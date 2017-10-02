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  • Гендиректор «Уфы» Газизов: «Пенальти на 90-й минуте? Лапочкин ошибся»

Гендиректор «Уфы» Газизов: «Пенальти на 90-й минуте? Лапочкин ошибся»

2 октября 2017, 07:10
11

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выступил с критикой работы главного арбитра матче 12-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА Сергея Лапочкина. Игра завершилась со счетом 0:0. Претензии представителя уфимского клуба заключаются в том, что судья принял ряд спорных решений, включая пенальти в конце игры, который не реализовал Бибрас Натхо.

– Очко с ЦСКА на выезде – хороший результат. Но, учитывая судейство, не очень хорошо. Все мелкие моменты, которые Лапочкин давал в нашу сторону, очень спорные. Насчет пенальти тоже спорный момент. По горячим следам, Лапочкин ошибся. Это уровень судейства российского чемпионата. Только я не говорю, что чемпионат у нас плохой. Некоторые судьи должны о себе подумать. И господин Будогосский должен подумать, что вообще творится. Судейство у нас не очень. Я редко так говорю. ЦСКА играл хорошо, без вопросов, но судейство оставило неприятный осадок. Ставить пенальти на 90-й минуте... Будогосский скажет, что было касание и был пенальти. Только вся страна скажет: что это такое? А болельщики ЦСКА супер, весь матч гонят команду вперед.

– Ошибки списываете на человеческий фактор или предвзятость и заговор?

– Нет, нет, человеческий фактор. Судья ошибается. Мы говорим об определенном уровне нашего чемпионата. Теперь надо подумать и об уровне судейства.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Будогосский Андрей Лапочкин Сергей
Комментарии (11)
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Dmirubo
1506918267
Да как не было пенальти, если Чалова ударили сзади по ногам и помешали ему таким образом забить.
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yorgenbarenz
1506919481
Согласен.Хороший судья пенальти на 90-й минуте не станет назначать. Для этого есть другое время....
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DUMOH
1506921884
Согласен,судейство у нас не ахти,но бывают и светлые лучики,вот к примеру,в данном матче пенальти назначил абсолютно верно,но когда Беленов еще до свистка выпрыгнул из ворот не заметил...Так что,г-н Газизин,в вашу сторону были,как Вы выразились,мелкие моменты,а за вас сыграл жирный и решающий МОМЕНТИЩЕ...По всем правилам пенальти надо было перебить.
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dyema
1506922618
Кто хотел увидеть пенальти - тот увидел, а кто не хотел - для того не было))) А воротчик действительно вышел аж метра на два......
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cska-62
1506925326
Чистая подножка, которая с одного из двух ракурсов сразу была показана по ТВ! Равно как и то, что Беленов до удара в момент исполнения пенальти выскочил из ворот метра на полтора! Никто в матче победы по игре не заслуживал. Ничья - закономерный результат. Но уфимцам на судейство грех жаловаться, нужно скорее - молиться! Иначе пенальти был бы перебит.
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paracetamol
1506933638
Да не ошибся судья. В том то и дело, что судьи всегда ставят пенальти соперникам ЦЭЭСКА и обычно на последних минутах. А Лапочкин - карманный, на содержании коней судья. Как он мог ошибиться, если хозяин приказал.
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