РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой», Натхо на последних минутах не реализовал пенальти

В матче 12-го тура РФПЛ московский ЦСКА на «Уфа» сыграли вничью на «ВЭБ Арене» – 0:0. Отметим, что на последних минутах пенальти в составе хозяев не реализовал Бибрас Натхо.

После данного результата московский клуб остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Уфа» поднялась на 10-ю позицию.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

ЦСКА (Москва) – Уфа – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий (Игнашевич, 46), Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум (Миланов, 76), Головин, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов (Чалов, 69).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек (Карп, 84), Сысуев (Обляков, 67), Игбун (Фатай, 80).

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