УЕФА наказал «Спартак» закрытием гостевой трибуны на выездной матч с «Севильей»

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1).

Напомним, ранее в отношении красно-белых было открыто дисциплинарное дело из-за поведения болельщиков московской команды, которые во время игры с «Марибором» использовали пиротехнику и бросали на поле посторонние предметы.

УЕФА принял решение закрыть гостевой сектор для фанатов «Спартака» на выездной матч с «Севильей». Также клуб получил штраф в размере 60 тысяч евро.