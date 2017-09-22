Трахтенберг: «Появление файера в следующей игре «Спартака» в ЛЧ может обернуться для нас гораздо более серьезными санкциями»

Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг поделился мнением о санкциях в адрес московского клуба со стороны УЕФА по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1).

Напомним, красно-белые были наказаны закрытием гостевой трибуны на игру против «Севильи» и штрафом в размере 60 тысяч евро.

«Спартак» сделал все от него зависящее, чтобы наказание было минимальным. Мы добились своей цели – клуб получил минимально возможное наказание. «Спартаку» грозило наказание вплоть до домашнего матча без зрителей.

Появление файера в следующей нашей игре может обернуться для нас гораздо более серьезными санкциями», – сказал Трахтенберг.