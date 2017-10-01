Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Источник: «Челси» повысит зарплату Азару до 300 тысяч в неделю и сделает его самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ

    Руководство «Челси» намерено сохранить в своем составе полузащитника Эден Азар, продлив с бельгийцем контракт и повысив ему зарплату.

    По новому соглашению недельный оклад игрока вырастет до 300 тысяч фунтов стерлингов, что сделает 26-летнего хавбека самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии. На данный момент больше всех в АПЛ зарабатывает полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (290 тысяч в неделю).

    Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Express.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2017 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 1 октября 2017, 15:26

      Азар полезен, но эта борьба кошельков вокруг несуразных цифр вводит в ступор!... Дальше-то что??!! Дальше-то сколько??!!...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 октября 2017, 15:16

      Это будет справедливо, Азар для Челси значит на много больше , чем Погба для Ман.Юнайтед.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12133

      BRO_football 1 октября 2017, 14:54

      2 года назад, когда Лестер был чемпионом Англии, все вокруг говорили, что Азар скатился и Челси надо поскорее избавиться от него. А теперь руководство Челси делает его самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11