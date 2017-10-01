РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой», Натхо на последних минутах не реализовал пенальти

Наш флагман ЦСКА, во главе с феноменальным менеджером Гинером, продолжает потчевать своих немногочисленных болельщиков невразумительной, трусливой игрой. В четырёх последних матчах забит аж один мяч. Наши псевдо специалисты прилагают неимоверные усилия, чтобы обелить команду. И сдача матча на кубок, и прогулка по зелёному газону в игре с Динамо, представлялась стратегической линией, направленной на успешную игру с мю. А получилось, что МЮ в полноги размазал ЦСКА по зелёному полю. Игра с Уфой и снова тошнотворная тягомотина и даже помощь арбитра не спасла от очередного позора. Такой футбол нам не нужен.
В матче 12-го тура РФПЛ московский ЦСКА на «Уфа» сыграли вничью на «ВЭБ Арене» – 0:0. Отметим, что на последних минутах пенальти в составе хозяев не реализовал Бибрас Натхо.
После данного результата московский клуб остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Уфа» поднялась на 10-ю позицию.
Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур
ЦСКА (Москва) – Уфа – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий (Игнашевич, 46), Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум (Миланов, 76), Головин, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов (Чалов, 69).
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек (Карп, 84), Сысуев (Обляков, 67), Игбун (Фатай, 80).