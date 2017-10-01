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  • РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой», Натхо на последних минутах не реализовал пенальти

РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой», Натхо на последних минутах не реализовал пенальти

1 октября 2017, 15:50
79

В матче 12-го тура РФПЛ московский ЦСКА на «Уфа» сыграли вничью на «ВЭБ Арене» – 0:0. Отметим, что на последних минутах пенальти в составе хозяев не реализовал Бибрас Натхо.

После данного результата московский клуб остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Уфа» поднялась на 10-ю позицию.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

ЦСКА (Москва) – Уфа – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий (Игнашевич, 46), Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум (Миланов, 76), Головин, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов (Чалов, 69).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек (Карп, 84), Сысуев (Обляков, 67), Игбун (Фатай, 80).

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа
Комментарии (79)
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insider_retro
1506862294
ЦСКА неубедительно, никто не тащит игру… Молодость пока зелена… Уфа Семака добыла результат, молодцы! Беленов потащил!!
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Tajik-za Zenit
1506862371
Спасибо Беленов ЦСКА не на играл на победу
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shahor
1506862390
Разочаровывает не результат,а игра.Вернее отсутствие оной.
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Skrudg
1506863127
Пенальти не было.Хорошо что не забили, всё по честному.
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Небесная
1506863187
Левый пенальти, потому и не зашёл
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Розарио Агро
1506863396
Что то непонятное игроки ЦСКА исполнят на поле. Гончаренко, абсалютный ноль в тренерской работе!!!
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богатяновский
1506863462
Уфа протупила могли и выиграть если бы постарались но видно добро не дали а ЦСКА ещё долго будет людей в футбольной форме бояться после игры с Манчестером короче очень слабая игра двух скучных команд
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cska-62
1506863645
Героями матча считаю Семака и Акинфеева. Сергей Богданович выстроил на матч такую оборону у «Уфы», что почти весь матч она не позволяла ЦСКА играть в позиционном нападении. Да и отсутствие Дзагоева сказывалось. Игорь Акинфеев на 22 минуте первого тайма не просто отразил опасный удар в дальний от него угол ворот, но умудрился ещё и подняться и снять мяч с ноги набегавшего уфимца. То есть в одном моменте выполнил роль и голкипера, и защитника на подстраховке. Больше никаких опасных моментов в первом тайме не было. Второй тайм начался с удара Витиньо в штангу, когда Беленов до мяча не доставал. Заиграл ЦСКА, а «Уфа» подсела, только в последние 15 минут матча. Сначала Беленов намудрил на 78 минуте, и Чалов его обокрал, но момент запорол Головин, который к тому времени уже заметно устал. Голевой момент был у Фернандеса на 86 минуте, когда после точнейшего навеса Головина он пробил чуть мимо ворот. Пенальти на 89 минуте был назначен совершенно верно, ибо Чалова завалили нодножкой. И мне совершенно непонятно, как комментаторы на одном из повторов этого не увидели. Натхо пробил пенальти плохо, но и Беленов до удара вышел из ворот метра на полтора, что правилами не допускается. Ничья – справедливый результат. ЦСКА на победу не наиграл. В этом и беда армейцев из-за отсутствия Дзагоева, без которого куда-то исчезла комбинационная игра, и заслуга «Уфы» и их тренера, которые играли грамотно в обороне и пытались остро контратаковать. Самая большая беда для ЦСКА – травма Вернблума. И пока неизвестно, насколько она серьёзна. Дзагоев, судя по информации, выбыл на месяц. Будем теперь ждать информацию о том, что там с Понтусом. Отсутствие этих двух игроков – просто подарок для «Базеля». И беда для нас – армейских болельщиков.
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alex1951
1506863927
Для ЦСКА - Базель момент истины в данный момент,все силы сосредоточить на этой игре. Все остальное-пчелы. Бондаренко включи моск....Урок МанЮ может повториться и с Базелем.... Там скорости...а тебя защита хоть и заслуженная ,но не для борьбы с борзыми европейцами! Не наступи на те же грабли....ЛигаЧэ зто Чемп России,там аки каки каки аки не прокатит!
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Nik SM
1506866036
Можно всё увиденное выразить словами футбольного классика Карпина - игра была ровна... Как бы еще эту скукоту развидеть). Нах я вообще смотрел это. Мдэ.
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