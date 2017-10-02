Гендиректор «Уфы» Газизов: «Пенальти на 90-й минуте? Лапочкин ошибся»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выступил с критикой работы главного арбитра матче 12-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА Сергея Лапочкина. Игра завершилась со счетом 0:0. Претензии представителя уфимского клуба заключаются в том, что судья принял ряд спорных решений, включая пенальти в конце игры, который не реализовал Бибрас Натхо.

– Очко с ЦСКА на выезде – хороший результат. Но, учитывая судейство, не очень хорошо. Все мелкие моменты, которые Лапочкин давал в нашу сторону, очень спорные. Насчет пенальти тоже спорный момент. По горячим следам, Лапочкин ошибся. Это уровень судейства российского чемпионата. Только я не говорю, что чемпионат у нас плохой. Некоторые судьи должны о себе подумать. И господин Будогосский должен подумать, что вообще творится. Судейство у нас не очень. Я редко так говорю. ЦСКА играл хорошо, без вопросов, но судейство оставило неприятный осадок. Ставить пенальти на 90-й минуте... Будогосский скажет, что было касание и был пенальти. Только вся страна скажет: что это такое? А болельщики ЦСКА супер, весь матч гонят команду вперед.

– Ошибки списываете на человеческий фактор или предвзятость и заговор?

– Нет, нет, человеческий фактор. Судья ошибается. Мы говорим об определенном уровне нашего чемпионата. Теперь надо подумать и об уровне судейства.