Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой», Натхо на последних минутах не реализовал пенальти

    В матче 12-го тура РФПЛ московский ЦСКА на «Уфа» сыграли вничью на «ВЭБ Арене» – 0:0. Отметим, что на последних минутах пенальти в составе хозяев не реализовал Бибрас Натхо.

    После данного результата московский клуб остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Уфа» поднялась на 10-ю позицию.

    Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

    ЦСКА (Москва) – Уфа – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий (Игнашевич, 46), Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум (Миланов, 76), Головин, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов (Чалов, 69).

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек (Карп, 84), Сысуев (Обляков, 67), Игбун (Фатай, 80).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2017 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии73
    ...
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 2 октября 2017, 10:32

      Наш флагман ЦСКА, во главе с феноменальным менеджером Гинером, продолжает потчевать своих немногочисленных болельщиков невразумительной, трусливой игрой. В четырёх последних матчах забит аж один мяч. Наши псевдо специалисты прилагают неимоверные усилия, чтобы обелить команду. И сдача матча на кубок, и прогулка по зелёному газону в игре с Динамо, представлялась стратегической линией, направленной на успешную игру с мю. А получилось, что МЮ в полноги размазал ЦСКА по зелёному полю. Игра с Уфой и снова тошнотворная тягомотина и даже помощь арбитра не спасла от очередного позора. Такой футбол нам не нужен.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      Серго24 > Spiridonovich 2 октября 2017, 11:37

      вам не нужен досвидвние...команда построила стадион...денег как у зенита таких нет...в каждой команде есть за сезон кризис,у ЦСКА сейчас...скоро пройдет и догонят зенит....выйдут из группы в лч в 1/8 и в РФПЛ в тройке уж точно будут....вперед ЦСКА...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 1 октября 2017, 21:46

      Наверное нам не понять никогда..Почему такая игра?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 1 октября 2017, 21:05

      Гинер Вагнера возвращай!!! Иначе полная ж0па!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 октября 2017, 18:27

      Очень здоров сыграли уфимцы и было бы крайне несправедливо пропустить пенальти в конце матча.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 1 октября 2017, 17:41

      ЦСКА с каждым месяцем становится всё ПОЗОРНЕЕ И ПОЗОРНЕЕ!!!! СТЫДНО, БЛИН!!!!!!!!!!!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +658

      RUSARM 1 октября 2017, 17:39

      Натхо,Натхо,всю команду подвел!!! Надо было Вите бить!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > RUSARM 1 октября 2017, 21:43

      никого он не подвёл.. Рано или поздно это должно было ..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Серго24 1 октября 2017, 17:25

      Думаю Головину глубже лучше играть...Игнашевич сдает с каждым матчем..Витя вообще не бегает, освоился что ли....и какого хрена Натхо бьет пенальти, у него удар очень слабый, хоть и точный, пока мяч летел можно было кофе попить помыть кружку а потом отбить....А Чалову надо побыстрее уже забить, считаю что он хорош...да и нахрена навесы делать если нет рослых футболистов в атаке...Дзаге и Верблуму здоровья!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Silver 76 1 октября 2017, 17:04

      Всем брать пример с Амкара , 8 тур 16 место, 12 тур 10 место, до СПАРТАКА и ЛЕ 3 ОЧКА.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 1 октября 2017, 17:03

      Гинер в отставку ещё не хочет? Или из ЦСКА собрался Динамо сделать или ещё лучше Торпедо

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +466

      AGE_13 > Derzkiy1 1 октября 2017, 17:24

      Какая отставка владелец ПФК ЦСКА его сын

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Derzkiy1 1 октября 2017, 21:44

      Арарат..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 1 октября 2017, 16:59

      Зашел в ветку, чтобы описать впечатление об увиденном. А Nik SM уже это сделал, точнее, привел нужную цитату. Действительно, унылое зрелище было.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11