,2 млн)

10. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 65,1 млн (+ 25,2 млн).

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Лукаку Ромелу
Комментарии (13)
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Alex ostrov
1507015219
Можно создать наш российский рейтинг футболистов упавших в цене!
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datura
1507016393
Фанаты МЮ срочно сочиняют новую кричалку про его большой... РЕЙТИНГ! :)))
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bset
1507018386
МЮ вообще красавцы. С напом угадали 100%.
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кузнецов артем
1507020256
Дембеле на 45 лямов поднялся в цене , за счет чего ???
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panmon
1507020335
Моуриньо со всеми "угадывает" последнее время. Где рейтинг по цене в процентах. Там первым должен быть Матич
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CSKA471
1507020476
Саллах ооочень сильно переаценен
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Шумаххер
1507021606
Вангую, Кокорин на 76 месте
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Чикомас
1507022915
А мы против Лукаку пенсионера Игнашевича выпустили....
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Плюня
1507024162
ха
Ответить
x-x-x-x-x
1507025391
по Дембеле можно поржат
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