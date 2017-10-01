Примера. «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас», Бускетс забил первый гол за 34 месяца

Встреча 7-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы на счету Серхио Бускетса и Лионеля Месси.

Для испанца мяч стал первым в официальном матче за 2 года и 10 месяцев. Прежде 29-летний хавбек забивал в ворота «Валенсии» (1:0) в рамках 13-го тура Ла Лиги-2014/15.

Каталонцы продолжили лидерство в турнирной таблице. «Лас-Пальмас» остался на 17-й строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

Барселона – Лас-Пальмас – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бускетс, 49; 2:0 – Месси, 70; 3:0 – Месси, 77.

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