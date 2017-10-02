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    Гендиректор «Уфы» Газизов: «Пенальти на 90-й минуте? Лапочкин ошибся»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выступил с критикой работы главного арбитра матче 12-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА Сергея Лапочкина. Игра завершилась со счетом 0:0. Претензии представителя уфимского клуба заключаются в том, что судья принял ряд спорных решений, включая пенальти в конце игры, который не реализовал Бибрас Натхо.

    – Очко с ЦСКА на выезде – хороший результат. Но, учитывая судейство, не очень хорошо. Все мелкие моменты, которые Лапочкин давал в нашу сторону, очень спорные. Насчет пенальти тоже спорный момент. По горячим следам, Лапочкин ошибся. Это уровень судейства российского чемпионата. Только я не говорю, что чемпионат у нас плохой. Некоторые судьи должны о себе подумать. И господин Будогосский должен подумать, что вообще творится. Судейство у нас не очень. Я редко так говорю. ЦСКА играл хорошо, без вопросов, но судейство оставило неприятный осадок. Ставить пенальти на 90-й минуте... Будогосский скажет, что было касание и был пенальти. Только вся страна скажет: что это такое? А болельщики ЦСКА супер, весь матч гонят команду вперед.

    – Ошибки списываете на человеческий фактор или предвзятость и заговор?

    – Нет, нет, человеческий фактор. Судья ошибается. Мы говорим об определенном уровне нашего чемпионата. Теперь надо подумать и об уровне судейства.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2017 07:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17981

      paracetamol 2 октября 2017, 11:40

      Да не ошибся судья. В том то и дело, что судьи всегда ставят пенальти соперникам ЦЭЭСКА и обычно на последних минутах. А Лапочкин - карманный, на содержании коней судья. Как он мог ошибиться, если хозяин приказал.

      1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > paracetamol 2 октября 2017, 16:53

      Абсурдность твоего комментария зашкаливает!То есть,по твоей логике,пенальти там не было?Есть прекрасная штука,видео повтор называется,можешь ей воспользоваться и убедиться,что пенальти абсолютно чистый,хотя вряд ли ты это сделаешь,а будешь дальше,совершенно необоснованно,твердить,что ЦСКА покупает судей!

      Поехали дальше,раз Лапочкин "карманный",как ты выразился,судья у Гинера,то он бы по любому сказал перебить пенальти,а по всем футбольным правилам удар должен был быть перебит,так как Беленов слишком рано вышел из ворот!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 октября 2017, 09:22

      Чистая подножка, которая с одного из двух ракурсов сразу была показана по ТВ! Равно как и то, что Беленов до удара в момент исполнения пенальти выскочил из ворот метра на полтора!
      Никто в матче победы по игре не заслуживал. Ничья - закономерный результат. Но уфимцам на судейство грех жаловаться, нужно скорее - молиться! Иначе пенальти был бы перебит.

      3
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 > cska-62 2 октября 2017, 09:46

      Согласен, "пеналь" 100% был. Но с такой игрой армейцы и в ЛЕ не попадут. Нападающие добираются до штрафной соперника и становятся, катают мяч поперек поля, либо назад. Никакого движения, чтобы открыться в штрафной и получить пас. Создается впечатление, что у них тактическая выучка ниже нуля.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Dominator777 2 октября 2017, 18:37

      О самой игре я написал на другой ветке. Радости мало: https://bombardir.ru/news/521322-RFPL-CSKA-sygral-vnichyu-s-Ufoy-Natho-na-poslednih-minutah-ne-realizoval-penalti

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 2 октября 2017, 08:36

      Кто хотел увидеть пенальти - тот увидел, а кто не хотел - для того не было)))
      А воротчик действительно вышел аж метра на два......

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 2 октября 2017, 08:24

      Согласен,судейство у нас не ахти,но бывают и светлые лучики,вот к примеру,в данном матче пенальти назначил абсолютно верно,но когда Беленов еще до свистка выпрыгнул из ворот не заметил...Так что,г-н Газизин,в вашу сторону были,как Вы выразились,мелкие моменты,а за вас сыграл жирный и решающий МОМЕНТИЩЕ...По всем правилам пенальти надо было перебить.

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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 2 октября 2017, 07:44

      Согласен.Хороший судья пенальти на 90-й минуте не станет назначать. Для этого есть другое время....

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      Рейтинг: +1154

      Стаz > yorgenbarenz 2 октября 2017, 08:05

      Ага точно, новое правило фифа, после 90 мин не назначать пенальти, как я забыл

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 2 октября 2017, 07:24

      Да как не было пенальти, если Чалова ударили сзади по ногам и помешали ему таким образом забить.

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Dmirubo 2 октября 2017, 08:16

      Он заинтересованная личность,в этом вопросе...

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