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    Трахтенберг: «Появление файера в следующей игре «Спартака» в ЛЧ может обернуться для нас гораздо более серьезными санкциями»

    Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг поделился мнением о санкциях в адрес московского клуба со стороны УЕФА по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1).

    Напомним, красно-белые были наказаны закрытием гостевой трибуны на игру против «Севильи» и штрафом в размере 60 тысяч евро.

    «Спартак» сделал все от него зависящее, чтобы наказание было минимальным. Мы добились своей цели – клуб получил минимально возможное наказание. «Спартаку» грозило наказание вплоть до домашнего матча без зрителей.

    Появление файера в следующей нашей игре может обернуться для нас гораздо более серьезными санкциями», – сказал Трахтенберг.

    Источник: ТАСС

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    22.09.2017 18:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 22 сентября 2017, 21:46

      Повесьте рекламу, как Аугусто Пиночет использовал стадионы в Чили и ПООБЕЩАЙТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО НА "ОТКРЫТИИ"

      ВЕСЬ СЕКТОР РАССТРЕЛЯТЬ,ХОТЯ БЫ ИЗ ПЕЙНТБОЛЬНЫХ ВИНТОВОК!!! ТОГДА ЭТОЙ СУКЕ ЯЙЦА ВЫРВУТ ПРЕЖДЕ,ЧЕМ ОН ДОСТАНЕТ ФАЙЕР ИЗ СВОЕЙ ЖОПЫ,ЧТОБЫ ПОДЖЕЧЬ...

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 сентября 2017, 21:00

      Неужели нельзя с этим что-то сделать.

      1
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      Рейтинг: +423

      Drapik 22 сентября 2017, 20:25

      хорошая фамилия

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 22 сентября 2017, 20:10

      а тот кто кидал-наверное гордится этим сейчас...а люди некоторые поездку в Испанию отменяют

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 сентября 2017, 20:06

      Вот провокаторы уже готовятся, один уже ниже отписался, так что Коню ясно, что запустит кто-то.

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      Рейтинг: +1501

      777+ > vick-north-west 22 сентября 2017, 22:51

      Провокатор - это я так понял про меня))) - повеселил, меня так еще никто не называл. Посмотри ссылку https://www.youtube.com/watch?v=Q6geKsc4-bA
      Это сделали СВИНЬИ в моем родном городе Брянске. В данном случае СВИНЬИ это не фанаты Спартака(Динамо,Зенита,ЦСКА и т.д.) Это "СВИНЬИ по жизни"......

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > 777+ 22 сентября 2017, 23:55

      И вот 9 лет спустя брянский волк решил отомстить...

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      Рейтинг: +1501

      777+ > vick-north-west 23 сентября 2017, 02:05

      Мстить? Кому? Зачем? Спартак(Федун) тогда заплатили за испорченные трибуны 500000 рублей. А эти дебилы сами себя еще не раз накажут. Именно про них и был написан стишок....

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      Рейтинг: +1501

      777+ 22 сентября 2017, 19:47

      Дуракам закон не писан,
      Я не пророк и не колдун!
      В Европе мы еще себя "покажем",
      Готовьте денежки - Федун!!!

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