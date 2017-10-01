Источник: «Челси» повысит зарплату Азару до 300 тысяч в неделю и сделает его самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ

Руководство «Челси» намерено сохранить в своем составе полузащитника Эден Азар, продлив с бельгийцем контракт и повысив ему зарплату.

По новому соглашению недельный оклад игрока вырастет до 300 тысяч фунтов стерлингов, что сделает 26-летнего хавбека самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии. На данный момент больше всех в АПЛ зарабатывает полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (290 тысяч в неделю).

Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.