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    УЕФА наказал «Спартак» закрытием гостевой трибуны на выездной матч с «Севильей»

    Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1).

    Напомним, ранее в отношении красно-белых было открыто дисциплинарное дело из-за поведения болельщиков московской команды, которые во время игры с «Марибором» использовали пиротехнику и бросали на поле посторонние предметы.

    УЕФА принял решение закрыть гостевой сектор для фанатов «Спартака» на выездной матч с «Севильей». Также клуб получил штраф в размере 60 тысяч евро.

    Источник: УЕФА

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    22.09.2017 16:46
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +5444

      Приус 25 сентября 2017, 14:58

      За деньги, ежегодно выплачиваемые Спартаком, за таких придурков можно было по Промесу покупать.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 25 сентября 2017, 14:29

      Дураков на Руси на три века припасено.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 25 сентября 2017, 14:15

      А кто-то говорил, что Спартак не зажигал.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 22 сентября 2017, 20:25

      Как то же пронесли пиротехнику на стадион.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > порт 25 сентября 2017, 14:43

      Тут нашим равных нет.

      10
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 22 сентября 2017, 19:59

      мы все готовы к санкциям, руссофобия ..
      они нам все равно не нравятся,и теперь давайте не будем им причинять никаких проблем ...
      специальный внутри любой арене в ЕС.
      мы можем дать им наш смысл
      другими способами без ущерба для нашей команды.
      что это был первый и последний.
      мы не только разозлились у нас есть характер
      лучше от любого другого ......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 22 сентября 2017, 19:57

      подкинул же кто-то свинью

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 22 сентября 2017, 19:52

      И это правильно ! Но лучше бы сам Спартак разобрался со своими болелами и впаял этим отморозкам "persona non grata" на свои матчи !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak > dok66 22 сентября 2017, 21:15

      Вот этого не хватает очень сильно...Закрыть им доступ на трибуну пожизненно, на все спортивные мероприятия и тогда другие будут думать два раза...

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 сентября 2017, 19:40

      По головке погладили с сказали: больше так не делай!

      3
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 22 сентября 2017, 19:20

      уефа пошли вы на х...

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Mr_Murder 22 сентября 2017, 19:43

      А ты что,два файера купил,один использовал,а второй негде?

      1
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      Рейтинг: +157

      pik54 22 сентября 2017, 19:14

      еще нормально Спартак отделался.

      2
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