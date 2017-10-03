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    Лукаку возглавил рейтинг 100 самых выросших в цене футболистов

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку возглавил рейтинг 100 самых выросших в цене футболистов с начала сезона-2017/18. По данным аналитиков центра спортивных исследований в футболе (CIES), его трансферная стоимость возросла на 55,6 миллионов евро, достигнув цифры в 158,5 миллиона евро.

    Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

    1. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 158,5 млн (+ 55,8 млн)

    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 145,8 млн (+ 50,4 млн)

    3. Пауло Дибала («Ювентус») – 161,0 млн (+ 47,3 млн)

    4. Усман Дембеле («Барселона») – 137,5 млн (+ 45,0 млн)

    5. Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль») – 58,7 млн (+ 31,7 млн)

    6. Неймар («ПСЖ») – 239,6 млн (+ 28,4 млн)

    7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») – 98,6 млн (+ 26,8 млн)

    8. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») – 131,3 млн (+ 25,6 млн)

    9. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 98 млн (+ 25,2 млн)

    10. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 65,1 млн (+ 25,2 млн).

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2017 10:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 октября 2017, 13:09

      по Дембеле можно поржат

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Плюня 3 октября 2017, 12:49

      ха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 3 октября 2017, 12:28

      А мы против Лукаку пенсионера Игнашевича выпустили....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 3 октября 2017, 12:28

      бредовый рейтинг: дембеле как поднял цену? да и слишком завышенные ценники, гляньте трансфермаркет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 3 октября 2017, 12:06

      Вангую, Кокорин на 76 месте

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2343

      CSKA471 3 октября 2017, 11:47

      Саллах ооочень сильно переаценен

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 3 октября 2017, 11:45

      Моуриньо со всеми "угадывает" последнее время. Где рейтинг по цене в процентах. Там первым должен быть Матич

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 октября 2017, 11:44

      Дембеле на 45 лямов поднялся в цене , за счет чего ???

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +60

      lim0n7 > кузнецов артем 3 октября 2017, 12:34

      За счет перехода в барселону и полученую травму на тойже минуте и против тогоже соперника как и Неймар)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 3 октября 2017, 11:42

      Успехов Лукаку !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25028

      bset 3 октября 2017, 11:13

      МЮ вообще красавцы. С напом угадали 100%.

      2
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