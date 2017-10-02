Инсинье не смущает возможность попадания сборной Италии в стыковые матчи

Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье заявил, что национальная команда не боится попадания на чемпионат мира-2018 в России через стыковые матчи.

«Нет, мы не боимся такого развития событий. Конечно, мы постараемся справиться с этим. Мы хотим отправиться в Россию на чемпионат мира.

Отличия футбола в «Наполи» и сборной Италии? Он отличается, но я приспособился. Готов отдать все силы ради успеха сборной», – приводит слова футболиста Rai Sport.

На данный момент Италия занимает второе место в группе G.